Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Delhi

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|100
|48.74
|90.96
|93.04
|55.87
|81.68
|2
|JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHI
|Delhi
|99.05
|44.61
|75.61
|87.29
|45.42
|74.59
|3
|DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|98.47
|20.17
|55.01
|75.6
|15.88
|59.11
|4
|FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|97.35
|10.7
|21.15
|63.99
|19.27
|46.49
|5
|FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|95.35
|11.45
|22.05
|53.31
|22.8
|44.58
|6
|GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHI
|Delhi
|97.98
|4.17
|16.15
|56.25
|13.82
|42
MORE FROM THIS ISSUE
Column | As the AI Ecosystem Grows, We Must Ensure That Its Benefits Reach Every Learner, Says Pralhad Joshi