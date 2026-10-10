Ranji Trophy 2026-27 Guide: Teams, Groups, Schedule, Squads, Live Streaming And Telecast Details - All You Need To Know

The 2026-27 Ranji Trophy starts on October 11 with 38 teams and 19 opening-round matches
Arunachal Pradesh may forfeit their Plate Group clash against Nagaland amid an ongoing legal fight in the Arunachal Cricket Association
Mohammed Siraj, KL Rahul, Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan and Mohammed Shami are set to play for their state sides
The 2026-27 Ranji Trophy season begins on Sunday, October 11, with 38 teams in India’s premier domestic First-Class competition. The opening round features 19 matches nationwide, though one tie could be in doubt because Arunachal Pradesh are facing the possibility of a forfeit against Nagaland amid an ongoing legal fight between two factions of the Arunachal Cricket Association.
That could leave just 17 teams actually taking the field in the Plate Group clash. The situation hangs over the season's first round even as the title chase gets under way on October 11.
India players will also be in focus. Mohammed Siraj, KL Rahul, Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan and Mohammed Shami are set to turn out for their state sides in the first round, with the games serving as early red-ball preparation before the two-Test series in New Zealand, where Rahul, Siraj and Jaiswal are expected to be central figures.
Champions And Contenders
Jammu and Kashmir begin as defending champions. They open against Madhya Pradesh in Srinagar, seeking a response after last week's Irani Cup defeat at the same venue.
That quick return gives Jammu and Kashmir an immediate chance to recover momentum. Their first match will test how fast they can reset after that setback.
Delhi also start with a high-profile contest. They face Bengal after reshaping their support staff, with Vijay Dahiya coming in as head coach and Rajkumar Sharma, Virat Kohli’s childhood coach, taking over as mentor.
Mumbai carry their own talking point. They meet Chandigarh at the Wankhede Stadium, where discussion has centred on Jaiswal’s wicketkeeping drills, which are aimed at strengthening his case for India’s white-ball setup.
Tournament Structure
The season is a long one. The competition spans 138 fixtures, so consistency and squad depth will be stressed throughout.
The calendar will run in two phases. The T20 Syed Mushtaq Ali Trophy and the one-day Vijay Hazare Trophy will be played between those phases.
That split will test squad depth as much as form. Teams will need to manage players across formats and breaks in the first-class schedule.
Teams
Bihar, Baroda, Goa, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Pondicherry, Uttar Pradesh, Vidarbha, Karnataka, Andhra, Saurashtra, Chhattisgarh, Hyderabad, Tripura, Punjab, Assam, Bengal, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Services, Odisha, Mumbai, Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Railways, Chandigarh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Meghalaya, Arunachal Pradesh.
Groups
The groups are now in place for the new season:
- Group A — Bihar, Baroda, Goa, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Pondicherry, Uttar Pradesh and Vidarbha
