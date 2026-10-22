Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Pune

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|47.52
|94.54
|87.83
|55.25
|81.23
|2
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNE
|Maharashtra
|100
|28.62
|66.03
|84.63
|24.38
|66.6
|3
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|24.84
|62.42
|82.55
|30.14
|65.1
|4
|SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNE
|Maharashtra
|99.27
|27.87
|54.7
|76.66
|21.21
|61.52
|5
|BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|98.97
|18.85
|62.46
|73.3
|18.16
|60.6
|6
|KIRLOSKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|17.56
|53.35
|72.65
|21.69
|58.55
|7
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|13.36
|53.52
|73.17
|16.24
|57.31
|8
|S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.25
|15.71
|54.35
|66.12
|20.87
|56.85
|9
|GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNE
|Maharashtra
|99.53
|15.66
|49.85
|71.61
|16.74
|56.47
|10
|DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|12.33
|46.88
|75.96
|12.47
|55.63
|11
|DR. D. Y. PATIL B-SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|100
|15.36
|48.52
|68.97
|8.38
|54.83
|12
|MIT ADT UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|97.69
|15.17
|40.37
|67.15
|11.55
|52.13
|13
|ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNE
|Maharashtra
|98.82
|4.65
|33.42
|61.62
|17.25
|48.04
|14
|INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|6.21
|25.9
|63.24
|23.47
|47.71
|15
|INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.96
|8.68
|27.01
|56.61
|13.38
|46.14
|16
|S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|95.78
|2.67
|26.25
|60.66
|21.72
|45.35
|17
|SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNE
|Maharashtra
|96.79
|3.85
|20.23
|54.88
|22.4
|43.24
|18
|MARATHWADA MITRA MANDAL'S INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION RESEARCH AND TRAINING PUNE
|Maharashtra
|92.68
|2.01
|15.31
|59.8
|23.81
|41.74
|19
|ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|100
|1.62
|16.37
|50.94
|16.4
|41.24
|20
|SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNE
|Maharashtra
|98.5
|5.53
|14.12
|50.92
|17.27
|41.17
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