Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Bengaluru

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|JAGDISH SHETH SCHOOL OF MANAGEMENT (JAGSoM) BENGALURU
|Karnataka
|100
|58.53
|99.9
|95.37
|68.75
|87.63
|2
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURU
|Karnataka
|96.74
|49.96
|85.4
|92.84
|58.77
|79.97
|3
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES (IIBS) BENGALURU
|Karnataka
|98.1
|42.71
|84.76
|85.54
|39.65
|75.33
|4
|INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURU
|Karnataka
|100
|44.51
|82.73
|84.8
|35.57
|75.1
|5
|DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|100
|34.44
|64.56
|82.47
|30.12
|67.53
|6
|KRUPANIDHI COLLEGE OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|100
|29.46
|65.55
|83.09
|31.93
|67.09
|7
|PRESIDENCY SCHOOL OF MANAGEMENT PRESIDENCY UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|99.06
|32.1
|70.51
|75.76
|25.62
|66.53
|8
|PRESIDENCY COLLEGE BENGALURU
|Karnataka
|97.35
|56.25
|25.68
|97.23
|35.18
|64.97
|9
|INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURU
|Karnataka
|99.12
|27.07
|54.22
|75.77
|28.2
|61.72
|10
|SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|100
|14.82
|45.49
|76.61
|13.69
|56.03
|11
|SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURU
|Karnataka
|98.84
|14.5
|39.93
|63.15
|18.23
|52.05
|12
|ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURU
|Karnataka
|94.5
|8.73
|35.11
|67.38
|19.74
|49.6
|13
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURU
|Karnataka
|99.82
|10.19
|28.42
|61.39
|8.11
|47.19
|14
|SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|95.08
|6.81
|24.62
|59.76
|16.57
|44.9
|15
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURU
|Karnataka
|93.58
|7.82
|24.46
|60.18
|17.28
|44.84
|16
|SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|92.24
|1.67
|21.92
|58.24
|17.89
|42.31
|17
|INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|94.04
|1.84
|16.4
|60.64
|20.28
|42.13
|18
|SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|95.91
|0.83
|21.99
|55.03
|14.3
|42.08
|19
|ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|90
|3.34
|12.97
|57.51
|22.01
|40.11
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