- Group B — Karnataka, Andhra, Saurashtra, Chhattisgarh, Hyderabad, Tripura, Punjab and Assam
- Group C — Bengal, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Services and Odisha
- Group D — Mumbai, Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Railways
- Plate Group — Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Meghalaya and Arunachal Pradesh
Indian Players In Action
Several India players are available in the opening round:
- KL Rahul — Karnataka
- Mohammed Siraj — Hyderabad
- Mohammed Shami — Bengal
- Akash Deep — Bengal
- Mukesh Kumar — Bengal
- Sarfaraz Khan — Mumbai
Squads
Bihar: Sakibul Gani (C), Bipin Saurabh (WK), Mangal Mahrour, Piyush Singh, Amod Yadav, Suraj Kashyap, Akash Raj, Shabbir Khan, Raghuvendra Pratap Singh, Sakib Hussain, Himanshu Singh, Sraman Nigrodh, Ayush Loharuka, Khalid Alam, Mohammed Salahuddin Izhar, Prithvi Raj, Naman Gaurav
Uttar Pradesh: Aryan Juyal (C & WK), Priyam Garg, Siddarth Yadav, Aaditya Sharma, Rinku Singh, Zeeshan Ansari, Abhishek Goswami, Kartik Tyagi, Yash Dayal, Madhav Kaushik, Karan Sharma, Aaradhya Yadav, Prashant Veer, Abhinandan Singh, Kartik Yadav, Vansh Chaudhary
Goa: Abhinav Tejrana (C), Rajashekhar Harikant (WK), Darshan Misal, Deepraj Gaonkar, Amulya Pandrekar, Snehal Kauthankar, Vasuki Koushik, Felix Alemao, Suyash Prabhudessai, Lalit Yadav, Mohit Redkar, Manthan Khutkar, Ruthvik Naik, Shubham Tari, Shivendra Bhujbal, Yash Kasvankar
Baroda: Atit Sheth (C), Mitesh Patel (WK), Bhargav Bhatt, Deepak Hooda, Rasikh Salam Dar, Shivalik Sharma, Shashwat Rawat, Mahesh Pithiya, Akshay More, Priyanshu Moliya, Raj Limbani, Lakshit Toksiya, Aryan Chavda
Vidarbha: Akshay Wadkar (C & WK), Dhruv Shorey, Ravikumar Samarth, Rajneesh Gurbani, Darshan Nalkande, Yash Rathod, Atharva Taide, Harsh Dubey, Parth Rekhade, Nachiket Bhute, Ganesh Bhosle, Aman Mokhade, Yash Kadam, Danish Malewar, Praful Hinge, Shivam Deshmukh, Satyam Bhoyar
Puducherry: Neyan Shyam Kangayan (C), Prasad Pawar (WK), Sagar Udeshi, Aman Khan, Logesh Prabagaran, Vijai Raja, Tahir Bhat, Karan Kannan, Sivamurugan Murugaiyan, Thamaraikannan Parandaman, Mohit Kale, Sagar Trivedi, Nikhil Gangta, Gaurav Yadav, Ankit Sharma
Jammu and Kashmir: Paras Dogra (C), Kanhaiya Wadhawan (WK), Shubham Khajuria, Umar Nazir Mir, Shubham Pundir, Rohit Sharma, Auqib Nabi, Qamran Iqbal, Abdul Samad, Abid Mushtaq, Umran Malik, Lone Nasir Muzaffar, Sunil Kumar, Sahil Lotra, Vanshaj Sharma, Waseem Bashir, Yawer Hassan, Kawalpreet Singh
Madhya Pradesh: Shubham Sharma (C), Himanshu Mantri (WK), Ravi Kiran, Avesh Khan, Saransh Jain, Kumar Kartikeya, Yash Dubey, Kuldeep Sen, Anubhav Agarwal, Harsh Gawali, Chanchal Rathore, Aryan Pandey, Himanshu Shinde, Shivang Kumar, Roshan Kewat, Atharv Mahajan, Akshay Sharma
Saurashtra: Harvik Desai (WK), Jaydev Unadkat (C), Ravindra Jadeja, Chirag Jani, Arpit Vasavada, Prerak Mankad, Vishvaraj Jadeja, Chetan Sakariya, Parth Bhut, Tarang Gohel, Hetvik Kotak, Jay Gohil, Sammar Gajjar, Ankur Panwar, Neel Pandya, Arth Yadav
Chhattisgarh: Anuj Tiwary (C), Mayank Verma (WK), Rahul Pradhan, Jayant Yadav, Sandeep Warrier, Dharmendrasinh Jadeja, Amandeep Khare, Ashutosh Singh, Ajay Jadav Mandal, Sanidhya Hurkat, Sanjeet Desai, Sourabh Majumdar, Prateek Yadav, Aayush Pandey, Vashudev Bareth, Mohammad Sohail, Vikalp Tiwari, Dev Aditya Singh, Rudra Pratap Dehari
