Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Hyderabad

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Outlook Bureau
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A total of nine business schools in Hyderabad, India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Top Private B-Schools - Hyderabad
Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Hyderabad
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABADTelangana99.0348.6988.1282.9234.2776.54
2SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT HYDERABADTelangana98.3240.2783.4185.9333.6174.03
3INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY HYDERABADTelangana10037.3779.1484.5733.472.51
4VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana98.499.5238.2770.3513.7251.54
5AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABADTelangana1003.5833.5960.6619.3448.18
6DHRUVA COLLEGE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana97.374.4927.2357.8224.1946.03
7ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABADTelangana92.4313.2224.660.0615.1245.43
8AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABADTelangana98.976.6120.1253.8316.743.53
9DEPARTMENT OF MBA CMR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY HYDERABADTelangana93.254.5912.9856.2422.1840.94
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