Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - South Zone

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Outlook Bureau
Published at:

A total of 72 business schools in South Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Top Private B-Schools - South Zone
Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - South Zone
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu97.2372.4810093.5510092.51
2T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPALKarnataka99.8767.3795.0796.2587.2390.18
3LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAITamil Nadu10067.6896.4995.0981.1989.8
4SRMIST FACULTY OF MANAGEMENT KTR CHENNAITamil Nadu99.626610094.2673.2489.28
5JAGDISH SHETH SCHOOL OF MANAGEMENT (JAGSoM) BENGALURUKarnataka10058.5399.995.3768.7587.63
6SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSOREKarnataka95.7149.4292.493.7460.0181.66
7XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURUKarnataka96.7449.9685.492.8458.7779.97
8INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABADTelangana99.0348.6988.1282.9234.2776.54
9INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES (IIBS) BENGALURUKarnataka98.142.7184.7685.5439.6575.33
10INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURUKarnataka10044.5182.7384.835.5775.1
11RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHIKerala10041.6878.8587.1439.674.44
12JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSOREKarnataka10045.2881.5383.8130.2874.23
13SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT HYDERABADTelangana98.3240.2783.4185.9333.6174.03
14INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY HYDERABADTelangana10037.3779.1484.5733.472.51
15SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu96.2238.1780.4386.6531.872.31
16SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHIKerala10032.8673.2383.4239.170.47
17JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSURUKarnataka99.1331.6372.0684.9538.2569.94
18DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURUKarnataka10034.4464.5682.4730.1267.53
19KRUPANIDHI COLLEGE OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka10029.4665.5583.0931.9367.09
20ST ALOYSIUS DEEMED TO BE UNIVERSITY AIMIT CENTRE MANGALURUKarnataka98.6160.5223.291.7257.8366.68
21PRESIDENCY SCHOOL OF MANAGEMENT PRESIDENCY UNIVERSITY BENGALURUKarnataka99.0632.170.5175.7625.6266.53
22PRESIDENCY COLLEGE BENGALURUKarnataka97.3556.2525.6897.2335.1864.97
23XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHIKerala10027.8559.7878.9826.6963.98
24TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAMKerala10026.957.780.2429.7163.82
25SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEMTamil Nadu10026.4557.1971.9234.5162.42
26INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURUKarnataka99.1227.0754.2275.7728.261.72
27MARIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MARIAN COLLEGE KUTTIKKANAM AUTONOMOUSKerala97.7422.8757.6578.5921.2461.26
28BLDE ASSOCIATION’S MBA PROGRAMME (AUTONOMOUS) A S PATIL COLLEGE OF COMMERCE VIJAYAPURAKarnataka99.7415.0548.4873.6120.1556.80
29SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka10014.8245.4976.6113.6956.03
30SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURUKarnataka98.8414.539.9363.1518.2352.05
31VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana98.499.5238.2770.3513.7251.54
32ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURUKarnataka94.58.7335.1167.3819.7449.6
33K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORETamil Nadu96.7217.7228.8463.0615.1149.06
34AURORA'S BUSINESS SCHOOL HYDERABADTelangana1003.5833.5960.6619.3448.18
35BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BALLARIKarnataka99.987.7826.3160.4820.0447.23
36INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURUKarnataka99.8210.1928.4261.398.1147.19
37DHRUVA COLLEGE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana97.374.4927.2357.8224.1946.03
38KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHARKarnataka96.5312.2819.7464.5415.0445.94
39SCHOOL OF MANAGEMENT CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM ANDHRA PRADESHAndhra Pradesh93.76.9630.957.3618.5645.87
40SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPAAndhra Pradesh1004.0528.2355.517.1745.68
41ST. JOSEPH’S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABADTelangana92.4313.2224.660.0615.1245.43
42IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAITamil Nadu1003.2730.2853.1915.2745.39
43GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu94.432.3428.1964.6512.2945.28
44LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKADKerala96.6610.0819.9161.6717.5445.25
45SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka95.086.8124.6259.7616.5744.9
46DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURUKarnataka93.587.8224.4660.1817.2844.84
47DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAITamil Nadu99.52.5319.164.0716.744.64
48SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGIKarnataka97.82.3624.657.5518.5544.44
49SAINTGITS INSTITUTE OF MANAGEMENT KOTTAYAMKerala1009.6215.9357.2219.1344.26
50ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRYAndhra Pradesh95.446.4719.2363.4315.8944.24
51KOCHI BUSINESS SCHOOL KOCHIKerala92.3910.922.1159.4715.0244.2
52ALBERTIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT KOCHIKerala1005.5917.757.3320.0244.01
53MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu91.886.762461.7211.4843.81
54ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANASSERYKerala1009.5714.6357.916.0443.76
55D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORETamil Nadu97.957.8518.0254.0123.2743.69
56AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABADTelangana98.976.6120.1253.8316.743.53
57SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAMTamil Nadu98.383.2218.9755.2724.6543.5
58NEHRU SCHOOL OF MANAGEMENT THRISSURKerala99.155.0118.7654.918.243.28
59SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSURKerala95.341.3221.5659.817.7243.22
60MES AIMAT ALUVAKerala1002.1716.1858.0918.8742.98
61DE PAUL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY ANGAMALYKerala1003.6416.1555.9215.9142.54
62SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURUKarnataka92.241.6721.9258.2417.8942.31
63ANGADI INSTITTUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVIKarnataka94.435.3118.7254.9619.6942.31
64INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka94.041.8416.460.6420.2842.13
65PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLYAndhra Pradesh99.16.3715.6656.069.1642.09
66SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka95.910.8321.9955.0314.342.08
67SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORETamil Nadu1004.4815.649.4417.2641.41
68KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUMKarnataka1002.8112.2955.3815.5641.27
69DEPARTMENT OF MBA CMR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY HYDERABADTelangana93.254.5912.9856.2422.1840.94
70BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOTKarnataka94.381.4712.3859.8218.4240.79
71ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka903.3412.9757.5122.0140.11
72CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLIKarnataka92.187.0212.3852.2713.2339.32
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