Punjab: Uday Saharan (C), Salil Arora (WK), Anmol Malhotra, Ramandeep Singh, Sanvir Singh, Harpreet Brar, Gurnoor Brar, Umesh Yadav, Harnoor Singh, Vihaan Malhotra, Emanjot Singh Chahal, Jashanpreet Singh, Gursimran Singh, Anshul Chaudhary, Harjas Singh Tandon
Assam: Denish Das (C), Anurag Talukdar (WK), Sibsankar Roy, Rishav Das, Swarupam Purkayastha, Mukhtar Hussain, Sumit Ghadigaonkar, Roshan Alam, Amlanjyoti Paresh Das, Sunil Lachit, Nihar Deka, Dipjyoti Saikia, Bishal Newar, Mohit Thakur, Rajveer Singh
Andhra Pradesh: Ricky Bhui (C), Revanth Reddy (WK), Lalith Mohan, Cheepurapalli Stephen, Saurabh Kumar, Abhishek Reddy, KV Sasikanth, Kirdant Karan Shinde, Uppara Girinath, Kavuri Saiteja, Tripurana Vijay, Shaik Rasheed, Maramreddy Hemanth Reddy, Satyanarayana Raju, Seeram Venkata Rahul
Karnataka: Smaran Ravichandran (C), Mayank Agarwal, KL Rahul (WK), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Aneesh KV, Aneeshwar Gautam, Manvanth Kumar L, Shreyas Gopal, Prasidh Krishna, Abhilash Shetty, LR Kumar, Shikhar Shetty, Kruthik Krishna, Krishnan Shrijith, Ritesh Bhatkal
Hyderabad: Mohammed Siraj (C), Tanmay Agarwal, Rahul Radesh (WK), Gahlaut Rahul Singh, Kodimela Himateja, Abhirath Reddy, Tanay Thyagarajan, Ajay Dev Goud, Aniketh Reddy, Pragnay Reddy, Chinntla Rakshan Readdi, Aelgani Varun Goud, Sai Vikas Reddy, Ruthik Yadav Mende, Chama V Milind
Tripura: Manisankar Murasingh (C), Sentu Sarkar (WK), Hanuma Vihari, Mandeep Singh, Swapnil Singh, Abhijit K Sarkar, Bikramkumar Das, Ajay Sarkar, Rajat Dey, Bikramjit Debnath, Arkaprabha Sinha, Parvez Sultan, Amit Ali, Sridam Paul, Sandip Sarkar, Hrituraj Roy
Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Abishek Porel (WK), Sudip Chatterjee, Anustup Majumdar, Sudip Kumar Gharami, Mohammed Shami, Vishal Bhatia, Vikash Singh, Ishan Porel, Saurabh Singh, Akash Deep, Sumanta Gupta, Rahul Prasad, Kazi Saifi, Shakir Habib Gandhi, Suraj Sindhu Jaiswal, Sumit Mohanta
Delhi: Ayush Badoni (C), Yash Dhull, Anuj Rawat (WK), Sarthak Ranjan, Simarjeet Singh, Hrithik Shokeen, Dev Lakra, Divij Mehra, Money Grewal, Sumit Mathur, Navdeep Saini, Sanat Sangwan, Tejasvi Dahiya, Pranav Rajvanshi, Dhruv Kaushik, Ayush Doseja
Jharkhand: Virat Singh (C), Robin Minz (WK), Aryaman Sen, Aditya Chandresh Singh, Saurabh Shekhar, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Jatin Pandey, Amit Kumar, Md Kounain Quraishi, Shresht Sagar, Sahil Raj, Sushant Mishra, Manishi, Utkarsh Singh
Kerala: Vishnu Vinod (C & WK), Jalaj Saxena, Sachin Baby, MD Nidheesh, Salman Nizar, Aditya Sarwate, Mohammed Azharuddeen, Rohan Kunnummal, Varun Nayanar, Nedumankuzhy Basil, Eden Apple Tom, Vaisakh Chandran, Abhijith Praveen V, Abhishek Nair, Ahammed Imran, Abhishek P Nair, Anuraj J S, Pavan Raj
Services: Rajat Paliwal (C), Mohit Ahlawat (WK), Devender Lohchab, Pulkit Narang, Amit Pachhara, Ravi Chauhan, Arjun Sharma, Pal Raj Bahadur, Rahul Singh, Nitin Tanwar, Nakul Sharma, Varun Choudhary, Vineet Dhankhar, Jayant Goyat
Maharashtra: Prithvi Shaw (C), Saurabh Nawale (WK), Ankit Bawne, Pradeep Dadhe, Mukesh Choudhary, Rajvardhan Hangargekar, Hitesh Walunj, Siddhesh Veer, Vicky Ostwal, Digvijay Patil, Sachin Dhas, Harshal Kate, Atharva Dharmadhikari, Rushikesh Sonawane, Vaibhav Darkunde, Tanay Sanghvi
Gujarat: Urvil Patel (C & WK), Harshal Patel, Chintan Gaja, Siddharth Desai, Kshitij Patel, Arzan Nagwaswalla, Priyesh Patel, Manan Hingrajia, Vishal Jayswal, Aarya Desai, Priyajitsing Jadeja, Jaymeet Patel, Abhishek Desai, Vedant Trivedi, Amit Desai, Saral Prajapati
