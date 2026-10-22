Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Hyderabad

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABAD
|Telangana
|99.03
|48.69
|88.12
|82.92
|34.27
|76.54
|2
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|98.32
|40.27
|83.41
|85.93
|33.61
|74.03
|3
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY HYDERABAD
|Telangana
|100
|37.37
|79.14
|84.57
|33.4
|72.51
|4
|VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|98.49
|9.52
|38.27
|70.35
|13.72
|51.54
|5
|AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABAD
|Telangana
|100
|3.58
|33.59
|60.66
|19.34
|48.18
|6
|DHRUVA COLLEGE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|97.37
|4.49
|27.23
|57.82
|24.19
|46.03
|7
|ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD
|Telangana
|92.43
|13.22
|24.6
|60.06
|15.12
|45.43
|8
|AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABAD
|Telangana
|98.97
|6.61
|20.12
|53.83
|16.7
|43.53
|9
|DEPARTMENT OF MBA CMR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY HYDERABAD
|Telangana
|93.25
|4.59
|12.98
|56.24
|22.18
|40.94
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