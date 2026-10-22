Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - West Zone

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Outlook Bureau
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A total of 52 private business schools in the West Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Top Private B-Schools - West Zone
Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - West Zone
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra99.1861.7688.1796.677.8786.3
2SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIKMaharashtra98.7756.794.492.3969.3985.05
3SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNEMaharashtra10047.5294.5487.8355.2581.23
4PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAIMaharashtra99.1654.184.5587.4868.5181.09
5SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAIMaharashtra97.2945.4476.5185.5949.6174.62
6IIHMR UNIVERSITY JAIPURRajasthan95.2739.7974.289.9539.2472.24
7SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABADGujarat10040.272.4878.3436.0370.43
8INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNEMaharashtra10028.6266.0384.6324.3866.6
9INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNEMaharashtra10024.8462.4282.5530.1465.1
10FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPURRajasthan93.7327.4763.7882.0930.964.38
11SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNEMaharashtra99.2727.8754.776.6621.2161.52
12BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNEMaharashtra98.9718.8562.4673.318.1660.6
13KIRLOSKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra10017.5653.3572.6521.6958.55
14SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNEMaharashtra10013.3653.5273.1716.2457.31
15S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.2515.7154.3566.1220.8756.85
16GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNEMaharashtra99.5315.6649.8571.6116.7456.47
17DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra10012.3346.8875.9612.4755.63
18DR. D. Y. PATIL B-SCHOOL PUNEMaharashtra10015.3648.5268.978.3854.83
19AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAIMaharashtra94.217.6152.4873.0618.7554.68
20AMITY BUSINESS SCHOOL JAIPURRajasthan10013.0446.5161.7215.9953.18
21VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra94.8416.2146.865.6511.7752.96
22MIT ADT UNIVERSITY PUNEMaharashtra97.6915.1740.3767.1511.5552.13
23UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPURRajasthan99.6611.3733.3566.4425.3851.35
24MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra95.712.0935.6264.4124.1650.55
25ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra97.769.5630.7862.717.1948.31
26ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNEMaharashtra98.824.6533.4261.6217.2548.04
27INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNEMaharashtra1006.2125.963.2423.4747.71
28VIVEKANAND EDUCATION SOCIETY'S BUSINESS SCHOOL MUMBAIMaharashtra99.997.5130.2558.3813.447.08
29D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra94.428.2128.8563.7114.5546.66
30INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.968.6827.0156.6113.3846.14
31CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAIMaharashtra1003.8130.755.2514.3945.93
32ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLIMaharashtra92.1215.228.3554.1619.2845.92
33INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAIMaharashtra95.0112.6223.9759.2317.6645.88
34S K PATEL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES GANDHINAGARGujarat94.17.6824.4363.2819.545.77
35DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABADMaharashtra99.966.6622.3156.2822.0245.36
36S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNEMaharashtra95.782.6726.2560.6621.7245.35
37MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIKMaharashtra96.029.0325.8956.5117.1845.3
38G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPURRajasthan92.323.1626.8162.9920.4845.06
39MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABADMaharashtra1005.1724.5853.0715.8644.38
40DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANEMaharashtra93.884.4623.2460.2916.443.87
41SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNEMaharashtra96.793.8520.2354.8822.443.24
42ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAIMaharashtra1004.5419.5753.4215.9143.08
43KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARAMaharashtra95.286.5518.4857.6615.5442.84
44VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPURRajasthan94.924.1821.5154.2714.8142.28
45B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGARMaharashtra99.211.9113.558.9115.0241.84
46COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMALMaharashtra96.13.4117.2155.4816.441.75
47MARATHWADA MITRA MANDAL'S INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION RESEARCH AND TRAINING PUNEMaharashtra92.682.0115.3159.823.8141.74
48ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNEMaharashtra1001.6216.3750.9416.441.24
49SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNEMaharashtra98.55.5314.1250.9217.2741.17
50THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAIMaharashtra97.231.5915.5652.519.6440.98
51PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPURRajasthan94.112.2118.7250.9417.3440.57
52GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHAMaharashtra94.443.3710.5151.8116.4138.91
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