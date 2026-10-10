Ranji Trophy 2026-27 Guide: Teams, Groups, Schedule, Squads, Live Streaming And Telecast Details - All You Need To Know

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Outlook Sports Desk
Curated by: Soubhagya Chatterjee
Published at:

The 2026-27 Ranji Trophy begins on Sunday, October 11, with 38 teams and 19 first-round matches across India. Arunachal Pradesh face a possible forfeit against Nagaland amid a legal dispute, while India players including Mohammed Siraj, KL Rahul, Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan and Mohammed Shami feature for their state sides

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karnataka vs Jammu and Kashmir ranji trophy 2025-26 final match a
Jammu and Kashmir's Auqib Nabi with teammates celebrates the team's victory in the Ranji Trophy 2025-26 final against Karnataka, at KSCA Stadium in Hubballi. Photo: PTI/Shailendra Bhojak
Summary of this article

  • The 2026-27 Ranji Trophy starts on October 11 with 38 teams and 19 opening-round matches

  • Arunachal Pradesh may forfeit their Plate Group clash against Nagaland amid an ongoing legal fight in the Arunachal Cricket Association

  • Mohammed Siraj, KL Rahul, Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan and Mohammed Shami are set to play for their state sides

The 2026-27 Ranji Trophy season begins on Sunday, October 11, with 38 teams in India’s premier domestic First-Class competition. The opening round features 19 matches nationwide, though one tie could be in doubt because Arunachal Pradesh are facing the possibility of a forfeit against Nagaland amid an ongoing legal fight between two factions of the Arunachal Cricket Association.

That could leave just 17 teams actually taking the field in the Plate Group clash. The situation hangs over the season's first round even as the title chase gets under way on October 11.

India players will also be in focus. Mohammed Siraj, KL Rahul, Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan and Mohammed Shami are set to turn out for their state sides in the first round, with the games serving as early red-ball preparation before the two-Test series in New Zealand, where Rahul, Siraj and Jaiswal are expected to be central figures.

Champions And Contenders

Jammu and Kashmir begin as defending champions. They open against Madhya Pradesh in Srinagar, seeking a response after last week's Irani Cup defeat at the same venue.

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That quick return gives Jammu and Kashmir an immediate chance to recover momentum. Their first match will test how fast they can reset after that setback.

Delhi also start with a high-profile contest. They face Bengal after reshaping their support staff, with Vijay Dahiya coming in as head coach and Rajkumar Sharma, Virat Kohli’s childhood coach, taking over as mentor.

Mumbai carry their own talking point. They meet Chandigarh at the Wankhede Stadium, where discussion has centred on Jaiswal’s wicketkeeping drills, which are aimed at strengthening his case for India’s white-ball setup.

Tournament Structure

The season is a long one. The competition spans 138 fixtures, so consistency and squad depth will be stressed throughout.

The calendar will run in two phases. The T20 Syed Mushtaq Ali Trophy and the one-day Vijay Hazare Trophy will be played between those phases.

That split will test squad depth as much as form. Teams will need to manage players across formats and breaks in the first-class schedule.

Teams

Bihar, Baroda, Goa, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Pondicherry, Uttar Pradesh, Vidarbha, Karnataka, Andhra, Saurashtra, Chhattisgarh, Hyderabad, Tripura, Punjab, Assam, Bengal, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Services, Odisha, Mumbai, Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Railways, Chandigarh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Meghalaya, Arunachal Pradesh.

Groups

The groups are now in place for the new season:

- Group A — Bihar, Baroda, Goa, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Pondicherry, Uttar Pradesh and Vidarbha

- Group B — Karnataka, Andhra, Saurashtra, Chhattisgarh, Hyderabad, Tripura, Punjab and Assam

- Group C — Bengal, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Services and Odisha

- Group D — Mumbai, Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Railways

- Plate Group — Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Meghalaya and Arunachal Pradesh

Indian Players In Action

Several India players are available in the opening round:

- KL Rahul — Karnataka

- Mohammed Siraj — Hyderabad

- Mohammed Shami — Bengal

- Akash Deep — Bengal

- Mukesh Kumar — Bengal

- Yashasvi Jaiswal — Mumbai

- Sarfaraz Khan — Mumbai

Squads

Bihar: Sakibul Gani (C), Bipin Saurabh (WK), Mangal Mahrour, Piyush Singh, Amod Yadav, Suraj Kashyap, Akash Raj, Shabbir Khan, Raghuvendra Pratap Singh, Sakib Hussain, Himanshu Singh, Sraman Nigrodh, Ayush Loharuka, Khalid Alam, Mohammed Salahuddin Izhar, Prithvi Raj, Naman Gaurav

