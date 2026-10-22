Outlook-ICARE Rankings 2027: India’s Top 20 B-Schools

O
Outlook Bureau
Published at:

A total of 20 business schools in India have made the cut for Outlook-ICARE Rankings for India's Best B-Schools 2027. Here's the complete list.

image Prefer on Google
India’s Top 20 B-Schools
Outlook-ICARE Rankings 2027: India’s Top 20 B-Schools
RANK 2027INSTITUTIONSTATEFACULTY STUDENT RATIO
WEIGHTAGE

25%

RESEARCH
WEIGHTAGE

20%

EMPLOYABILITY
WEIGHTAGE

25%

FACULTY QUALITY
WEIGHTAGE

20%

INCLUSIVENESS & DIVERSITY
WEIGHTAGE

10%

OVERALL SCORE

100%

1INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) AHMEDABADGujarat99.799.2710010089.4498.72
2INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) BANGALOREKarnataka99.7897.9898.879988.7897.94
3INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) CALCUTTAWest Bengal97.6296.6910099.9588.797.6
4XLRI-XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT JAMSHEDPURJharkhand10078.6599.393.2596.5693.86
5INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) LUCKNOWUttar Pradesh92.1893.8596.0596.0385.1493.55
6INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) INDOREMadhya Pradesh92.8393.1995.1495.4884.6993.2
7MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE GURGAONHaryana99.1773.6297.2898.194.5192.91
8DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MADRAS CHENNAITamil Nadu92.4791.9295.1294.8184.5392.7
9GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT CHENNAITamil Nadu97.2372.4810093.5510092.51
10INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY GHAZIABADUttar Pradesh10075.196.8890.3110092.3
11XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT XIM UNIVERSITY BHUBANESWAROdisha10069.898.7486.8897.5490.78
12T. A. PAI MANAGEMENT INSTITUTE MANIPALKarnataka99.8767.3795.0796.2587.2390.18
13LIBA (LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION) CHENNAITamil Nadu10067.6896.4995.0981.1989.8
14SRMIST FACULTY OF MANAGEMENT KTR CHENNAITamil Nadu99.626610094.2673.2489.28
15INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE (IIFT) NEW DELHIDelhi90.2489.1190.6189.4381.3289.05
16INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM) SAMBALPUROdisha86.8890.2190.0391.2980.9688.62
17JAMNALAL BAJAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES MUMBAIMaharashtra87.5787.1791.7690.0979.1688.2
18JINDAL GLOBAL BUSINESS SCHOOL SONIPATHaryana10064.9891.9893.9580.387.81
19JAGDISH SHETH SCHOOL OF MANAGEMENT (JAGSoM) BENGALURUKarnataka10058.5399.995.3768.7587.63
20GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY NEW DELHIDelhi85.6787.9490.6388.0179.3787.2
MORE FROM THIS ISSUE
Outlook Magazine Cover
Neeraj Thakur
Editor's Note | Nationalisms, Oligarchs And The Revolt Against An Unequal World
Illustration by Saahil
Cover Story | Outdated Degrees, Fewer Jobs And India's Crisis Of Employability
Data Dive | Graduates Struggle For Employment As AI Reshapes Job Market
Data Dive | Graduates Struggle For Employment As AI Reshapes Job Market
| Photo for representation only/Imago/Depositphotos : From Degrees to Capabilities: Students at a workshop in Nagpur on April 11, 2016
Column | As the AI Ecosystem Grows, We Must Ensure That Its Benefits Reach Every Learner, Says Pralhad Joshi
Interview | Colleges Must Bring Work Into the Degree, says TeamLease Services Co-founder Manish Sabharwal
Interview | Colleges Must Bring Work Into the Degree, says TeamLease Services Co-founder Manish Sabharwal

Read all the latest breaking news on Outlook India and stay updated with top stories from India, Entertainment, Education, and around the world.

Tags

  • image
  • image
  • image

RELATED STORIES

More From the author

Watch

Photos

×

Latest Sports News

Trending Stories

Latest Stories