Odisha: Subhranshu Senapati (C), Dinesh Majhi (WK), Sandeep Pattnaik, Lalit M Yadav, Ninad Ashvinkumar Rathva, Rajesh Mohanty, Swastik Samal, Shantanu Mishra, Prasanta Rana, Aasirwad Swain, Gourav Choudhary, Om T Munde, Badal Biswal, Soumya Ranjan Lenka, Sayed Tufayl Ahmad, Shreyansh Bhardwaj, Sambit Beja
Mumbai: Siddhesh Lad (C), Yashasvi Jaiswal, Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Musheer Khan, Hardik Tamore (WK), Akash Anand, Tanush Kotian, Shams Mulani, Tushar Deshpande, Mohit Avasthi, Suved Parkar, Divyansh joshi, Sylvester DSouza, Onkar Tarmale, Atharva Ankolekar
Chandigarh: Manan Vohra (C), Arjit Pannu (WK), Shivam Bhambri, Arjun Azad, Anirudh Kanwar, Arslan Khan, Nehal Pajni, Jagjit Singh, Raj Bawa, Akshit Rana, Rohit Dhanda, Nishunk Birla, Karthik Sandil, Dipender Kush
Rajasthan: Manav Suthar (C), Mahipal Lomror, Mukul Choudhary (WK), Kukna Ajay Singh, Akash Maharaj Singh, Karan Lamba, Sumit Godara, Sachin Yadav, Kartik Sharma, Chetan Sharma, D Bhambhu, Darshan Jain, Hemanth Choudhary
Tamil Nadu: Ravisrinivasan Sai Kishore (C), Andre Siddarth C, Narayan Jagadeesan (WK), Athish SR, Vimal Khumar, Pradosh Ranjan Paul, Ajitesh Guruswamy, S Ajith Ram, Nidhish Rajagopal, Sonu Yadav, P Saravana Kumar, Pranav Raghavendra, Deepesh Devendran, Jeganathan Hemchudeshan, Govinth Ganesh, Washington Sundar
Railways: Bhargav Merai (C), Suraj Ahuja (WK), Vivek Singh, Mohammad Saif, Himanshu Sangwan, Kush Marathe, Kunal Yadav, Adarsh Singh, Zubair Ali khan, Raj Choudhary, Sahab Yuvraj, Ravi Singh, Eshaan Goyal, Pradhyumn Parikh, Toufik Uddin Mondal
Uttarakhand: Kunal Chandela (C), Saurabh Rawat (WK), Dega Nischal, Jagadeesha Suchith, Agnivesh Ayachi, Deepak Dhapola, Mayank Mishra, Avneesh Sudha, Vaibhav Kandpal, Yuvraj Chaudhary, Aanjaneya Suryavanshi, Jagmohan Nagarkoti, Devendra Singh Bora, Aditya Rawat, Sanskar Rawat, Harsh Patwal, Aarav Mahajan, Janmejay Joshi, Lakshya Rajesh Raichandani
Schedule
|Round
|Date(s)
|Group
|Match
|Start Time (IST)
|Venue
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Plate Group
|Sikkim vs Meghalaya
|8:15 AM
|Sikkim Cricket Ground, Mining
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Plate Group
|Mizoram vs Manipur
|9:30 AM
|GS Patel Stadium
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Plate Group
|Arunachal Pradesh vs Nagaland
|9:30 AM
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group A
|Bihar vs Uttar Pradesh
|9:00 AM
|Rajgir International Cricket Stadium, Rajgir
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group A
|Goa vs Baroda
|9:30 AM
|Bhausaheb Bandodkar Ground, Goa
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group A
|Vidarbha vs Puducherry
|9:30 AM
|Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group A
|Jammu & Kashmir vs Madhya Pradesh
|9:30 AM
|Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group B
|Saurashtra vs Chhattisgarh
|9:30 AM
|Niranjan Shah Stadium, Rajkot
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group B
|Punjab vs Assam
|9:30 AM
|PCA International Cricket Stadium, New Chandigarh
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group B
|Andhra vs Karnataka
|9:30 AM
|Dr. Gokaraju Liala Gangaaraju ACA Cricket Ground, Vijayawada
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group B
