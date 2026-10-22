Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Delhi

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Outlook Bureau
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A total of six business schools in the Delhi region in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Top Private B-Schools - Delhi
Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Delhi
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi10048.7490.9693.0455.8781.68
2JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHIDelhi99.0544.6175.6187.2945.4274.59
3DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHIDelhi98.4720.1755.0175.615.8859.11
4FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHIDelhi97.3510.721.1563.9919.2746.49
5FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi95.3511.4522.0553.3122.844.58
6GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHIDelhi97.984.1716.1556.2513.8242
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