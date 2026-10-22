Outlook-ICARE Rankings 2027: Top 25 Public B-Schools

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE 20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%
|OVERALL SCORE 100%
|1
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) AHMEDABAD
|Gujarat
|99.7
|99.27
|100
|100
|89.44
|98.72
|2
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) BANGALORE
|Karnataka
|99.78
|97.98
|98.87
|99
|88.78
|97.94
|3
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) CALCUTTA
|West Bengal
|97.62
|96.69
|100
|99.95
|88.7
|97.6
|4
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|92.18
|93.85
|96.05
|96.03
|85.14
|93.55
|5
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) INDORE
|Madhya Pradesh
|92.83
|93.19
|95.14
|95.48
|84.69
|93.2
|6
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MADRAS CHENNAI
|Tamil Nadu
|92.47
|91.92
|95.12
|94.81
|84.53
|92.7
|7
|INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE (IIFT) NEW DELHI
|Delhi
|90.24
|89.11
|90.61
|89.43
|81.32
|89.05
|8
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) SAMBALPUR
|Odisha
|86.88
|90.21
|90.03
|91.29
|80.96
|88.62
|9
|JAMNALAL BAJAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|87.57
|87.17
|91.76
|90.09
|79.16
|88.2
|10
|GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY NEW DELHI
|Delhi
|85.67
|87.94
|90.63
|88.01
|79.37
|87.2
|11
|FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES UNIVERSITY OF DELHI NEW DELHI
|Delhi
|85.59
|87.86
|90.55
|87.93
|79.3
|87.12
|12
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) JAMMU
|Jammu & Kashmir
|85.48
|88
|89.73
|89.02
|78.32
|87.04
|13
|ANNA UNIVERSITY CHENNAI
|Tamil Nadu
|86.97
|86.87
|88.48
|88.89
|79.57
|86.97
|14
|PONDICHERRY UNIVERSITY KALAPET
|Puducherry
|86.34
|87.1
|90.43
|86.98
|78.91
|86.9
|15
|INSTITUTE OF INSURANCE AND RISK MANAGEMENT HYDERABAD
|Telangana
|88.1
|88.71
|87.8
|86.48
|78.19
|86.83
|16
|GUJARAT UNIVERSITY AHMEDABAD
|Gujarat
|86.88
|86.72
|88.31
|87.2
|77.87
|86.37
|17
|UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL (UBS) PANJAB UNIVERSITY CHANDĪGARH
|Punjab
|85.74
|87.24
|88.52
|86.68
|79.11
|86.26
|18
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) NAGPUR
|Maharashtra
|84.64
|85.5
|88.01
|87.4
|78.22
|85.56
|19
|MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA VADODARA
|Gujarat
|85.39
|85.93
|85.17
|85.69
|77.18
|84.68
|20
|INDIAN INSTITUTE OF SOCIAL WELFARE AND BUSINESS MANAGEMENT (IISWBM) KOLKATA
|West Bengal
|83.87
|84.39
|85.16
|87.2
|77.61
|84.34
|21
|ATAL BIHARI VAJPAYEE INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT GWALIOR
|Madhya Pradesh
|83.23
|82.58
|86.9
|85.66
|75.07
|83.69
|22
|NETAJI SUBHAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NEW DELHI
|Delhi
|84.32
|83.06
|85.86
|83.87
|74.78
|83.41
|23
|UNIVERSITY OF MADRAS CHENNAI
|Tamil Nadu
|83.79
|83
|83.39
|84.64
|74.36
|82.76
|24
|NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT (MANAGE) HYDERABAD
|Telangana
|83.99
|81.52
|84.2
|83.19
|75.1
|82.5
|25
|SARDAR VALLABHBHAI PATEL INTERNATIONAL SCHOOL OF TEXTILES AND MANAGEMENT COIMBATORE
|Tamil Nadu
|84.06
|81.31
|83.62
|84.87
|73.38
|82.49
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