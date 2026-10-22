Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Chennai

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|97.23
|72.48
|100
|93.55
|100
|92.51
|2
|LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|67.68
|96.49
|95.09
|81.19
|89.8
|3
|SRMIST FACULTY OF MANAGEMENT KTR CHENNAI
|Tamil Nadu
|99.62
|66
|100
|94.26
|73.24
|89.28
|4
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|96.22
|38.17
|80.43
|86.65
|31.8
|72.31
|5
|IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|3.27
|30.28
|53.19
|15.27
|45.39
|6
|GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|94.43
|2.34
|28.19
|64.65
|12.29
|45.28
|7
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAI
|Tamil Nadu
|99.5
|2.53
|19.1
|64.07
|16.7
|44.64
|8
|MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|91.88
|6.76
|24
|61.72
|11.48
|43.81
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