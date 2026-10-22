Outlook-ICARE Rankings 2027: Top 200 Private B-Schools

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Outlook Bureau
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A total of 200 private business schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Top 200 Private B-Schools
Outlook-ICARE Rankings 2027: Top 200 Private B-Schools
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPURJharkhand10078.6599.393.2596.5693.86
2MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAONHaryana99.1773.6297.2898.194.5192.91
3GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu97.2372.4810093.5510092.51
4INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABADUttar Pradesh10075.196.8890.3110092.3
5XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAROdisha10069.898.7486.8897.5490.78
6T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPALKarnataka99.8767.3795.0796.2587.2390.18
7LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAITamil Nadu10067.6896.4995.0981.1989.8
8SRMIST FACULTY OF MANAGEMENT KTR CHENNAITamil Nadu99.626610094.2673.2489.28
9JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPATHaryana10064.9891.9893.9580.387.81
10JAGDISH SHETH SCHOOL OF MANAGEMENT (JAGSoM) BENGALURUKarnataka10058.5399.995.3768.7587.63
11K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra99.1861.7688.1796.677.8786.3
12SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIKMaharashtra98.7756.794.492.3969.3985.05
13LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi10048.7490.9693.0455.8781.68
14SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSOREKarnataka95.7149.4292.493.7460.0181.66
15SYMBIOSIS CENTRE FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNEMaharashtra10047.5294.5487.8355.2581.23
16PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAIMaharashtra99.1654.184.5587.4868.5181.09
17AMITY BUSINESS SCHOOL NOIDAUttar Pradesh10050.9489.0492.3348.3380.75
18UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALIPunjab10078.0285.2866.4655.1380.73
19PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDOREMadhya Pradesh10048.7694.0287.7847.9780.61
20CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURAPunjab99.6952.3280.0592.862.2280.18
21XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURUKarnataka96.7449.9685.492.8458.7779.97
22INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABADTelangana99.0348.6988.1282.9234.2776.54
23INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES (IIBS) BENGALURUKarnataka98.142.7184.7685.5439.6575.33
24INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURUKarnataka10044.5182.7384.835.5775.1
25SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAIMaharashtra97.2945.4476.5185.5949.6174.62
26JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHIDelhi99.0544.6175.6187.2945.4274.59
27RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHIKerala10041.6878.8587.1439.674.44
28JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSOREKarnataka10045.2881.5383.8130.2874.23
29SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT HYDERABADTelangana98.3240.2783.4185.9333.6174.03
30CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAROdisha99.9545.3978.3184.3930.6973.59
31INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY HYDERABADTelangana10037.3779.1484.5733.472.51
32SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu96.2238.1780.4386.6531.872.31
33IIHMR UNIVERSITY JAIPURRajasthan95.2739.7974.289.9539.2472.24
34INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA)West Bengal10037.9775.3981.7628.7670.67
35XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE (XISS) RANCHIJharkhand97.7540.587478.0239.170.57
36SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHIKerala10032.8673.2383.4239.170.47
37SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABADGujarat10040.272.4878.3436.0370.43
38MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABADHaryana10036.3867.8185.9839.4570.37
39JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSURUKarnataka99.1331.6372.0684.9538.2569.94
40INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABADUttar Pradesh94.8333.9470.2885.6725.5267.75
41DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURUKarnataka10034.4464.5682.4730.1267.53
42KRUPANIDHI COLLEGE OF MANAGEMENT BENGALURUKarnataka10029.4665.5583.0931.9367.09
43ST ALOYSIUS DEEMED TO BE UNIVERSITY AIMIT CENTRE MANGALURUKarnataka98.6160.5223.291.7257.8366.68
44INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNEMaharashtra10028.6266.0384.6324.3866.6
45PRESIDENCY SCHOOL OF MANAGEMENT PRESIDENCY UNIVERSITY BENGALURUKarnataka99.0632.170.5175.7625.6266.53
46INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNEMaharashtra10024.8462.4282.5530.1465.1
47PRESIDENCY COLLEGE BENGALURUKarnataka97.3556.2525.6897.2335.1864.97
48FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPURRajasthan93.7327.4763.7882.0930.964.38
49XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHIKerala10027.8559.7878.9826.6963.98
50AMITY BUSINESS SCHOOL GURUGRAMHaryana98.6423.0564.6678.0527.9263.84
51TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAMKerala10026.957.780.2429.7163.82
52PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh10024.2862.4175.2927.3363.25
53JIS UNIVERSITY KOLKATAWest Bengal99.3129.1558.5674.6227.4462.97
54SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEMTamil Nadu10026.4557.1971.9234.5162.42
55CGC UNIVERSITY MOHALI- SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIESPunjab94.4422.4463.9479.8421.4662.2
56INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURUKarnataka99.1227.0754.2275.7728.261.72
57SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNEMaharashtra99.2727.8754.776.6621.2161.52
58INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURAUttar Pradesh10015.963.1980.2614.8161.51
59MARIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MARIAN COLLEGE KUTTIKKANAM AUTONOMOUSKerala97.7422.8757.6578.5921.2461.26
60BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNEMaharashtra98.9718.8562.4673.318.1660.6
61SCHOOL OF MANAGEMENT ITM UNIVERSITY GWALIORMadhya Pradesh99.3220.1956.0878.561460
62DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHIDelhi98.4720.1755.0175.615.8859.11
63SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLANHimachal Pradesh10022.2652.8771.0319.9258.87
64NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUTUttar Pradesh99.214.154.8275.7421.6258.64
65KIRLOSKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra10017.5653.3572.6521.6958.55
66AMITY BUSINESS SCHOOL KOLKATAWest Bengal91.4325.6654.1773.5821.0958.36
67LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh98.6418.654.7472.5917.4658.33
68SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNEMaharashtra10013.3653.5273.1716.2457.31
69S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.2515.7154.3566.1220.8756.85
70BLDE ASSOCIATION’S MBA PROGRAMME (AUTONOMOUS) A S PATIL COLLEGE OF COMMERCE VIJAYAPURAKarnataka99.7415.0548.4873.6120.1556.80
71GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNEMaharashtra99.5315.6649.8571.6116.7456.47
72SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka10014.8245.4976.6113.6956.03
73DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra10012.3346.8875.9612.4755.63
74INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (ISM) PATNABihar97.116.0445.7173.4417.6755.37
75AMITY SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION AMITY UNIVERSITY MOHALIPunjab93.6815.9150.6271.0614.8554.95
76DR. D. Y. PATIL B-SCHOOL PUNEMaharashtra10015.3648.5268.978.3854.83
77JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATAWest Bengal98.0916.1444.0371.9916.5954.82
78AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAIMaharashtra94.217.6152.4873.0618.7554.68
79BHAWANIPUR GLOBAL CAMPUS KOLKATAWest Bengal98.8114.9743.7166.9415.9753.61
80AMITY BUSINESS SCHOOL JAIPURRajasthan10013.0446.5161.7215.9953.18
81GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDAUttar Pradesh10013.9536.9171.8416.2253.01
82VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra94.8416.2146.865.6511.7752.96
83GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARAPunjab89.7719.139.4774.5213.0452.34
84MIT ADT UNIVERSITY PUNEMaharashtra97.6915.1740.3767.1511.5552.13
85SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURUKarnataka98.8414.539.9363.1518.2352.05
86VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana98.499.5238.2770.3513.7251.54
87UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPURRajasthan99.6611.3733.3566.4425.3851.35
88AMITY BUSINESS SCHOOL GWALIORMadhya Pradesh94.8112.8337.266.5220.8750.96
89MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra95.712.0935.6264.4124.1650.55
90NSHM KNOWLEDGE CAMPUS DURGAPURWest Bengal98.969.4333.6867.6219.0750.48
91PRAXIS BUSINESS SCHOOL KOLKATAWest Bengal96.716.3436.9763.6322.1649.63
92ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURUKarnataka94.58.7335.1167.3819.7449.6
93K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORETamil Nadu96.7217.7228.8463.0615.1149.06
94PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWASMadhya Pradesh95.4713.8829.2361.2824.1248.62
95ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAIMaharashtra97.769.5630.7862.717.1948.31
96HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATAWest Bengal97.798.5927.6266.8518.4948.29
97AURORA’S BUSINESS SCHOOL HYDERABADTelangana1003.5833.5960.6619.3448.18
98NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATIAssam99.676.1928.2764.7318.848.05
99ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH PUNEMaharashtra98.824.6533.4261.6217.2548.04
100INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNEMaharashtra1006.2125.963.2423.4747.71
101AMITY BUSINESS SCHOOL RAIPURChhattisgarh96.2810.3826.9465.1916.9247.61
102NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDAUttar Pradesh94.3816.0624.8764.4414.6147.37
103ICFAI UNIVERSITY AGARTALATripura96.038.1532.160.3815.0747.25
104BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BALLARIKarnataka99.987.7826.3160.4820.0447.23
105TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABADUttar Pradesh99.8710.9925.6458.2919.8247.22
106INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURUKarnataka99.8210.1928.4261.398.1147.19
107INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATAWest Bengal99.165.3426.6264.118.2647.16
108VIVEKANAND EDUCATION SOCIETY'S BUSINESS SCHOOL MUMBAIMaharashtra99.997.5130.2558.3813.447.08
109DOON BUSINESS SCHOOL DEHRADUNUttarakhand97.928.1526.961.2518.5946.94
110SRI SRI UNIVERSITY CUTTACKOdisha1008.628.4857.8214.8746.89
111IBMR BUSINESS SCHOOL GURUGRAMHaryana96.913.2131.8561.1416.9846.76
112RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAIChhattisgarh96.154.7628.2663.6719.4346.73
113D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAIMaharashtra94.428.2128.8563.7114.5546.66
114FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHIDelhi97.3510.721.1563.9919.2746.49
115JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPALMadhya Pradesh93.4510.728.0262.614.1246.44
116MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOWUttar Pradesh99.382.5628.361.7215.3146.31
117INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNEMaharashtra99.968.6827.0156.6113.3846.14
118JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABADUttar Pradesh93.093.6426.4867.119.9746.04
119DHRUVA COLLEGE OF MANAGEMENT HYDERABADTelangana97.374.4927.2357.8224.1946.03
120KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHARKarnataka96.5312.2819.7464.5415.0445.94
121CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAIMaharashtra1003.8130.755.2514.3945.93
122ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLIMaharashtra92.1215.228.3554.1619.2845.92
123INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAIMaharashtra95.0112.6223.9759.2317.6645.88
124SCHOOL OF MANAGEMENT CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAMAndhra Pradesh93.76.9630.957.3618.5645.87
125JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDAUttar Pradesh96.8710.4624.6755.9921.6145.84
126S K PATEL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES GANDHINAGARGujarat94.17.6824.4363.2819.545.77
127TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGARHaryana1007.8828.8152.7214.4145.76
128SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPAAndhra Pradesh1004.0528.2355.517.1745.68
129HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURAUttar Pradesh92.6512.5824.1357.0923.4145.47
130AMITY BUSINESS SCHOOL LUCKNOWUttar Pradesh91.631.5729.1464.2120.9845.45
131ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABADTelangana92.4313.2224.660.0615.1245.43
132AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOWUttar Pradesh10010.4722.2653.3520.7845.41
133IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAITamil Nadu1003.2730.2853.1915.2745.39
134GIRIJANANDA CHOWDHURY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY KAMRUPAssam97.46.1723.5559.1120.7345.37
135DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABADMaharashtra99.966.6622.3156.2822.0245.36
136S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNEMaharashtra95.782.6726.2560.6621.7245.35
137MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIKMaharashtra96.029.0325.8956.5117.1845.3
138GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAITamil Nadu94.432.3428.1964.6512.2945.28
139LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKADKerala96.6610.0819.9161.6717.5445.25
140THE ICFAI UNIVERSITY GANGTOKSikkim94.036.6823.7864.9214.0445.18
141G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPURRajasthan92.323.1626.8162.9920.4845.06
142SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka95.086.8124.6259.7616.5744.9
143DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURUKarnataka93.587.8224.4660.1817.2844.84
144INVERTIS UNIVERSITY BAREILLYUttar Pradesh97.582.0623.6658.2124.6844.83
145ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDAUttar Pradesh98.356.8618.8558.3223.6844.7
146DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAITamil Nadu99.52.5319.164.0716.744.64
147FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHIDelhi95.3511.4522.0553.3122.844.58
148SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGIKarnataka97.82.3624.657.5518.5544.44
149MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABADMaharashtra1005.1724.5853.0715.8644.38
150SAINTGITS INSTITUTE OF MANAGEMENT KOTTAYAMKerala1009.6215.9357.2219.1344.26
151ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRYAndhra Pradesh95.446.4719.2363.4315.8944.24
