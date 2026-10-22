Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - West Zone

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|99.18
|61.76
|88.17
|96.6
|77.87
|86.3
|2
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIK
|Maharashtra
|98.77
|56.7
|94.4
|92.39
|69.39
|85.05
|3
|SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|47.52
|94.54
|87.83
|55.25
|81.23
|4
|PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|99.16
|54.1
|84.55
|87.48
|68.51
|81.09
|5
|SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|97.29
|45.44
|76.51
|85.59
|49.61
|74.62
|6
|IIHMR UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|95.27
|39.79
|74.2
|89.95
|39.24
|72.24
|7
|SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABAD
|Gujarat
|100
|40.2
|72.48
|78.34
|36.03
|70.43
|8
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNE
|Maharashtra
|100
|28.62
|66.03
|84.63
|24.38
|66.6
|9
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|24.84
|62.42
|82.55
|30.14
|65.1
|10
|FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPUR
|Rajasthan
|93.73
|27.47
|63.78
|82.09
|30.9
|64.38
|11
|SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNE
|Maharashtra
|99.27
|27.87
|54.7
|76.66
|21.21
|61.52
|12
|BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|98.97
|18.85
|62.46
|73.3
|18.16
|60.6
|13
|KIRLOSKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|17.56
|53.35
|72.65
|21.69
|58.55
|14
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|13.36
|53.52
|73.17
|16.24
|57.31
|15
|S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.25
|15.71
|54.35
|66.12
|20.87
|56.85
|16
|GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNE
|Maharashtra
|99.53
|15.66
|49.85
|71.61
|16.74
|56.47
|17
|DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|12.33
|46.88
|75.96
|12.47
|55.63
|18
|DR. D. Y. PATIL B-SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|100
|15.36
|48.52
|68.97
|8.38
|54.83
|19
|AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAI
|Maharashtra
|94.21
|7.61
|52.48
|73.06
|18.75
|54.68
|20
|AMITY BUSINESS SCHOOL JAIPUR
|Rajasthan
|100
|13.04
|46.51
|61.72
|15.99
|53.18
|21
|VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|94.84
|16.21
|46.8
|65.65
|11.77
|52.96
|22
|MIT ADT UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|97.69
|15.17
|40.37
|67.15
|11.55
|52.13
|23
|UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR
|Rajasthan
|99.66
|11.37
|33.35
|66.44
|25.38
|51.35
|24
|MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|95.7
|12.09
|35.62
|64.41
|24.16
|50.55
|25
|ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|97.76
|9.56
|30.78
|62.7
|17.19
|48.31
|26
|ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESERCH PUNE
|Maharashtra
|98.82
|4.65
|33.42
|61.62
|17.25
|48.04
|27
|INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|6.21
|25.9
|63.24
|23.47
|47.71
|28
|VIVEKANAND EDUCATION SOCIETY'S BUSINESS SCHOOL MUMBAI
|Maharashtra
|99.99
|7.51
|30.25
|58.38
|13.4
|47.08
|29
|D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|94.42
|8.21
|28.85
|63.71
|14.55
|46.66
|30
|INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.96
|8.68
|27.01
|56.61
|13.38
|46.14
|31
|CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|100
|3.81
|30.7
|55.25
|14.39
|45.93
|32
|ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLI
|Maharashtra
|92.12
|15.2
|28.35
|54.16
|19.28
|45.92
|33
|INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAI
|Maharashtra
|95.01
|12.62
|23.97
|59.23
|17.66
|45.88
|34
|S K PATEL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES GANDHINAGAR
|Gujarat
|94.1
|7.68
|24.43
|63.28
|19.5
|45.77
|35
|DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABAD
|Maharashtra
|99.96
|6.66
|22.31
|56.28
|22.02
|45.36
|36
|S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|95.78
|2.67
|26.25
|60.66
|21.72
|45.35
|37
|MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIK
|Maharashtra
|96.02
|9.03
|25.89
|56.51
|17.18
|45.3
|38
|G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPUR
|Rajasthan
|92.32
|3.16
|26.81
|62.99
|20.48
|45.06
|39
|MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABAD
|Maharashtra
|100
|5.17
|24.58
|53.07
|15.86
|44.38
|40
|DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANE
|Maharashtra
|93.88
|4.46
|23.24
|60.29
|16.4
|43.87
|41
|SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNE
|Maharashtra
|96.79
|3.85
|20.23
|54.88
|22.4
|43.24
|42
|ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|100
|4.54
|19.57
|53.42
|15.91
|43.08
|43
|KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARA
|Maharashtra
|95.28
|6.55
|18.48
|57.66
|15.54
|42.84
|44
|VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|94.92
|4.18
|21.51
|54.27
|14.81
|42.28
|45
|B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGAR
|Maharashtra
|99.21
|1.91
|13.5
|58.91
|15.02
|41.84
|46
|COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMAL
|Maharashtra
|96.1
|3.41
|17.21
|55.48
|16.4
|41.75
|47
|MARATHWADA MITRA MANDAL'S INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION RESEARCH AND TRAINING PUNE
|Maharashtra
|92.68
|2.01
|15.31
|59.8
|23.81
|41.74
|48
|ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|100
|1.62
|16.37
|50.94
|16.4
|41.24
|49
|SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNE
|Maharashtra
|98.5
|5.53
|14.12
|50.92
|17.27
|41.17
|50
|THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|97.23
|1.59
|15.56
|52.5
|19.64
|40.98
|51
|PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPUR
|Rajasthan
|94.11
|2.21
|18.72
|50.94
|17.34
|40.57
|52
|GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHA
|Maharashtra
|94.44
|3.37
|10.51
|51.81
|16.41
|38.91
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