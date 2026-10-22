Outlook-ICARE Rankings 2027: Top Private B-Schools - Central Zone

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE
|Madhya Pradesh
|100
|48.76
|94.02
|87.78
|47.97
|80.61
|2
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|100
|24.28
|62.41
|75.29
|27.33
|63.25
|3
|SCHOOL OF MANAGEMENT ITM UNIVERSITY GWALIOR
|Madhya Pradesh
|99.32
|20.19
|56.08
|78.56
|14
|60
|4
|AMITY BUSINESS SCHOOL GWALIOR
|Madhya Pradesh
|94.81
|12.83
|37.2
|66.52
|20.87
|50.96
|5
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWAS
|Madhya Pradesh
|95.47
|13.88
|29.23
|61.28
|24.12
|48.62
|6
|AMITY BUSINESS SCHOOL RAIPUR
|Chhattisgarh
|96.28
|10.38
|26.94
|65.19
|16.92
|47.61
|7
|RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAI
|Chhattisgarh
|96.15
|4.76
|28.26
|63.67
|19.43
|46.73
|8
|JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|93.45
|10.7
|28.02
|62.6
|14.12
|46.44
|9
|IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|100
|3.32
|16.19
|56.13
|16.2
|42.56
|10
|BSSS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES BHOPAL
|Madhya Pradesh
|90.47
|2.33
|11.89
|53.37
|15.97
|38.33
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