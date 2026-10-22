Outlook-ICARE Rankings 2027: Top 200 Private B-Schools

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|100
|78.65
|99.3
|93.25
|96.56
|93.86
|2
|MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAON
|Haryana
|99.17
|73.62
|97.28
|98.1
|94.51
|92.91
|3
|GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|97.23
|72.48
|100
|93.55
|100
|92.51
|4
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|75.1
|96.88
|90.31
|100
|92.3
|5
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAR
|Odisha
|100
|69.8
|98.74
|86.88
|97.54
|90.78
|6
|T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPAL
|Karnataka
|99.87
|67.37
|95.07
|96.25
|87.23
|90.18
|7
|LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|67.68
|96.49
|95.09
|81.19
|89.8
|8
|SRMIST FACULTY OF MANAGEMENT KTR CHENNAI
|Tamil Nadu
|99.62
|66
|100
|94.26
|73.24
|89.28
|9
|JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT
|Haryana
|100
|64.98
|91.98
|93.95
|80.3
|87.81
|10
|JAGDISH SHETH SCHOOL OF MANAGEMENT (JAGSoM) BENGALURU
|Karnataka
|100
|58.53
|99.9
|95.37
|68.75
|87.63
|11
|K J SOMAIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|99.18
|61.76
|88.17
|96.6
|77.87
|86.3
|12
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT NASHIK
|Maharashtra
|98.77
|56.7
|94.4
|92.39
|69.39
|85.05
|13
|LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|100
|48.74
|90.96
|93.04
|55.87
|81.68
|14
|SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) MYSORE
|Karnataka
|95.71
|49.42
|92.4
|93.74
|60.01
|81.66
|15
|SYMBIOSIS CENTRE FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|47.52
|94.54
|87.83
|55.25
|81.23
|16
|PRINCIPAL L. N. WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|99.16
|54.1
|84.55
|87.48
|68.51
|81.09
|17
|AMITY BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|50.94
|89.04
|92.33
|48.33
|80.75
|18
|UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS CHANDIGARH UNIVERSITY MOHALI
|Punjab
|100
|78.02
|85.28
|66.46
|55.13
|80.73
|19
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH INDORE
|Madhya Pradesh
|100
|48.76
|94.02
|87.78
|47.97
|80.61
|20
|CHITKARA BUSINESS SCHOOL CHITKARA UNIVERSITY RAJPURA
|Punjab
|99.69
|52.32
|80.05
|92.8
|62.22
|80.18
|21
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (XIME) BENGALURU
|Karnataka
|96.74
|49.96
|85.4
|92.84
|58.77
|79.97
|22
|INSTITUTE OF PUBLIC ENTERPRISE (IPE) HYDERABAD
|Telangana
|99.03
|48.69
|88.12
|82.92
|34.27
|76.54
|23
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES (IIBS) BENGALURU
|Karnataka
|98.1
|42.71
|84.76
|85.54
|39.65
|75.33
|24
|INDUS BUSINESS ACADEMY (IBA) BENGALURU
|Karnataka
|100
|44.51
|82.73
|84.8
|35.57
|75.1
|25
|SIES SCHOOL OF BUSINESS STUDIES NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|97.29
|45.44
|76.51
|85.59
|49.61
|74.62
|26
|JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) NEW DELHI
|Delhi
|99.05
|44.61
|75.61
|87.29
|45.42
|74.59
|27
|RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES KOCHI
|Kerala
|100
|41.68
|78.85
|87.14
|39.6
|74.44
|28
|JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH MYSORE
|Karnataka
|100
|45.28
|81.53
|83.81
|30.28
|74.23
|29
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|98.32