|Hyderabad vs Tripura
|9:30 AM
|Gymkhana Ground, Hyderabad
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group C
|Bengal vs Delhi
|9:00 AM
|Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group C
|Jharkhand vs Kerala
|9:00 AM
|Keenan Stadium, Jamshedpur
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group C
|Services vs Maharashtra
|9:30 AM
|Palam A Stadium, Delhi
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group C
|Gujarat vs Odisha
|9:30 AM
|Narendra Modi Stadium B Ground, Ahmedabad
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group D
|Mumbai vs Chandigarh
|9:30 AM
|Wankhede Stadium, Mumbai
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group D
|Rajasthan vs Tamil Nadu
|9:30 AM
|Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group D
|Railways vs Uttarakhand
|9:30 AM
|Brabourne Stadium, Mumbai
|Round 1
|October 11–14, 2026
|Elite Group D
|Haryana vs Himachal Pradesh
|9:30 AM
|Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group A
|Baroda vs Bihar
|9:30 AM
|Reliance Stadium, Vadodara
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group A
|Puducherry vs Madhya Pradesh
|9:30 AM
|Cricket Association Puducherry Siechem Ground, Puducherry
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group A
|Jammu & Kashmir vs Vidarbha
|9:30 AM
|Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group A
|Uttar Pradesh vs Goa
|9:30 AM
|Green Park, Kanpur
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group B
|Assam vs Tripura
|9:30 AM
|Barsapara Cricket Stadium, Guwahati
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group B
|Andhra vs Hyderabad
|9:30 AM
|Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group B
|Karnataka vs Saurashtra
|9:30 AM
|KSCA Cricket Ground, Alur
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group B
|Punjab vs Chhattisgarh
|9:30 AM
|PCA International Cricket Stadium, New Chandigarh
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group C
|Delhi vs Gujarat
|9:30 AM
|Palam B Stadium, Delhi
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group C
|Services vs Bengal
|9:30 AM
|Palam A Stadium, Delhi
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group C
|Kerala vs Odisha
|9:30 AM
|Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group C
|Maharashtra vs Jharkhand
|9:30 AM
|Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group D
|Haryana vs Chandigarh
|9:30 AM
|Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group D
|Himachal Pradesh vs Mumbai
|9:30 AM
|Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group D
|Tamil Nadu vs Uttarakhand
|9:30 AM
|MA Chidambaram Stadium, Chennai
|Round 2
|October 18–21, 2026
|Elite Group D
|Rajasthan vs Railways
|9:30 AM
|Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group A
|Baroda vs Jammu & Kashmir
|9:30 AM
|Reliance Stadium, Vadodara
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group A
|Madhya Pradesh vs Bihar
|9:30 AM
|Holkar Stadium, Indore
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group A
|Vidarbha vs Goa
|9:30 AM
|Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group A
|Puducherry vs Uttar Pradesh
|9:30 AM
|Cricket Association Puducherry Siechem Ground, Puducherry
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group B
|Chhattisgarh vs Andhra
|9:30 AM
|Shaheed Veer Narayan Singh Stadium, Raipur
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group B
