Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Delhi-NCR

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAON
|Haryana
|99.17
|73.62
|97.28
|98.1
|94.51
|92.91
|2
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|75.1
|96.88
|90.31
|100
|92.3
|3
|JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT
|Haryana
|100
|64.98
|91.98
|93.95
|80.3
|87.81
|4
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|100
|48.74
|90.96
|93.04
|55.87
|81.68
|5
|AMITY BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|50.94
|89.04
|92.33
|48.33
|80.75
|6
|JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHI
|Delhi
|99.05
|44.61
|75.61
|87.29
|45.42
|74.59
|7
|MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABAD
|Haryana
|100
|36.38
|67.81
|85.98
|39.45
|70.37
|8
|INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|94.83
|33.94
|70.28
|85.67
|25.52
|67.75
|9
|AMITY BUSINESS SCHOOL GURUGRAM
|Haryana
|98.64
|23.05
|64.66
|78.05
|27.92
|63.84
|10
|DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|98.47
|20.17
|55.01
|75.6
|15.88
|59.11
|11
|LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|98.64
|18.6
|54.74
|72.59
|17.46
|58.33
|12
|GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|13.95
|36.91
|71.84
|16.22
|53.01
|13
|NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|94.38
|16.06
|24.87
|64.44
|14.61
|47.37
|14
|IBMR BUSINESS SCHOOL GURUGRAM
|Haryana
|96.91
|3.21
|31.85
|61.14
|16.98
|46.76
|15
|FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|97.35
|10.7
|21.15
|63.99
|19.27
|46.49
|16
|JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|93.09
|3.64
|26.48
|67.1
|19.97
|46.04
|17
|JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|96.87
|10.46
|24.67
|55.99
|21.61
|45.84
|18
|ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|98.35
|6.86
|18.85
|58.32
|23.68
|44.7
|19
|FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|95.35
|11.45
|22.05
|53.31
|22.8
|44.58
|20
|ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|93.89
|4.21
|21.86
|61.8
|16.02
|43.74
|21
|GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHI
|Delhi
|97.98
|4.17
|16.15
|56.25
|13.82
|42
|22
|DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABAD
|Haryana
|92.37
|6.96
|17.77
|48.86
|12.31
|39.93
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