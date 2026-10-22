Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - North Zone

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAON
|Haryana
|99.17
|73.62
|97.28
|98.1
|94.51
|92.91
|2
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|75.1
|96.88
|90.31
|100
|92.3
|3
|JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT
|Haryana
|100
|64.98
|91.98
|93.95
|80.3
|87.81
|4
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|100
|48.74
|90.96
|93.04
|55.87
|81.68
|5
|AMITY BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|50.94
|89.04
|92.33
|48.33
|80.75
|6
|UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI
|Punjab
|100
|78.02
|85.28
|66.46
|55.13
|80.73
|7
|CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURA
|Punjab
|99.69
|52.32
|80.05
|92.8
|62.22
|80.18
|8
|JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHI
|Delhi
|99.05
|44.61
|75.61
|87.29
|45.42
|74.59
|9
|MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABAD
|Haryana
|100
|36.38
|67.81
|85.98
|39.45
|70.37
|10
|INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|94.83
|33.94
|70.28
|85.67
|25.52
|67.75
|11
|AMITY BUSINESS SCHOOL GURUGRAM
|Haryana
|98.64
|23.05
|64.66
|78.05
|27.92
|63.84
|12
|CGC UNIVERSITY MOHALI- SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES
|Punjab
|94.44
|22.44
|63.94
|79.84
|21.46
|62.2
|13
|INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURA
|Uttar Pradesh
|100
|15.9
|63.19
|80.26
|14.81
|61.51
|14
|DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|98.47
|20.17
|55.01
|75.6
|15.88
|59.11
|15
|SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLAN
|Himachal Pradesh
|100
|22.26
|52.87
|71.03
|19.92
|58.87
|16
|NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUT
|Uttar Pradesh
|99.2
|14.1
|54.82
|75.74
|21.62
|58.64
|17
|LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|98.64
|18.6
|54.74
|72.59
|17.46
|58.33
|18
|AMITY SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION AMITY UNIVERSITY MOHALI
|Punjab
|93.68
|15.91
|50.62
|71.06
|14.85
|54.95
|19
|GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|13.95
|36.91
|71.84
|16.22
|53.01
|20
|GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARA
|Punjab
|89.77
|19.1
|39.47
|74.52
|13.04
|52.34
|21
|NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|94.38
|16.06
|24.87
|64.44
|14.61
|47.37
|22
|TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABAD
|Uttar Pradesh
|99.87
|10.99
|25.64
|58.29
|19.82
|47.22
|23
|DOON BUSINESS SCHOOL DEHRADUN
|Uttarakhand
|97.92
|8.15
|26.9
|61.25
|18.59
|46.94
|24
|IBMR BUSINESS SCHOOL GURUGRAM
|Haryana
|96.91
|3.21
|31.85
|61.14
|16.98
|46.76
|25
|FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|97.35
|10.7
|21.15
|63.99
|19.27
|46.49
|26
|MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|99.38
|2.56
|28.3
|61.72
|15.31
|46.31
|27
|JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|93.09
|3.64
|26.48
|67.1
|19.97
|46.04
|28
|JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|96.87
|10.46
|24.67
|55.99
|21.61
|45.84
|29
|TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGAR
|Haryana
|100
|7.88
|28.81
|52.72
|14.41
|45.76
|30
|HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURA
|Uttar Pradesh
|92.65
|12.58
|24.13
|57.09
|23.41
|45.47
|31
|AMITY BUSINESS SCHOOL LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|91.63
|1.57
|29.14
|64.21
|20.98
|45.45
|32
|AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|100
|10.47
|22.26
|53.35
|20.78
|45.41
|33
|INVERTIS UNIVERSITY BAREILLY
|Uttar Pradesh
|97.58
|2.06
|23.66
|58.21
|24.68
|44.83
|34
|ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|98.35
|6.86
|18.85
|58.32
|23.68
|44.7
|35
|FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|95.35
|11.45
|22.05
|53.31
|22.8
|44.58
|36
|CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHAR
|Punjab
|94.43
|6.05
|20.09
|63.85
|15.33
|44.14
|37
|GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALI
|Punjab
|96.86
|3.64
|25.27
|55.45
|17.84
|44.13
|38
|ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|93.89
|4.21
|21.86
|61.8
|16.02
|43.74
|39
|COLLEGE OF BUSINESS STUDIES COER UNIVERSITY ROORKEE
|Uttarakhand
|100
|8.7
|14.09
|54.83
|15.72
|42.8
|40
|GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANA
|Haryana
|96.84
|5.37
|20.07
|52
|15.59
|42.26
|41
|GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHI
|Delhi
|97.98
|4.17
|16.15
|56.25
|13.82
|42
|42
|HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMB
|Himachal Pradesh
|98.11
|3.49
|14.96
|53.93
|17.09
|41.46
|43
|MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUT
|Uttar Pradesh
|99.44
|5.55
|13.76
|52.33
|12.2
|41.1
|44
|GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNA
|Punjab
|98.1
|6.13
|14.15
|50.9
|15.03
|40.97
|45
|DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABAD
|Haryana
|92.37
|6.96
|17.77
|48.86
|12.31
|39.93
MORE FROM THIS ISSUE
Column | As the AI Ecosystem Grows, We Must Ensure That Its Benefits Reach Every Learner, Says Pralhad Joshi