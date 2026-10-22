Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Pune

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Outlook Bureau
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A total of 20 business schools in Pune, India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Top Private B-Schools - Pune
Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Pune
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNEMaharashtra10047.5294.5487.8355.2581.23
2INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNEMaharashtra10028.6266.0384.6324.3866.6
3INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNEMaharashtra10024.8462.4282.5530.1465.1
4SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNEMaharashtra99.2727.8754.776.6621.2161.52
5BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNEMaharashtra98.9718.8562.4673.318.1660.6
6KIRLOSKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra10017.5653.3572.6521.6958.55
7SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNEMaharashtra10013.3653.5273.1716.2457.31
8S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.2515.7154.3566.1220.8756.85
9GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNEMaharashtra99.5315.6649.8571.6116.7456.47
10DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra10012.3346.8875.9612.4755.63
11DR. D. Y. PATIL B-SCHOOL PUNEMaharashtra10015.3648.5268.978.3854.83
12MIT ADT UNIVERSITY PUNEMaharashtra97.6915.1740.3767.1511.5552.13
13ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNEMaharashtra98.824.6533.4261.6217.2548.04
14INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNEMaharashtra1006.2125.963.2423.4747.71
15INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.968.6827.0156.6113.3846.14
16S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNEMaharashtra95.782.6726.2560.6621.7245.35
17SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNEMaharashtra96.793.8520.2354.8822.443.24
18MARATHWADA MITRA MANDAL'S INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION RESEARCH AND TRAINING PUNEMaharashtra92.682.0115.3159.823.8141.74
19ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNEMaharashtra1001.6216.3750.9416.441.24
20SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNEMaharashtra98.55.5314.1250.9217.2741.17
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