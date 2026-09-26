Asian Games 2026 Day 8 Live Updates: Sawan Barwal Wins India’s First Marathon Medal Since 1982; Kabaddi Teams Eye Gold

Welcome to the live coverage of India's events on Day 8 of Asian Games 2026. India brace for a packed Day 8 at the Asian Games 2026, with medal opportunities spread across disciplines from dawn until dusk. Sawan Barwal and Kartik Jayaraj Karkera kick off the day's medal push in the men's marathon, closely followed by the women's 50m rifle 3 positions team final featuring Vidarsa K Vinod, Ashi Chouksey, and Tilottama Sen. Kabaddi stands out as a marquee attraction, with both the men's and women's teams locking horns with Iran in their respective gold medal matches. Meanwhile, the squash contingent features high-stakes semifinals with Joshna Chinappa, Velavan Senthilkumar, Anahat Singh, and Abhay Singh all chasing finals berths. Track and field events dominate the afternoon and evening sessions. Tajinderpal Singh Toor and Karanveer Singh headline the men's shot put final, while Praveen Chithravel and Karthik Unnikrishnan contest the triple jump. The track program also features crucial finals for Kiran Pahal, Prachi, Vishal Thennarasu Kayalvizhi, Parul Chaudhary, and Pooja. Elsewhere, Indian athletes take center stage in badminton, archery, boxing, hockey, and canoeing as the contingent looks to build on its impressive medal tally. Get live updates of India's events with us.

LIVE UPDATES

26 Sept 2026, 06:30:12 am IST Asian Games 2026 LIVE Updates, Day 8: India’s Schedule Today 4:00 a.m. — Athletics: Sawan Barwal, Kartik Karkera — Men’s Marathon Final

6:30 a.m. — Table Tennis: Yashaswini Ghorpade vs Miwa Harimoto (Japan) — Women’s Singles Round 3

6:30 a.m. — Shooting: Ashi Chouksey, Tilottama Sen, Vidarsa Vinod — Women’s 50m Rifle 3 Positions Qualification & Team Final

6:30 a.m. — Canoe Sprint: Harshwardhan Shaktawat — Men’s Kayak Single 500m Semifinal

6:45 a.m. — Esports: Paritosh vs Dongshin Kang — Puyo Puyo Champions Quarterfinal

6:50 a.m. — Canoe Sprint: Parvathy Geetha/Prasanna Kumar — Mixed Kayak Double 500m Semifinal

7:00 a.m. — Fencing: India vs Philippines — Men’s Sabre Team Round of 16

7:55 a.m. — Athletics: Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad — Men’s Decathlon Shot Put

8:15 a.m. — Athletics: Shaili Singh, Ancy Sojan — Women’s Long Jump Qualification

8:20 a.m. — Canoe Sprint: Raju Rawat/Neha Devi Leichonbam — Mixed Canoe Double 500m Final

8:30 a.m. — Squash: Joshna Chinappa/Velavan Senthilkumar vs Tang Ming Hong/Lee Ka Yi — Mixed Doubles Semifinal

8:32 a.m. — Athletics: Animesh Kujur — Men’s 200m Heats

9:30 a.m. — Kabaddi: India vs Iran — Women’s Final

9:30 a.m. — Shooting: Ashi Chouksey, Tilottama Sen, Vidarsa Vinod — Women’s 50m Rifle 3 Positions Individual Final, if qualified

10:13 a.m. onwards — Surfing: Kamali Prakash, Sugar Shanti Gayen, Sivaraj Babu — Shortboard Heats

10:15 a.m. — Boxing: Jadumani Singh vs Carlo Paalam (Philippines) — Men’s 55kg Round of 16

10:35 a.m. — Squash: Anahat Singh vs Satomi Watanabe (Japan) — Women’s Singles Semifinal

10:45 a.m. — Boxing: Kapil Pokhariya vs Sam Estaki (Iran) — Men’s 90kg Round of 16

10:45 a.m. — Esports: India vs Japan — Pokémon UNITE Group Match

11:15 a.m. — Squash: Abhay Singh vs Muhammad Irfan (Pakistan) — Men’s Singles Semifinal

11:30 a.m. — Badminton: Unnati Hooda vs Wong Ling Ching (Malaysia) — Women’s Singles 2nd Round

12:30 p.m. — Badminton: Ayush Shetty vs Makhsut Tajibullayev (Kazakhstan) — Men’s Singles 2nd Round

1:30 p.m. — Hockey: India vs Japan — Men’s Pool A

1:30 p.m. — Badminton: P.V. Sindhu vs Chiu Pin-chian (Chinese Taipei) — Women’s Singles 2nd Round

2:15 p.m. — Boxing: Priya vs Oh Yeonji (South Korea) — Women’s 60kg Round of 16

2:30 p.m. — Kabaddi: India vs Iran — Men’s Final

2:30 p.m. — Badminton: Treesa Jolly/Gayatri Gopichand vs Mayu Matsumoto/Yuki Fukushima (Japan) — Women’s Doubles 2nd Round

