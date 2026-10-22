Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Central Zone

O
Outlook Bureau
Published at:

A total of 10 private business schools in Central Zone in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Top Private B-Schools - Central Zone
Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Central Zone
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDOREMadhya Pradesh10048.7694.0287.7847.9780.61
2PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh10024.2862.4175.2927.3363.25
3SCHOOL OF MANAGEMENT ITM UNIVERSITY GWALIORMadhya Pradesh99.3220.1956.0878.561460
4AMITY BUSINESS SCHOOL GWALIORMadhya Pradesh94.8112.8337.266.5220.8750.96
5PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWASMadhya Pradesh95.4713.8829.2361.2824.1248.62
6AMITY BUSINESS SCHOOL RAIPURChhattisgarh96.2810.3826.9465.1916.9247.61
7RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAIChhattisgarh96.154.7628.2663.6719.4346.73
8JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPALMadhya Pradesh93.4510.728.0262.614.1246.44
9IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh1003.3216.1956.1316.242.56
10BSSS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES BHOPALMadhya Pradesh90.472.3311.8953.3715.9738.33
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