Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - South Zone

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|97.23
|72.48
|100
|93.55
|100
|92.51
|2
|T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPAL
|Karnataka
|99.87
|67.37
|95.07
|96.25
|87.23
|90.18
|3
|LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|67.68
|96.49
|95.09
|81.19
|89.8
|4
|SRMIST FACULTY OF MANAGEMENT KTR CHENNAI
|Tamil Nadu
|99.62
|66
|100
|94.26
|73.24
|89.28
|5
|JAGDISH SHETH SCHOOL OF MANAGEMENT (JAGSoM) BENGALURU
|Karnataka
|100
|58.53
|99.9
|95.37
|68.75
|87.63
|6
|SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSORE
|Karnataka
|95.71
|49.42
|92.4
|93.74
|60.01
|81.66
|7
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURU
|Karnataka
|96.74
|49.96
|85.4
|92.84
|58.77
|79.97
|8
|INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABAD
|Telangana
|99.03
|48.69
|88.12
|82.92
|34.27
|76.54
|9
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES (IIBS) BENGALURU
|Karnataka
|98.1
|42.71
|84.76
|85.54
|39.65
|75.33
|10
|INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURU
|Karnataka
|100
|44.51
|82.73
|84.8
|35.57
|75.1
|11
|RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHI
|Kerala
|100
|41.68
|78.85
|87.14
|39.6
|74.44
|12
|JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSORE
|Karnataka
|100
|45.28
|81.53
|83.81
|30.28
|74.23
|13
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|98.32
|40.27
|83.41
|85.93
|33.61
|74.03
|14
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY HYDERABAD
|Telangana
|100
|37.37
|79.14
|84.57
|33.4
|72.51
|15
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|96.22
|38.17
|80.43
|86.65
|31.8
|72.31
|16
|SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHI
|Kerala
|100
|32.86
|73.23
|83.42
|39.1
|70.47
|17
|JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSURU
|Karnataka
|99.13
|31.63
|72.06
|84.95
|38.25
|69.94
|18
|DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|100
|34.44
|64.56
|82.47
|30.12
|67.53
|19
|KRUPANIDHI COLLEGE OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|100
|29.46
|65.55
|83.09
|31.93
|67.09
|20
|ST ALOYSIUS DEEMED TO BE UNIVERSITY AIMIT CENTRE MANGALURU
|Karnataka
|98.61
|60.52
|23.2
|91.72
|57.83
|66.68
|21
|PRESIDENCY SCHOOL OF MANAGEMENT PRESIDENCY UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|99.06
|32.1
|70.51
|75.76
|25.62
|66.53
|22
|PRESIDENCY COLLEGE BENGALURU
|Karnataka
|97.35
|56.25
|25.68
|97.23
|35.18
|64.97
|23
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHI
|Kerala
|100
|27.85
|59.78
|78.98
|26.69
|63.98
|24
|TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAM
|Kerala
|100
|26.9
|57.7
|80.24
|29.71
|63.82
|25
|SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEM
|Tamil Nadu
|100
|26.45
|57.19
|71.92
|34.51
|62.42
|26
|INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURU
|Karnataka
|99.12
|27.07
|54.22
|75.77
|28.2
|61.72
|27
|MARIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MARIAN COLLEGE KUTTIKKANAM AUTONOMOUS
|Kerala
|97.74
|22.87
|57.65
|78.59
|21.24
|61.26
|28
|BLDE ASSOCIATION’S MBA PROGRAMME (AUTONOMOUS) A S PATIL COLLEGE OF COMMERCE VIJAYAPURA
|Karnataka
|99.74
|15.05
|48.48
|73.61
|20.15
|56.80
|29
|SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|100
|14.82
|45.49
|76.61
|13.69
|56.03
|30
|SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURU
|Karnataka
|98.84
|14.5
|39.93
|63.15
|18.23
|52.05
|31
|VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|98.49
|9.52
|38.27
|70.35
|13.72
|51.54
|32
|ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURU
|Karnataka
|94.5
|8.73
|35.11
|67.38
|19.74
|49.6
|33
|K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|96.72
|17.72
|28.84
|63.06
|15.11
|49.06
|34
|AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABAD
|Telangana
|100
|3.58
|33.59
|60.66
|19.34
|48.18
|35
|BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BALLARI
|Karnataka
|99.98
|7.78
|26.31
|60.48
|20.04
|47.23
|36
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURU
|Karnataka
|99.82
|10.19
|28.42
|61.39
|8.11
|47.19
|37
|DHRUVA COLLEGE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|97.37
|4.49
|27.23
|57.82
|24.19
|46.03
|38
|KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHAR
|Karnataka
|96.53
|12.28
|19.74
|64.54
|15.04
|45.94
|39
|SCHOOL OF MANAGEMENT CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM ANDHRA PRADESH
|Andhra Pradesh
|93.7
|6.96
|30.9
|57.36
|18.56
|45.87
|40
|SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPA
|Andhra Pradesh
|100
|4.05
|28.23
|55.5
|17.17
|45.68
|41
|ST. JOSEPH’S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD
|Telangana
|92.43
|13.22
|24.6
|60.06
|15.12
|45.43
|42
|IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|3.27
|30.28
|53.19
|15.27
|45.39
|43
|GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|94.43
|2.34
|28.19
|64.65
|12.29
|45.28
|44
|LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKAD
|Kerala
|96.66
|10.08
|19.91
|61.67
|17.54
|45.25
|45
|SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|95.08
|6.81
|24.62
|59.76
|16.57
|44.9
|46
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURU
|Karnataka
|93.58
|7.82
|24.46
|60.18
|17.28
|44.84
|47
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAI
|Tamil Nadu
|99.5
|2.53
|19.1
|64.07
|16.7
|44.64
|48
|SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGI
|Karnataka
|97.8
|2.36
|24.6
|57.55
|18.55
|44.44
|49
|SAINTGITS INSTITUTE OF MANAGEMENT KOTTAYAM
|Kerala
|100
|9.62
|15.93
|57.22
|19.13
|44.26
|50
|ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRY
|Andhra Pradesh
|95.44
|6.47
|19.23
|63.43
|15.89
|44.24
|51
|KOCHI BUSINESS SCHOOL KOCHI
|Kerala
|92.39
|10.9
|22.11
|59.47
|15.02
|44.2
|52
|ALBERTIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT KOCHI
|Kerala
|100
|5.59
|17.7
|57.33
|20.02
|44.01
|53
|MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|91.88
|6.76
|24
|61.72
|11.48
|43.81
|54
|ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANASSERY
|Kerala
|100
|9.57
|14.63
|57.9
|16.04
|43.76
|55
|D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORE
|Tamil Nadu
|97.95
|7.85
|18.02
|54.01
|23.27
|43.69
|56
|AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABAD
|Telangana
|98.97
|6.61
|20.12
|53.83
|16.7
|43.53
|57
|SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAM
|Tamil Nadu
|98.38
|3.22
|18.97
|55.27
|24.65
|43.5
|58
|NEHRU SCHOOL OF MANAGEMENT THRISSUR
|Kerala
|99.15
|5.01
|18.76
|54.9
|18.2
|43.28
|59
|SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSUR
|Kerala
|95.34
|1.32
|21.56
|59.8
|17.72
|43.22
|60
|MES AIMAT ALUVA
|Kerala
|100
|2.17
|16.18
|58.09
|18.87
|42.98
|61
|DE PAUL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY ANGAMALY
|Kerala
|100
|3.64
|16.15
|55.92
|15.91
|42.54
|62
|SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|92.24
|1.67
|21.92
|58.24
|17.89
|42.31
|63
|ANGADI INSTITTUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVI
|Karnataka
|94.43
|5.31
|18.72
|54.96
|19.69
|42.31
|64
|INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|94.04
|1.84
|16.4
|60.64
|20.28
|42.13
|65
|PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLY
|Andhra Pradesh
|99.1
|6.37
|15.66
|56.06
|9.16
|42.09
|66
|SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|95.91
|0.83
|21.99
|55.03
|14.3
|42.08
|67
|SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|100
|4.48
|15.6
|49.44
|17.26
|41.41
|68
|KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUM
|Karnataka
|100
|2.81
|12.29
|55.38
|15.56
|41.27
|69
|DEPARTMENT OF MBA CMR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY HYDERABAD
|Telangana
|93.25
|4.59
|12.98
|56.24
|22.18
|40.94
|70
|BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOT
|Karnataka
|94.38
|1.47
|12.38
|59.82
|18.42
|40.79
|71
|ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|90
|3.34
|12.97
|57.51
|22.01
|40.11
|72
|CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLI
|Karnataka
|92.18
|7.02
|12.38
|52.27
|13.23
|39.32
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