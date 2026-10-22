Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Mumbai

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|99.18
|61.76
|88.17
|96.6
|77.87
|86.3
|2
|PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|99.16
|54.1
|84.55
|87.48
|68.51
|81.09
|3
|SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|97.29
|45.44
|76.51
|85.59
|49.61
|74.62
|4
|AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAI
|Maharashtra
|94.21
|7.61
|52.48
|73.06
|18.75
|54.68
|5
|VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|94.84
|16.21
|46.8
|65.65
|11.77
|52.96
|6
|MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|95.7
|12.09
|35.62
|64.41
|24.16
|50.55
|7
|ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|97.76
|9.56
|30.78
|62.7
|17.19
|48.31
|8
|VIVEKANAND EDUCATION SOCIETY'S BUSINESS SCHOOL MUMBAI
|Maharashtra
|99.99
|7.51
|30.25
|58.38
|13.4
|47.08
|9
|D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|94.42
|8.21
|28.85
|63.71
|14.55
|46.66
|10
|CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|100
|3.81
|30.7
|55.25
|14.39
|45.93
|11
|INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAI
|Maharashtra
|95.01
|12.62
|23.97
|59.23
|17.66
|45.88
|12
|ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|100
|4.54
|19.57
|53.42
|15.91
|43.08
|13
|THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|97.23
|1.59
|15.56
|52.5
|19.64
|40.98
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