Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Bengaluru

O
Outlook Bureau
Published at:

A total of 19 business schools in Bengaluru, India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

image Prefer on Google
Top Private B-Schools - Bengaluru
Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Bengaluru
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1JAGDISH SHETH SCHOOL OF MANAGEMENT (JAGSoM) BENGALURUKarnataka10058.5399.995.3768.7587.63
2XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURUKarnataka96.7449.9685.492.8458.7779.97
3INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES (IIBS) BENGALURUKarnataka98.142.7184.7685.5439.6575.33
4INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURUKarnataka10044.5182.7384.835.5775.1
5DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURUKarnataka10034.4464.5682.4730.1267.53
6KRUPANIDHI COLLEGE OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka10029.4665.5583.0931.9367.09
7PRESIDENCY SCHOOL OF MANAGEMENT PRESIDENCY UNIVERSITY BENGALURUKarnataka99.0632.170.5175.7625.6266.53
8PRESIDENCY COLLEGE BENGALURUKarnataka97.3556.2525.6897.2335.1864.97
9INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURUKarnataka99.1227.0754.2275.7728.261.72
10SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka10014.8245.4976.6113.6956.03
11SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURUKarnataka98.8414.539.9363.1518.2352.05
12ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURUKarnataka94.58.7335.1167.3819.7449.6
13INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURUKarnataka99.8210.1928.4261.398.1147.19
14SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka95.086.8124.6259.7616.5744.9
15DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURUKarnataka93.587.8224.4660.1817.2844.84
16SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURUKarnataka92.241.6721.9258.2417.8942.31
17INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka94.041.8416.460.6420.2842.13
18SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka95.910.8321.9955.0314.342.08
19ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka903.3412.9757.5122.0140.11
MORE FROM THIS ISSUE
Outlook Magazine Cover
Neeraj Thakur
Editor's Note | Nationalisms, Oligarchs And The Revolt Against An Unequal World
Illustration by Saahil
Cover Story | Outdated Degrees, Fewer Jobs And India's Crisis Of Employability
Data Dive | Graduates Struggle For Employment As AI Reshapes Job Market
Data Dive | Graduates Struggle For Employment As AI Reshapes Job Market
| Photo for representation only/Imago/Depositphotos : From Degrees to Capabilities: Students at a workshop in Nagpur on April 11, 2016
Column | As the AI Ecosystem Grows, We Must Ensure That Its Benefits Reach Every Learner, Says Pralhad Joshi
Interview | Colleges Must Bring Work Into the Degree, says TeamLease Services Co-founder Manish Sabharwal
Interview | Colleges Must Bring Work Into the Degree, says TeamLease Services Co-founder Manish Sabharwal

Read all the latest breaking news on Outlook India and stay updated with top stories from India, Entertainment, Education, and around the world.

Tags

  • image
  • image
  • image

RELATED STORIES

More From the author

Watch

Photos

×

Latest Sports News

Trending Stories

Latest Stories