|40.27
|83.41
|85.93
|33.61
|74.03
|30
|CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BHUBANESWAR
|Odisha
|99.95
|45.39
|78.31
|84.39
|30.69
|73.59
|31
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY HYDERABAD
|Telangana
|100
|37.37
|79.14
|84.57
|33.4
|72.51
|32
|SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|96.22
|38.17
|80.43
|86.65
|31.8
|72.31
|33
|IIHMR UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|95.27
|39.79
|74.2
|89.95
|39.24
|72.24
|34
|INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (SCHOOL OF UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA)
|West Bengal
|100
|37.97
|75.39
|81.76
|28.76
|70.67
|35
|XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SERVICE (XISS) RANCHI
|Jharkhand
|97.75
|40.58
|74
|78.02
|39.1
|70.57
|36
|SCMS COCHIN SCHOOL OF BUSINESS KOCHI
|Kerala
|100
|32.86
|73.23
|83.42
|39.1
|70.47
|37
|SHANTI BUSINESS SCHOOL AHMEDABAD
|Gujarat
|100
|40.2
|72.48
|78.34
|36.03
|70.43
|38
|MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES (FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES) FARIDABAD
|Haryana
|100
|36.38
|67.81
|85.98
|39.45
|70.37
|39
|JSS SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY MYSURU
|Karnataka
|99.13
|31.63
|72.06
|84.95
|38.25
|69.94
|40
|INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|94.83
|33.94
|70.28
|85.67
|25.52
|67.75
|41
|DAYANANDA SAGAR UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|100
|34.44
|64.56
|82.47
|30.12
|67.53
|42
|KRUPANIDHI COLLEGE OF MANAGEMENT BENGALURU
|Karnataka
|100
|29.46
|65.55
|83.09
|31.93
|67.09
|43
|ST ALOYSIUS DEEMED TO BE UNIVERSITY AIMIT CENTRE MANGALURU
|Karnataka
|98.61
|60.52
|23.2
|91.72
|57.83
|66.68
|44
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA (ISB&M) PUNE
|Maharashtra
|100
|28.62
|66.03
|84.63
|24.38
|66.6
|45
|PRESIDENCY SCHOOL OF MANAGEMENT PRESIDENCY UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|99.06
|32.1
|70.51
|75.76
|25.62
|66.53
|46
|INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|24.84
|62.42
|82.55
|30.14
|65.1
|47
|PRESIDENCY COLLEGE BENGALURU
|Karnataka
|97.35
|56.25
|25.68
|97.23
|35.18
|64.97
|48
|FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT JAIPUR
|Rajasthan
|93.73
|27.47
|63.78
|82.09
|30.9
|64.38
|49
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP KOCHI
|Kerala
|100
|27.85
|59.78
|78.98
|26.69
|63.98
|50
|AMITY BUSINESS SCHOOL GURUGRAM
|Haryana
|98.64
|23.05
|64.66
|78.05
|27.92
|63.84
|51
|TKM INSTITUTE OF MANAGEMENT KOLLAM
|Kerala
|100
|26.9
|57.7
|80.24
|29.71
|63.82
|52
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|100
|24.28
|62.41
|75.29
|27.33
|63.25
|53
|JIS UNIVERSITY KOLKATA
|West Bengal
|99.31
|29.15
|58.56
|74.62
|27.44
|62.97
|54
|SONA SCHOOL OF MANAGEMENT SALEM
|Tamil Nadu
|100
|26.45
|57.19
|71.92
|34.51
|62.42
|55
|CGC UNIVERSITY MOHALI- SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES
|Punjab
|94.44
|22.44
|63.94
|79.84
|21.46
|62.2
|56
|INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR BENGALURU) BENGALURU
|Karnataka
|99.12
|27.07
|54.22
|75.77
|28.2
|61.72
|57
|SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) PUNE
|Maharashtra
|99.27
|27.87
|54.7
|76.66
|21.21
|61.52
|58
|INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT GLA UNIVERSITY MATHURA
