Outlook-ICARE Rankings 2027: Top 25 Public B-Schools

Parveen Uprety
Parveen Uprety
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A total of 25 public business schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

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Indian Institute Of Management (IIM) Ahmedabad
Photo: Myur Bhatt
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE 25%		RESEARCH
WEIGHTAGE 20%		EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE 25%		FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE 20%		INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE 10%		OVERALL SCORE 100%
1INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) AHMEDABADGujarat99.799.2710010089.4498.72
2INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) BANGALOREKarnataka99.7897.9898.879988.7897.94
3INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) CALCUTTAWest Bengal97.6296.6910099.9588.797.6
4INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) LUCKNOWUttar Pradesh92.1893.8596.0596.0385.1493.55
5INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) INDOREMadhya Pradesh92.8393.1995.1495.4884.6993.2
6DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MADRAS CHENNAITamil Nadu92.4791.9295.1294.8184.5392.7
7INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE (IIFT) NEW DELHIDelhi90.2489.1190.6189.4381.3289.05
8INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) SAMBALPUROdisha86.8890.2190.0391.2980.9688.62
9JAMNALAL BAJAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES MUMBAIMaharashtra87.5787.1791.7690.0979.1688.2
10GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY NEW DELHIDelhi85.6787.9490.6388.0179.3787.2
11FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES UNIVERSITY OF DELHI NEW DELHIDelhi85.5987.8690.5587.9379.387.12
12INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) JAMMUJammu & Kashmir85.488889.7389.0278.3287.04
13ANNA UNIVERSITY CHENNAITamil Nadu86.9786.8788.4888.8979.5786.97
14PONDICHERRY UNIVERSITY KALAPETPuducherry86.3487.190.4386.9878.9186.9
15INSTITUTE OF INSURANCE AND RISK MANAGEMENT HYDERABADTelangana88.188.7187.886.4878.1986.83
16GUJARAT UNIVERSITY AHMEDABADGujarat86.8886.7288.3187.277.8786.37
17UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL (UBS) PANJAB UNIVERSITY CHANDĪGARHPunjab85.7487.2488.5286.6879.1186.26
18INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) NAGPURMaharashtra84.6485.588.0187.478.2285.56
19MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA VADODARAGujarat85.3985.9385.1785.6977.1884.68
20INDIAN INSTITUTE OF SOCIAL WELFARE AND BUSINESS MANAGEMENT (IISWBM) KOLKATAWest Bengal83.8784.3985.1687.277.6184.34
21ATAL BIHARI VAJPAYEE INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT GWALIORMadhya Pradesh83.2382.5886.985.6675.0783.69
22NETAJI SUBHAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NEW DELHIDelhi84.3283.0685.8683.8774.7883.41
23UNIVERSITY OF MADRAS CHENNAITamil Nadu83.798383.3984.6474.3682.76
24NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT (MANAGE) HYDERABADTelangana83.9981.5284.283.1975.182.5
25SARDAR VALLABHBHAI PATEL INTERNATIONAL SCHOOL OF TEXTILES AND MANAGEMENT COIMBATORETamil Nadu84.0681.3183.6284.8773.3882.49
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