Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Mumbai

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A total of 13 business schools in Mumbai, Maharashtra have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Top Private B-Schools - Mumbai
Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Mumbai
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra99.1861.7688.1796.677.8786.3
2PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAIMaharashtra99.1654.184.5587.4868.5181.09
3SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAIMaharashtra97.2945.4476.5185.5949.6174.62
4AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAIMaharashtra94.217.6152.4873.0618.7554.68
5VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra94.8416.2146.865.6511.7752.96
6MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra95.712.0935.6264.4124.1650.55
7ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra97.769.5630.7862.717.1948.31
8VIVEKANAND EDUCATION SOCIETY'S BUSINESS SCHOOL MUMBAIMaharashtra99.997.5130.2558.3813.447.08
9D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra94.428.2128.8563.7114.5546.66
10CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAIMaharashtra1003.8130.755.2514.3945.93
11INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAIMaharashtra95.0112.6223.9759.2317.6645.88
12ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAIMaharashtra1004.5419.5753.4215.9143.08
13THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAIMaharashtra97.231.5915.5652.519.6440.98
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