|Uttar Pradesh
|100
|15.9
|63.19
|80.26
|14.81
|61.51
|59
|MARIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT MARIAN COLLEGE KUTTIKKANAM AUTONOMOUS
|Kerala
|97.74
|22.87
|57.65
|78.59
|21.24
|61.26
|60
|BHARATI VIDYAPEETH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PUNE
|Maharashtra
|98.97
|18.85
|62.46
|73.3
|18.16
|60.6
|61
|SCHOOL OF MANAGEMENT ITM UNIVERSITY GWALIOR
|Madhya Pradesh
|99.32
|20.19
|56.08
|78.56
|14
|60
|62
|DELHI SCHOOL OF BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|98.47
|20.17
|55.01
|75.6
|15.88
|59.11
|63
|SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY & MANAGEMENT SCIENCES SOLAN
|Himachal Pradesh
|100
|22.26
|52.87
|71.03
|19.92
|58.87
|64
|NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES SHOBHIT UNIVERSITY MEERUT
|Uttar Pradesh
|99.2
|14.1
|54.82
|75.74
|21.62
|58.64
|65
|KIRLOSKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|17.56
|53.35
|72.65
|21.69
|58.55
|66
|AMITY BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|91.43
|25.66
|54.17
|73.58
|21.09
|58.36
|67
|LLOYD BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|98.64
|18.6
|54.74
|72.59
|17.46
|58.33
|68
|SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|13.36
|53.52
|73.17
|16.24
|57.31
|69
|S B PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.25
|15.71
|54.35
|66.12
|20.87
|56.85
|70
|BLDE ASSOCIATION’S MBA PROGRAMME (AUTONOMOUS) A S PATIL COLLEGE OF COMMERCE VIJAYAPURA
|Karnataka
|99.74
|15.05
|48.48
|73.61
|20.15
|56.80
|71
|GLOBAL BUSINESS SCHOOL & RESEARCH CENTRE PUNE
|Maharashtra
|99.53
|15.66
|49.85
|71.61
|16.74
|56.47
|72
|SESHADRIPURAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|100
|14.82
|45.49
|76.61
|13.69
|56.03
|73
|DY PATIL INSTITUTE OF MCA AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|100
|12.33
|46.88
|75.96
|12.47
|55.63
|74
|INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT (ISM) PATNA
|Bihar
|97.1
|16.04
|45.71
|73.44
|17.67
|55.37
|75
|AMITY SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION AMITY UNIVERSITY MOHALI
|Punjab
|93.68
|15.91
|50.62
|71.06
|14.85
|54.95
|76
|DR. D. Y. PATIL B-SCHOOL PUNE
|Maharashtra
|100
|15.36
|48.52
|68.97
|8.38
|54.83
|77
|JIS COLLEGE OF ENGINEERING KOLKATA
|West Bengal
|98.09
|16.14
|44.03
|71.99
|16.59
|54.82
|78
|AMITY BUSINESS SCHOOL MUMBAI
|Maharashtra
|94.21
|7.61
|52.48
|73.06
|18.75
|54.68
|79
|BHAWANIPUR GLOBAL CAMPUS KOLKATA
|West Bengal
|98.81
|14.97
|43.71
|66.94
|15.97
|53.61
|80
|AMITY BUSINESS SCHOOL JAIPUR
|Rajasthan
|100
|13.04
|46.51
|61.72
|15.99
|53.18
|81
|GNIOT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|100
|13.95
|36.91
|71.84
|16.22
|53.01
|82
|VIJAY PATIL SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|94.84
|16.21
|46.8
|65.65
|11.77
|52.96
|83
|GNA BUSINESS SCHOOL GNA UNIVERSITY PHAGWARA
|Punjab
|89.77
|19.1
|39.47
|74.52
|13.04
|52.34
|84
|MIT ADT UNIVERSITY PUNE
|Maharashtra
|97.69
|15.17
|40.37
|67.15
|11.55
|52.13
|85
|SOUNDARYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE BENGALURU
|Karnataka
|98.84
|14.5
|39.93
|63.15
|18.23
|52.05
|86
|VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|98.49
|9.52
|38.27
|70.35
|13.72
|51.54
|87
|UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) JAIPUR
|Rajasthan
|99.66
|11.37
|33.35
|66.44
|25.38
|51.35
|88