|Hyderabad vs Punjab
|9:30 AM
|Gymkhana Ground, Hyderabad
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group B
|Karnataka vs Tripura
|9:30 AM
|Srikantadatta Narasimha Raja Wadeyar Ground, Mysore
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group B
|Saurashtra vs Assam
|9:30 AM
|Niranjan Shah Stadium, Rajkot
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group C
|Maharashtra vs Gujarat
|9:30 AM
|Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group C
|Kerala vs Bengal
|9:30 AM
|KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group C
|Odisha vs Services
|9:30 AM
|KIIT Stadium, Bhubaneswar
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group C
|Jharkhand vs Delhi
|9:30 AM
|JSCA International Stadium Complex, Ranchi
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group D
|Mumbai vs Haryana
|9:30 AM
|Sharad Pawar Cricket Academy, BKC, Mumbai
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group D
|Uttarakhand vs Rajasthan
|9:30 AM
|Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group D
|Tamil Nadu vs Railways
|9:30 AM
|MA Chidambaram Stadium, Chennai
|Round 3
|October 26–29, 2026
|Elite Group D
|Chandigarh vs Himachal Pradesh
|9:30 AM
|Sector 16 Stadium, Chandigarh
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group A
|Uttar Pradesh vs Baroda
|9:30 AM
|Green Park, Kanpur
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group A
|Goa vs Bihar
|9:30 AM
|Bhausaheb Bandodkar Ground, Goa
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group A
|Vidarbha vs Madhya Pradesh
|9:30 AM
|Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group A
|Jammu & Kashmir vs Puducherry
|9:30 AM
|Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group B
|Tripura vs Saurashtra
|9:30 AM
|Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group B
|Chhattisgarh vs Hyderabad
|9:30 AM
|Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group B
|Assam vs Karnataka
|9:30 AM
|Barsapara Cricket Stadium, Guwahati
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group B
|Punjab vs Andhra
|9:30 AM
|PCA International Cricket Stadium, New Chandigarh
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group C
|Gujarat vs Kerala
|9:30 AM
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group C
|Delhi vs Services
|9:30 AM
|Palam A Stadium, Delhi
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group C
|Bengal vs Maharashtra
|9:30 AM
|Eden Gardens, Kolkata
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group C
|Odisha vs Jharkhand
|9:30 AM
|KIIT Stadium, Bhubaneswar
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group D
|Uttarakhand vs Haryana
|9:30 AM
|Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group D
|Himachal Pradesh vs Rajasthan
|9:30 AM
|Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group D
|Railways vs Mumbai
|9:30 AM
|Brabourne Stadium, Mumbai
|Round 4
|November 2–5, 2026
|Elite Group D
|Chandigarh vs Tamil Nadu
|9:30 AM
|Sector 16 Stadium, Chandigarh
Live Streaming Details
Live streaming and television broadcast coverage for the Ranji Trophy 2026–27 season is available across the JioStar Network. Fans can stream matches live online through the JioHotstar mobile application and website, while select marquee and high-profile matches are broadcast live on television via the Star Sports network, including Star Sports Khel.