2:35 p.m. — Athletics: Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad — Men’s Decathlon High Jump

4:04 p.m. — Athletics: Jyothi Yarraji — Women’s 100m Hurdles Heats

4:12 p.m. — Athletics: Nandhini Kongan — Women’s 100m Hurdles Heats

4:30 p.m. — Athletics: Tajinderpal Singh, Karanveer Singh — Men’s Shot Put Final

4:33 p.m. — Athletics: Harita Bhadra — Women’s 200m Heats

4:41 p.m. — Athletics: Unnathi Bolland — Women’s 200m Heats

5:05 p.m. — Athletics: Praveen Chitravel, Karthik Unnikrishnan — Men’s Triple Jump

5:21 p.m. — Athletics: Yoonus Shah — Men’s 1500m Heats

5:31 p.m. — Athletics: Gulveer Singh — Men’s 1500m Heats

5:50 p.m. — Athletics: Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad — Men’s Decathlon 400m Heats

6:15 p.m. — Athletics: Prachi, Kiran — Women’s 400m Final

6:33 p.m. — Athletics: Vishal TK — Men’s 400m Final

6:45 p.m. — Athletics: Pooja, Parul Chaudhary — Women’s 1500m Final

26 Sept 2026, 06:44:01 am IST Asian Games 2026 LIVE Updates, Day 8: Sawan Barwal - History Maker! Sawan Barwal has added his name to the Asian Games marathon history books, winning silver with a new National Record of 2:11:37. He is also the only Indian man to win an Asian Games marathon medal outside India, with all three previous Indian medallists claiming their medals in New Delhi. Here’s a look at India’s previous marathon medallists at the Asian Games: 1951: Chhota Singh — Gold (2:42:58.6)

1951: Surat Singh Mathur — Bronze (2:53:49.8)

1982: Hosur Kukkappa Seetharan — Bronze (2:25:07)

26 Sept 2026, 06:35:17 am IST Asian Games 2026 LIVE Updates, Day 8: Athletics - Sawan Barwal Wins Silver With A New National Record This is absolutely wild! Sawan Barwal has just rewritten the Indian marathon record and powered his way to silver at the Asian Games. Barwal clocked 2:11:37, smashing his own National Record by 21 seconds and setting a new personal best in the process. He stayed with the lead pack until around the 35km mark before making his move in the closing stages, opening up a gap over China’s Feng Peiyou in the final seven kilometres. Japan’s Ichitaka Yamashita held on for gold in 2:10:49, finishing 48 seconds ahead of Barwal, while Feng Peiyou took bronze in 2:12:13. And there is history here too. Barwal becomes only the fourth Indian man to win an Asian Games medal in the marathon, following Chhota Singh, Surat Mathur and H K Seetharam. It is also India’s first marathon medal at the Asian Games since Seetharam’s bronze in 1982. Kartik Karkera, the other Indian in the 19-man field, finished 17th in 2:22:41. What a run from Barwal. A National Record, a personal best and an Asian Games silver medal.

26 Sept 2026, 06:28:46 am IST Asian Games 2026 LIVE Updates, Day 8: India’s Schedule Today - Sportwise Archery 4:30 a.m. — Recurve Men’s Individual & Team Qualification: Dhiraj Bommadevara, Yashdeep Bhoge, Neeraj Chauhan

4:30 a.m. — Compound Women’s Individual & Team Qualification: Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Chikitha Taniparthi

9 a.m. — Recurve Women’s Individual & Team Qualification: Kirti, Kumkuk Mohod, Ankita Bhakat

9 a.m. — Recurve Mixed Team Qualification

9 a.m. — Compound Men’s Individual & Team Qualification: Kushal Dalal, Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru

9 a.m. — Compound Mixed Team Qualification Athletics 4 a.m. — Men’s Marathon Final: Sawan Barwal, Kartik Karkera

5:35 a.m. — Men’s Decathlon 100m Heats: Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad

6:15 a.m. — Men’s Decathlon Long Jump: Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad

7:55 a.m. — Men’s Decathlon Shot Put: Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad

8 a.m. — Men’s 200m Round 1: Animesh Kujur

8:10 a.m. — Women’s Long Jump Qualification: Shaili Singh, Ancy Sojan

2:35 p.m. — Men’s Decathlon High Jump: Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad

4:04 p.m. — Women’s 100m Hurdles Round 1: Jyothi Yarraji, Nandhini Kongan

4:25 p.m. — Women’s 200m Round 1: Unnathi Aiyappa Bolland, Harita Bhadra

4:30 p.m. — Men’s Shot Put Final: Tajinderpal Singh, Karanveer Singh

4:54 p.m. — Men’s 200m Semifinals: Animesh Kujur (subject to qualification)