|AMITY BUSINESS SCHOOL GWALIOR
|Madhya Pradesh
|94.81
|12.83
|37.2
|66.52
|20.87
|50.96
|89
|MET INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|95.7
|12.09
|35.62
|64.41
|24.16
|50.55
|90
|NSHM KNOWLEDGE CAMPUS DURGAPUR
|West Bengal
|98.96
|9.43
|33.68
|67.62
|19.07
|50.48
|91
|PRAXIS BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|96.71
|6.34
|36.97
|63.63
|22.16
|49.63
|92
|ITM BUSINESS SCHOOL BENGALURU
|Karnataka
|94.5
|8.73
|35.11
|67.38
|19.74
|49.6
|93
|K V INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|96.72
|17.72
|28.84
|63.06
|15.11
|49.06
|94
|PRESTIGE INSTITUTE OF MANAGEMENT DEWAS
|Madhya Pradesh
|95.47
|13.88
|29.23
|61.28
|24.12
|48.62
|95
|ADITYA SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT MUMBAI
|Maharashtra
|97.76
|9.56
|30.78
|62.7
|17.19
|48.31
|96
|HERITAGE BUSINESS SCHOOL KOLKATA
|West Bengal
|97.79
|8.59
|27.62
|66.85
|18.49
|48.29
|97
|AURORA’S BUSINESS SCHOOL HYDERABAD
|Telangana
|100
|3.58
|33.59
|60.66
|19.34
|48.18
|98
|NERIM GROUP OF INSTITUTIONS GUWAHATI
|Assam
|99.67
|6.19
|28.27
|64.73
|18.8
|48.05
|99
|ASM‘S (IBMR) INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH PUNE
|Maharashtra
|98.82
|4.65
|33.42
|61.62
|17.25
|48.04
|100
|INDIRA SCHOOL OF BUSINESS STUDIES PUNE
|Maharashtra
|100
|6.21
|25.9
|63.24
|23.47
|47.71
|101
|AMITY BUSINESS SCHOOL RAIPUR
|Chhattisgarh
|96.28
|10.38
|26.94
|65.19
|16.92
|47.61
|102
|NIET BUSINESS SCHOOL GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|94.38
|16.06
|24.87
|64.44
|14.61
|47.37
|103
|ICFAI UNIVERSITY AGARTALA
|Tripura
|96.03
|8.15
|32.1
|60.38
|15.07
|47.25
|104
|BALLARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT BALLARI
|Karnataka
|99.98
|7.78
|26.31
|60.48
|20.04
|47.23
|105
|TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY MORADABAD
|Uttar Pradesh
|99.87
|10.99
|25.64
|58.29
|19.82
|47.22
|106
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA BENGALURU
|Karnataka
|99.82
|10.19
|28.42
|61.39
|8.11
|47.19
|107
|INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS AND MEDIA KOLKATA
|West Bengal
|99.16
|5.34
|26.62
|64.1
|18.26
|47.16
|108
|VIVEKANAND EDUCATION SOCIETY'S BUSINESS SCHOOL MUMBAI
|Maharashtra
|99.99
|7.51
|30.25
|58.38
|13.4
|47.08
|109
|DOON BUSINESS SCHOOL DEHRADUN
|Uttarakhand
|97.92
|8.15
|26.9
|61.25
|18.59
|46.94
|110
|SRI SRI UNIVERSITY CUTTACK
|Odisha
|100
|8.6
|28.48
|57.82
|14.87
|46.89
|111
|IBMR BUSINESS SCHOOL GURUGRAM
|Haryana
|96.91
|3.21
|31.85
|61.14
|16.98
|46.76
|112
|RUNGTA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHILAI
|Chhattisgarh
|96.15
|4.76
|28.26
|63.67
|19.43
|46.73
|113
|D Y PATIL UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT NAVI MUMBAI
|Maharashtra
|94.42
|8.21
|28.85
|63.71
|14.55
|46.66
|114
|FORTUNE INSTITUTE OF INTERNATIONAL BUSINESS NEW DELHI
|Delhi
|97.35
|10.7
|21.15
|63.99
|19.27
|46.49
|115
|JAGRAN LAKECITY BUSINESS SCHOOL JAGRAN LAKECITY UNIVERSITY BHOPAL
|Madhya Pradesh
|93.45
|10.7
|28.02
|62.6
|14.12
|46.44
|116
|MODEL INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|99.38
|2.56
|28.3
|61.72
|15.31
|46.31
|117
|INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|99.96
|8.68
|27.01
|56.61
|13.38
|46.14
|118
|JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|93.09
|3.64
|26.48
|67.1
|19.97
|46.04
|119
