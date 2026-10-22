Outlook-ICARE Rankings 2027: Private B-Schools with Potential for Excellence

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Outlook Bureau
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A total of 10 Private B-Schools with Potential for Excellence in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Private B-Schools with Potential for Excellence
Sona College, Salem
RANK 2027INSTITUTIONSTATEZONE
1SRM -AP PAARI SCHOOL OF BUSINESS AMARAVATI APAndhra PradeshSouth
2SRINATH UNIVERSITY JAMSHEDPURJharkhandEast
3MASTERS' UNION GURUGRAMHaryanaNorth
4MADRAS CHRISTIAN COLLEGE BOYD TANDON SCHOOL OF BUSINESS CHENNAITamil NaduSouth
5D Y PATIL PGDM INSTITUTE AKURDI PUNEMaharashtraWest
6PUNE BUSINESS SCHOOL PUNEMaharashtraWest
7APEX INSTITUTE OF MANAGEMENT & SCIENCE APEX UNIVERSITY JAIPURRajasthanWest
8SCHOOL OF MANAGEMENT AND COMMERCE K.R. MANGALAM UNIVERSITY GURUGRAMHaryanaNorth
9FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT MAHARAJA AGRASEN HIMALAYAN GARHWAL UNIVERSITY PAURI GARHWALUttarakhandNorth
10FUEL BUSINESS SCHOOL PUNEMaharashtraWest
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