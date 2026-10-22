Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - East Zone

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|100
|78.65
|99.3
|93.25
|96.56
|93.86
|2
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAR
|Odisha
|100
|69.8
|98.74
|86.88
|97.54
|90.78
|3
|CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAR
|Odisha
|99.95
|45.39
|78.31
|84.39
|30.69
|73.59
|4
|INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA)
|West Bengal
|100
|37.97
|75.39
|81.76
|28.76
|70.67
|5
|XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE (XISS) RANCHI
|Jharkhand
|97.75
|40.58
|74
|78.02
|39.1
|70.57
|6
|JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|99.31
|29.15
|58.56
|74.62
|27.44
|62.97
|7
|AMITY BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|91.43
|25.66
|54.17
|73.58
|21.09
|58.36
|8
|INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (ISM) PATNA
|Bihar
|97.1
|16.04
|45.71
|73.44
|17.67
|55.37
|9
|JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATA
|West Bengal
|98.09
|16.14
|44.03
|71.99
|16.59
|54.82
|10
|BHAWANIPUR GLOBAL CAMPUS KOLKATA
|West Bengal
|98.81
|14.97
|43.71
|66.94
|15.97
|53.61
|11
|NSHM KNOWLEDGE CAMPUS DURGAPUR
|West Bengal
|98.96
|9.43
|33.68
|67.62
|19.07
|50.48
|12
|PRAXIS BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|96.71
|6.34
|36.97
|63.63
|22.16
|49.63
|13
|HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|97.79
|8.59
|27.62
|66.85
|18.49
|48.29
|14
|NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATI
|Assam
|99.67
|6.19
|28.27
|64.73
|18.8
|48.05
|15
|ICFAI UNIVERSITY TRIPURA
|Tripura
|96.03
|8.15
|32.1
|60.38
|15.07
|47.25
|16
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATA
|West Bengal
|99.16
|5.34
|26.62
|64.1
|18.26
|47.16
|17
|SRI SRI UNIVERSITY CUTTACK
|Odisha
|100
|8.6
|28.48
|57.82
|14.87
|46.89
|18
|GIRIJANANDA CHOWDHURY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY KAMRUP
|Assam
|97.4
|6.17
|23.55
|59.11
|20.73
|45.37
|19
|THE ICFAI UNIVERSITY GANGTOK
|Sikkim
|94.03
|6.68
|23.78
|64.92
|14.04
|45.18
|20
|FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA
|West Bengal
|100
|8.49
|17.38
|56
|15.31
|43.77
|21
|DEPARTMENT OF ECONOMICS COMMERCE AND MANAGEMENT MARTIN LUTHER CHRISTIAN UNIVERSITY SHILLONG
|Meghalaya
|100
|1.47
|9.36
|52.99
|12.57
|39.49
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