|DHRUVA COLLEGE OF MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|97.37
|4.49
|27.23
|57.82
|24.19
|46.03
|120
|KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES HARIHAR
|Karnataka
|96.53
|12.28
|19.74
|64.54
|15.04
|45.94
|121
|CHETANA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|100
|3.81
|30.7
|55.25
|14.39
|45.93
|122
|ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES SANGLI
|Maharashtra
|92.12
|15.2
|28.35
|54.16
|19.28
|45.92
|123
|INDIAN EDUCATION SOCIETY'S MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE V.M.D. LOTLIKAR VIDYA SANKUL MUMBAI
|Maharashtra
|95.01
|12.62
|23.97
|59.23
|17.66
|45.88
|124
|SCHOOL OF MANAGEMENT CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT VIZIANAGARAM
|Andhra Pradesh
|93.7
|6.96
|30.9
|57.36
|18.56
|45.87
|125
|JAYPEE BUSINESS SCHOOL NOIDA
|Uttar Pradesh
|96.87
|10.46
|24.67
|55.99
|21.61
|45.84
|126
|S K PATEL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES GANDHINAGAR
|Gujarat
|94.1
|7.68
|24.43
|63.28
|19.5
|45.77
|127
|TILAK RAJ CHADHA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY YAMUNA NAGAR
|Haryana
|100
|7.88
|28.81
|52.72
|14.41
|45.76
|128
|SRI DATTA SAI SCHOOL OF BUSINESS KADAPA
|Andhra Pradesh
|100
|4.05
|28.23
|55.5
|17.17
|45.68
|129
|HINDUSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER STUDIES MATHURA
|Uttar Pradesh
|92.65
|12.58
|24.13
|57.09
|23.41
|45.47
|130
|AMITY BUSINESS SCHOOL LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|91.63
|1.57
|29.14
|64.21
|20.98
|45.45
|131
|ST. JOSEPH'S DEGREE & PG COLLEGE HYDERABAD
|Telangana
|92.43
|13.22
|24.6
|60.06
|15.12
|45.43
|132
|AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|100
|10.47
|22.26
|53.35
|20.78
|45.41
|133
|IIKM THE CORPORATE B-SCHOOL CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|3.27
|30.28
|53.19
|15.27
|45.39
|134
|GIRIJANANDA CHOWDHURY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY KAMRUP
|Assam
|97.4
|6.17
|23.55
|59.11
|20.73
|45.37
|135
|DEOGIRI TECHNICAL CAMPUS FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES AURANGABAD
|Maharashtra
|99.96
|6.66
|22.31
|56.28
|22.02
|45.36
|136
|S. K. N. SINHGAD SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT PUNE
|Maharashtra
|95.78
|2.67
|26.25
|60.66
|21.72
|45.35
|137
|MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE NASHIK
|Maharashtra
|96.02
|9.03
|25.89
|56.51
|17.18
|45.3
|138
|GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY CHENNAI
|Tamil Nadu
|94.43
|2.34
|28.19
|64.65
|12.29
|45.28
|139
|LEAD COLLEGE OF MANAGEMENT PALAKKAD
|Kerala
|96.66
|10.08
|19.91
|61.67
|17.54
|45.25
|140
|THE ICFAI UNIVERSITY GANGTOK
|Sikkim
|94.03
|6.68
|23.78
|64.92
|14.04
|45.18
|141
|G. D. MEMORIAL COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY JODHPUR
|Rajasthan
|92.32
|3.16
|26.81
|62.99
|20.48
|45.06
|142
|SJB INSTITUTE OF TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|95.08
|6.81
|24.62
|59.76
|16.57
|44.9
|143
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGYBENGALURU
|Karnataka
|93.58
|7.82
|24.46
|60.18
|17.28
|44.84
|144
|INVERTIS UNIVERSITY BAREILLY
|Uttar Pradesh
|97.58
|2.06
|23.66
|58.21
|24.68
|44.83
|145
|ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|98.35
|6.86
|18.85
|58.32
|23.68
|44.7
|146
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES EASWARI ENGINEERING COLLEGE CHENNAI
