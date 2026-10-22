Outlook-ICARE Rankings 2027: Private B-Schools with Potential for Excellence

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|ZONE
|1
|SRM -AP PAARI SCHOOL OF BUSINESS AMARAVATI AP
|Andhra Pradesh
|South
|2
|SRINATH UNIVERSITY JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|East
|3
|MASTERS' UNION GURUGRAM
|Haryana
|North
|4
|MADRAS CHRISTIAN COLLEGE BOYD TANDON SCHOOL OF BUSINESS CHENNAI
|Tamil Nadu
|South
|5
|D Y PATIL PGDM INSTITUTE AKURDI PUNE
|Maharashtra
|West
|6
|PUNE BUSINESS SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|West
|7
|APEX INSTITUTE OF MANAGEMENT & SCIENCE APEX UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|West
|8
|SCHOOL OF MANAGEMENT AND COMMERCE K.R. MANGALAM UNIVERSITY GURUGRAM
|Haryana
|North
|9
|FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT MAHARAJA AGRASEN HIMALAYAN GARHWAL UNIVERSITY PAURI GARHWAL
|Uttarakhand
|North
|10
|FUEL BUSINESS SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|West
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