5:05 p.m. — Men’s Triple Jump Final: Praveen Chithravel, Karthik Unnikrishnan

5:21 p.m. — Men’s 1500m Round 1: Gulveer Singh, Yoonus Shah

5:50 p.m. — Men’s Decathlon 400m Heats: Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad

6:15 p.m. — Women’s 400m Final: Kiran, Prachi

6:33 p.m. — Men’s 400m Final: Vishal TK

6:45 p.m. — Women’s 1500m Final: Parul Chaudhary, Pooja Badminton 6 a.m. — Men’s Singles 2nd Round: Lakshya Sen vs Loh Kean Yew

Not before 11:30 a.m. — Women’s Singles 2nd Round: Unnati Hooda vs Wong Ling Ching

To be confirmed — Men’s Singles 2nd Round: Ayush Shetty vs Makhsut Tajibullayev

To be confirmed — Women’s Singles 2nd Round: P.V. Sindhu vs Chiu Pin-chian

Not before 2:30 p.m. — Women’s Doubles 2nd Round: Treesa Jolly/Gayatri Gopichand vs Mayu Matsumoto/Yuki Fukushima

TBC — Men’s and women’s singles Round of 16 Boxing 10:15 a.m. — Men’s 55kg Round of 16: Jadumani Singh Mandengbam vs Carlo Paalam

2:15 p.m. — Men’s 90kg Round of 16: Kapil Pokhariya vs Sam Estaki

5:45 p.m. — Women’s 60kg Round of 16: Priya Ghanghas vs Oh Yeonji Canoe Sprint 6:30 a.m. — Men’s Kayak Single 500m Semifinal: Harshwardhan Singh Shaktawat

6:50 a.m. — Mixed Kayak Double 500m Semifinal: Parvathy Geetha/Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash

7:50 a.m. — Men’s Kayak Single 500m Final B: Harshwardhan Singh Shaktawat (subject to qualification)

8:10 a.m. — Men’s Kayak Single 500m Final A: Harshwardhan Singh Shaktawat (subject to qualification)

8:20 a.m. — Mixed Canoe Double 500m Final A: Raju Rawat/Neha Devi Leichonbam

8:30 a.m. — Mixed Kayak Double 500m Final A: Parvathy Geetha/Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash (subject to qualification) Equestrian 6 a.m. — Dressage Individual 2nd Qualifier: Gaurav Pundir, Hriday Chheda, Shruti Vora, Jai Sud Esports 10:45 a.m. — Pokémon UNITE Group C: India vs Japan Fencing 6 a.m. — Women’s Foil Team, Table of 16: India vs Indonesia

7 a.m. — Men’s Sabre Team, Table of 16: India

8 a.m. — Men’s Sabre Team & Women’s Foil Team Quarterfinals (subject to qualification)

10:30 a.m. — Women’s Foil Team Semifinals (subject to qualification)

12:30 p.m. — Men’s Sabre Team Semifinals (subject to qualification)

1:50 p.m. — Women’s Foil Team Final (subject to qualification)

2:50 p.m. — Men’s Sabre Team Final (subject to qualification) Hockey 1:30 p.m. — Men’s Pool A: India vs Japan Kabaddi 9:30 a.m. — Women’s Team Final: India vs Iran

2:30 p.m. — Men’s Team Final: India vs Iran Sailing 9:30 a.m. — Mixed Dinghy Opening Series Races 1 & 2: Shraddha Verma/Ravindra Kumar Sharma

10:30 a.m. — Men’s Skiff Opening Series Races 1 & 2: Manu Francis/Prince Kurisinkal Noble

10:40 a.m. — Women’s Skiff Opening Series Races 1 & 2: Harshita Tomar/Shital Verma Shooting 6:15 a.m. — 50m Rifle 3 Positions Women’s Individual Qualification & Team Final: Tilottama Sen, Ashi Chouksey, Vidarsa K. Vinod

9:30 a.m. — 50m Rifle 3 Positions Women’s Individual Final (subject to qualification) Squash 8:30 a.m. — Mixed Doubles Semifinal: Velavan Senthilkumar/Joshna Chinappa vs Lee Ka Yi/Tang Ming Hong

10:30 a.m. — Women’s Singles Semifinal: Anahat Singh vs Satomi Watanabe

11:15 a.m. — Men’s Singles Semifinal: Abhay Singh vs Muhammad Irfan Surfing 10:13 a.m. — Women’s Shortboard Round 2 Heat 3: Kamali Prakash

11:09 a.m. — Women’s Shortboard Round 2 Heat 7: Sugar Shanti Gayen

12:05 p.m. — Men’s Shortboard Round 2 Heat 1: Sivaraj Babu Table Tennis 6:30 a.m. — Women’s Singles Round of 16: Yashaswini Ghorpade vs Miwa Harimoto

8:45 a.m. — Men’s Singles Round of 16: Manush Shah vs Lin Shidong