|Tamil Nadu
|99.5
|2.53
|19.1
|64.07
|16.7
|44.64
|147
|FORE SCHOOL OF MANAGEMENT NEW DELHI
|Delhi
|95.35
|11.45
|22.05
|53.31
|22.8
|44.58
|148
|SHARNBASVA UNIVERSITY KALABURAGI
|Karnataka
|97.8
|2.36
|24.6
|57.55
|18.55
|44.44
|149
|MGM`S INSTITUTE OF MANAGEMENT AURANGABAD
|Maharashtra
|100
|5.17
|24.58
|53.07
|15.86
|44.38
|150
|SAINTGITS INSTITUTE OF MANAGEMENT KOTTAYAM
|Kerala
|100
|9.62
|15.93
|57.22
|19.13
|44.26
|151
|ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY RAJAHMUNDRY
|Andhra Pradesh
|95.44
|6.47
|19.23
|63.43
|15.89
|44.24
|152
|KOCHI BUSINESS SCHOOL KOCHI
|Kerala
|92.39
|10.9
|22.11
|59.47
|15.02
|44.2
|153
|CT INSTITUTE OF ENGINEERING MANAGEMENT AND TECHNOLOGY JALANDHAR
|Punjab
|94.43
|6.05
|20.09
|63.85
|15.33
|44.14
|154
|GIAN JYOTI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MOHALI
|Punjab
|96.86
|3.64
|25.27
|55.45
|17.84
|44.13
|155
|ALBERTIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT KOCHI
|Kerala
|100
|5.59
|17.7
|57.33
|20.02
|44.01
|156
|DR. V. N. BEDEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THANE
|Maharashtra
|93.88
|4.46
|23.24
|60.29
|16.4
|43.87
|157
|MEASI INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|91.88
|6.76
|24
|61.72
|11.48
|43.81
|158
|FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT KOLKATA
|West Bengal
|100
|8.49
|17.38
|56
|15.31
|43.77
|159
|ST. BERCHMANS INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES CHANGANASSERY
|Kerala
|100
|9.57
|14.63
|57.9
|16.04
|43.76
|160
|ACCURATE INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT GREATER NOIDA
|Uttar Pradesh
|93.89
|4.21
|21.86
|61.8
|16.02
|43.74
|161
|D.J.ACADEMY FOR MANAGERIAL EXCELLENCE COIMBATORE
|Tamil Nadu
|97.95
|7.85
|18.02
|54.01
|23.27
|43.69
|162
|AMJAD ALI KHAN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION HYDERABAD
|Telangana
|98.97
|6.61
|20.12
|53.83
|16.7
|43.53
|163
|SSN SCHOOL OF MANAGEMENT KALAVAKKAM
|Tamil Nadu
|98.38
|3.22
|18.97
|55.27
|24.65
|43.5
|164
|NEHRU SCHOOL OF MANAGEMENT THRISSUR
|Kerala
|99.15
|5.01
|18.76
|54.9
|18.2
|43.28
|165
|SURYADATTA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND MASS COMMUNICATION PUNE
|Maharashtra
|96.79
|3.85
|20.23
|54.88
|22.4
|43.24
|166
|SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES THRISSUR
|Kerala
|95.34
|1.32
|21.56
|59.8
|17.72
|43.22
|167
|ALKESH DINESH MODY INSTITUTE FOR FINANCIAL AND MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|100
|4.54
|19.57
|53.42
|15.91
|43.08
|168
|MES AIMAT ALUVA
|Kerala
|100
|2.17
|16.18
|58.09
|18.87
|42.98
|169
|KARMAVEER BAHURAO PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH SATARA
|Maharashtra
|95.28
|6.55
|18.48
|57.66
|15.54
|42.84
|170
|College of Business Studies COER University Roorkee
|Uttarakhand
|100
|8.7
|14.09
|54.83
|15.72
|42.8
|171
|IPS COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|100
|3.32
|16.19
|56.13
|16.2
|42.56
|172
|DE PAUL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY ANGAMALY
|Kerala
|100
|3.64
|16.15
|55.92
|15.91
|42.54
|173
|SAPTHAGIRI NPS UNIVERSITY BENGALURU
|Karnataka
|92.24
|1.67
|21.92
|58.24
|17.89
|42.31
|174
|ANGADI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT BELAGAVI
|Karnataka
|94.43
|5.31
|18.72
|54.96
|19.69
|42.31
|175
|VIVEKANANDA GLOBAL UNIVERSITY JAIPUR