152KOCHI BUSINESS SCHOOL KOCHIKerala92.3910.922.1159.4715.0244.2
153CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHARPunjab94.436.0520.0963.8515.3344.14
154GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALIPunjab96.863.6425.2755.4517.8444.13
155ALBERTIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT KOCHIKerala1005.5917.757.3320.0244.01
156DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANEMaharashtra93.884.4623.2460.2916.443.87
157MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu91.886.762461.7211.4843.81
158FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATAWest Bengal1008.4917.385615.3143.77
159ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANASSERYKerala1009.5714.6357.916.0443.76
160ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDAUttar Pradesh93.894.2121.8661.816.0243.74
161D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORETamil Nadu97.957.8518.0254.0123.2743.69
162AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABADTelangana98.976.6120.1253.8316.743.53
163SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAMTamil Nadu98.383.2218.9755.2724.6543.5
164NEHRU SCHOOL OF MANAGEMENT THRISSURKerala99.155.0118.7654.918.243.28
165SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNEMaharashtra96.793.8520.2354.8822.443.24
166SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSURKerala95.341.3221.5659.817.7243.22
167ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAIMaharashtra1004.5419.5753.4215.9143.08
168MES AIMAT ALUVAKerala1002.1716.1858.0918.8742.98
169KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARAMaharashtra95.286.5518.4857.6615.5442.84
170College of Business Studies COER University RoorkeeUttarakhand1008.714.0954.8315.7242.8
171IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh1003.3216.1956.1316.242.56
172DE PAUL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY ANGAMALYKerala1003.6416.1555.9215.9142.54
173SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURUKarnataka92.241.6721.9258.2417.8942.31
174ANGADI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVIKarnataka94.435.3118.7254.9619.6942.31
175VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPURRajasthan94.924.1821.5154.2714.8142.28
176GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANAHaryana96.845.3720.075215.5942.26
177INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka94.041.8416.460.6420.2842.13
178PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLYAndhra Pradesh99.16.3715.6656.069.1642.09
179SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURUKarnataka95.910.8321.9955.0314.342.08
180GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHIDelhi97.984.1716.1556.2513.8242
181B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGARMaharashtra99.211.9113.558.9115.0241.84
182COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMALMaharashtra96.13.4117.2155.4816.441.75
183MARATHWADA MITRA MANDAL'S INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION RESEARCH AND TRAINING PUNEMaharashtra92.682.0115.3159.823.8141.74
184HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMBHimachal Pradesh98.113.4914.9653.9317.0941.46
185SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORETamil Nadu1004.4815.649.4417.2641.41
186KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUMKarnataka1002.8112.2955.3815.5641.27
187ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNEMaharashtra1001.6216.3750.9416.441.24
188SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNEMaharashtra98.55.5314.1250.9217.2741.17
189MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUTUttar Pradesh99.445.5513.7652.3312.241.1
190THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAIMaharashtra97.231.5915.5652.519.6440.98
191GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNAPunjab98.16.1314.1550.915.0340.97
192DEPARTMENT OF MBA CMR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY HYDERABADTelangana93.254.5912.9856.2422.1840.94
193BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOTKarnataka94.381.4712.3859.8218.4240.79
194PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPURRajasthan94.112.2118.7250.9417.3440.57
195ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURUKarnataka903.3412.9757.5122.0140.11
196DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABADHaryana92.376.9617.7748.8612.3139.93
197DEPARTMENT OF ECONOMICS COMMERCE AND MANAGEMENT MARTIN LUTHER CHRISTIAN UNIVERSITY SHILLONGMeghalaya1001.479.3652.9912.5739.49
198CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLIKarnataka92.187.0212.3852.2713.2339.32
199GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHAMaharashtra94.443.3710.5151.8116.4138.91
200BSSS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES BHOPALMadhya Pradesh90.472.3311.8953.3715.9738.33
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