Outlook-ICARE Rankings 2027: India’s Top 20 B-Schools

|RANK 2027
|INSTITUTION
|STATE
|FACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE
25%
|RESEARCH
WEIGHTAGE
20%
|EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE
25%
|FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE
20%
|INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE
10%
|OVERALL SCORE
100%
|1
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) AHMEDABAD
|Gujarat
|99.7
|99.27
|100
|100
|89.44
|98.72
|2
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) BANGALORE
|Karnataka
|99.78
|97.98
|98.87
|99
|88.78
|97.94
|3
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) CALCUTTA
|West Bengal
|97.62
|96.69
|100
|99.95
|88.7
|97.6
|4
|XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPUR
|Jharkhand
|100
|78.65
|99.3
|93.25
|96.56
|93.86
|5
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) LUCKNOW
|Uttar Pradesh
|92.18
|93.85
|96.05
|96.03
|85.14
|93.55
|6
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) INDORE
|Madhya Pradesh
|92.83
|93.19
|95.14
|95.48
|84.69
|93.2
|7
|MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAON
|Haryana
|99.17
|73.62
|97.28
|98.1
|94.51
|92.91
|8
|DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MADRAS CHENNAI
|Tamil Nadu
|92.47
|91.92
|95.12
|94.81
|84.53
|92.7
|9
|GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAI
|Tamil Nadu
|97.23
|72.48
|100
|93.55
|100
|92.51
|10
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|100
|75.1
|96.88
|90.31
|100
|92.3
|11
|XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAR
|Odisha
|100
|69.8
|98.74
|86.88
|97.54
|90.78
|12
|T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPAL
|Karnataka
|99.87
|67.37
|95.07
|96.25
|87.23
|90.18
|13
|LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAI
|Tamil Nadu
|100
|67.68
|96.49
|95.09
|81.19
|89.8
|14
|SRMIST FACULTY OF MANAGEMENT KTR CHENNAI
|Tamil Nadu
|99.62
|66
|100
|94.26
|73.24
|89.28
|15
|INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE (IIFT) NEW DELHI
|Delhi
|90.24
|89.11
|90.61
|89.43
|81.32
|89.05
|16
|INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) SAMBALPUR
|Odisha
|86.88
|90.21
|90.03
|91.29
|80.96
|88.62
|17
|JAMNALAL BAJAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES MUMBAI
|Maharashtra
|87.57
|87.17
|91.76
|90.09
|79.16
|88.2
|18
|JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPAT
|Haryana
|100
|64.98
|91.98
|93.95
|80.3
|87.81
|19
|JAGDISH SHETH SCHOOL OF MANAGEMENT (JAGSoM) BENGALURU
|Karnataka
|100
|58.53
|99.9
|95.37
|68.75
|87.63
|20
|GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY NEW DELHI
|Delhi
|85.67
|87.94
|90.63
|88.01
|79.37
|87.2
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