|Rajasthan
|94.92
|4.18
|21.51
|54.27
|14.81
|42.28
|176
|GANGA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT KABLANA
|Haryana
|96.84
|5.37
|20.07
|52
|15.59
|42.26
|177
|INDIAN ACADEMY SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|94.04
|1.84
|16.4
|60.64
|20.28
|42.13
|178
|PRABHATH INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT PARNAPALLY
|Andhra Pradesh
|99.1
|6.37
|15.66
|56.06
|9.16
|42.09
|179
|SAMBHRAM ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES BENGALURU
|Karnataka
|95.91
|0.83
|21.99
|55.03
|14.3
|42.08
|180
|GITARATTAN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL DELHI
|Delhi
|97.98
|4.17
|16.15
|56.25
|13.82
|42
|181
|B.P.HIVALE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH AHMEDNAGAR
|Maharashtra
|99.21
|1.91
|13.5
|58.91
|15.02
|41.84
|182
|COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE YAVATMAL
|Maharashtra
|96.1
|3.41
|17.21
|55.48
|16.4
|41.75
|183
|MARATHWADA MITRA MANDAL'S INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION RESEARCH AND TRAINING PUNE
|Maharashtra
|92.68
|2.01
|15.31
|59.8
|23.81
|41.74
|184
|HIMALAYAN INSTITUTES OF MANAGEMENT KALA-AMB
|Himachal Pradesh
|98.11
|3.49
|14.96
|53.93
|17.09
|41.46
|185
|SAKTHI INSTITUTE OF INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES COIMBATORE
|Tamil Nadu
|100
|4.48
|15.6
|49.44
|17.26
|41.41
|186
|KLS INSTITUTE OF MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH BELGAUM
|Karnataka
|100
|2.81
|12.29
|55.38
|15.56
|41.27
|187
|ALARD INSTITUTE AND MANAGEMENT SCIENCES PUNE
|Maharashtra
|100
|1.62
|16.37
|50.94
|16.4
|41.24
|188
|SADHU VASWANI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES FOR GIRLS PUNE
|Maharashtra
|98.5
|5.53
|14.12
|50.92
|17.27
|41.17
|189
|MASTER SCHOOL OF MANAGEMENT MEERUT
|Uttar Pradesh
|99.44
|5.55
|13.76
|52.33
|12.2
|41.1
|190
|THAKUR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH MUMBAI
|Maharashtra
|97.23
|1.59
|15.56
|52.5
|19.64
|40.98
|191
|GULZAR GROUP OF INSTITUTIONS KHANNA
|Punjab
|98.1
|6.13
|14.15
|50.9
|15.03
|40.97
|192
|DEPARTMENT OF MBA CMR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY HYDERABAD
|Telangana
|93.25
|4.59
|12.98
|56.24
|22.18
|40.94
|193
|BVV SANGHA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES BAGALKOT
|Karnataka
|94.38
|1.47
|12.38
|59.82
|18.42
|40.79
|194
|PODDAR MANAGEMENT AND TECHNICAL CAMPUS JAIPUR
|Rajasthan
|94.11
|2.21
|18.72
|50.94
|17.34
|40.57
|195
|ADARSH INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY BENGALURU
|Karnataka
|90
|3.34
|12.97
|57.51
|22.01
|40.11
|196
|DAV INSTITUTE OF MANAGEMENT FARIDABAD
|Haryana
|92.37
|6.96
|17.77
|48.86
|12.31
|39.93
|197
|DEPARTMENT OF ECONOMICS COMMERCE AND MANAGEMENT MARTIN LUTHER CHRISTIAN UNIVERSITY SHILLONG
|Meghalaya
|100
|1.47
|9.36
|52.99
|12.57
|39.49
|198
|CHETAN BUSINESS SCHOOL HUBLI
|Karnataka
|92.18
|7.02
|12.38
|52.27
|13.23
|39.32
|199
|GOVINDRAM SEKSARIA COLLEGE OF COMMERCE WARDHA
|Maharashtra
|94.44
|3.37
|10.51
|51.81
|16.41
|38.91
|200
|BSSS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES BHOPAL
|Madhya Pradesh
|90.47
|2.33
|11.89
|53.37
|15.97
|38.33
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Column | As the AI Ecosystem Grows, We Must Ensure That Its Benefits Reach Every Learner, Says Pralhad Joshi