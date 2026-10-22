Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - North Zone

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Outlook Bureau
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A total of 45 business schools in North Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Top Private B-Schools - North Zone
Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - North Zone
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAONHaryana99.1773.6297.2898.194.5192.91
2INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABADUttar Pradesh10075.196.8890.3110092.3
3JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPATHaryana10064.9891.9893.9580.387.81
4LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi10048.7490.9693.0455.8781.68
5AMITY BUSINESS SCHOOL NOIDAUttar Pradesh10050.9489.0492.3348.3380.75
6UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALIPunjab10078.0285.2866.4655.1380.73
7CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURAPunjab99.6952.3280.0592.862.2280.18
8JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHIDelhi99.0544.6175.6187.2945.4274.59
9MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABADHaryana10036.3867.8185.9839.4570.37
10INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABADUttar Pradesh94.8333.9470.2885.6725.5267.75
11AMITY BUSINESS SCHOOL GURUGRAMHaryana98.6423.0564.6678.0527.9263.84
12CGC UNIVERSITY MOHALI- SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIESPunjab94.4422.4463.9479.8421.4662.2
13INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURAUttar Pradesh10015.963.1980.2614.8161.51
14DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHIDelhi98.4720.1755.0175.615.8859.11
15SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLANHimachal Pradesh10022.2652.8771.0319.9258.87
16NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUTUttar Pradesh99.214.154.8275.7421.6258.64
17LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh98.6418.654.7472.5917.4658.33
18AMITY SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION AMITY UNIVERSITY MOHALIPunjab93.6815.9150.6271.0614.8554.95
19GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDAUttar Pradesh10013.9536.9171.8416.2253.01
20GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARAPunjab89.7719.139.4774.5213.0452.34
21NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh94.3816.0624.8764.4414.6147.37
22TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABADUttar Pradesh99.8710.9925.6458.2919.8247.22
23DOON BUSINESS SCHOOL DEHRADUNUttarakhand97.928.1526.961.2518.5946.94
24IBMR BUSINESS SCHOOL GURUGRAMHaryana96.913.2131.8561.1416.9846.76
25FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHIDelhi97.3510.721.1563.9919.2746.49
26MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOWUttar Pradesh99.382.5628.361.7215.3146.31
27JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABADUttar Pradesh93.093.6426.4867.119.9746.04
28JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDAUttar Pradesh96.8710.4624.6755.9921.6145.84
29TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGARHaryana1007.8828.8152.7214.4145.76
30HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURAUttar Pradesh92.6512.5824.1357.0923.4145.47
31AMITY BUSINESS SCHOOL LUCKNOWUttar Pradesh91.631.5729.1464.2120.9845.45
32AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOWUttar Pradesh10010.4722.2653.3520.7845.41
33INVERTIS UNIVERSITY BAREILLYUttar Pradesh97.582.0623.6658.2124.6844.83
34ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDAUttar Pradesh98.356.8618.8558.3223.6844.7
35FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi95.3511.4522.0553.3122.844.58
36CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHARPunjab94.436.0520.0963.8515.3344.14
37GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALIPunjab96.863.6425.2755.4517.8444.13
38ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDAUttar Pradesh93.894.2121.8661.816.0243.74
39COLLEGE OF BUSINESS STUDIES COER UNIVERSITY ROORKEEUttarakhand1008.714.0954.8315.7242.8
40GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANAHaryana96.845.3720.075215.5942.26
41GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHIDelhi97.984.1716.1556.2513.8242
42HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMBHimachal Pradesh98.113.4914.9653.9317.0941.46
43MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUTUttar Pradesh99.445.5513.7652.3312.241.1
44GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNAPunjab98.16.1314.1550.915.0340.97
45DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABADHaryana92.376.9617.7748.8612.3139.93
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