Uttar Pradesh: Aryan Juyal (C & WK), Priyam Garg, Siddarth Yadav, Aaditya Sharma, Rinku Singh, Zeeshan Ansari, Abhishek Goswami, Kartik Tyagi, Yash Dayal, Madhav Kaushik, Karan Sharma, Aaradhya Yadav, Prashant Veer, Abhinandan Singh, Kartik Yadav, Vansh Chaudhary

Goa: Abhinav Tejrana (C), Rajashekhar Harikant (WK), Darshan Misal, Deepraj Gaonkar, Amulya Pandrekar, Snehal Kauthankar, Vasuki Koushik, Felix Alemao, Suyash Prabhudessai, Lalit Yadav, Mohit Redkar, Manthan Khutkar, Ruthvik Naik, Shubham Tari, Shivendra Bhujbal, Yash Kasvankar

Baroda: Atit Sheth (C), Mitesh Patel (WK), Bhargav Bhatt, Deepak Hooda, Rasikh Salam Dar, Shivalik Sharma, Shashwat Rawat, Mahesh Pithiya, Akshay More, Priyanshu Moliya, Raj Limbani, Lakshit Toksiya, Aryan Chavda

Vidarbha: Akshay Wadkar (C & WK), Dhruv Shorey, Ravikumar Samarth, Rajneesh Gurbani, Darshan Nalkande, Yash Rathod, Atharva Taide, Harsh Dubey, Parth Rekhade, Nachiket Bhute, Ganesh Bhosle, Aman Mokhade, Yash Kadam, Danish Malewar, Praful Hinge, Shivam Deshmukh, Satyam Bhoyar

Puducherry: Neyan Shyam Kangayan (C), Prasad Pawar (WK), Sagar Udeshi, Aman Khan, Logesh Prabagaran, Vijai Raja, Tahir Bhat, Karan Kannan, Sivamurugan Murugaiyan, Thamaraikannan Parandaman, Mohit Kale, Sagar Trivedi, Nikhil Gangta, Gaurav Yadav, Ankit Sharma

Jammu and Kashmir: Paras Dogra (C), Kanhaiya Wadhawan (WK), Shubham Khajuria, Umar Nazir Mir, Shubham Pundir, Rohit Sharma, Auqib Nabi, Qamran Iqbal, Abdul Samad, Abid Mushtaq, Umran Malik, Lone Nasir Muzaffar, Sunil Kumar, Sahil Lotra, Vanshaj Sharma, Waseem Bashir, Yawer Hassan, Kawalpreet Singh

Madhya Pradesh: Shubham Sharma (C), Himanshu Mantri (WK), Ravi Kiran, Avesh Khan, Saransh Jain, Kumar Kartikeya, Yash Dubey, Kuldeep Sen, Anubhav Agarwal, Harsh Gawali, Chanchal Rathore, Aryan Pandey, Himanshu Shinde, Shivang Kumar, Roshan Kewat, Atharv Mahajan, Akshay Sharma

Saurashtra: Harvik Desai (WK), Jaydev Unadkat (C), Ravindra Jadeja, Chirag Jani, Arpit Vasavada, Prerak Mankad, Vishvaraj Jadeja, Chetan Sakariya, Parth Bhut, Tarang Gohel, Hetvik Kotak, Jay Gohil, Sammar Gajjar, Ankur Panwar, Neel Pandya, Arth Yadav

Chhattisgarh: Anuj Tiwary (C), Mayank Verma (WK), Rahul Pradhan, Jayant Yadav, Sandeep Warrier, Dharmendrasinh Jadeja, Amandeep Khare, Ashutosh Singh, Ajay Jadav Mandal, Sanidhya Hurkat, Sanjeet Desai, Sourabh Majumdar, Prateek Yadav, Aayush Pandey, Vashudev Bareth, Mohammad Sohail, Vikalp Tiwari, Dev Aditya Singh, Rudra Pratap Dehari

Punjab: Uday Saharan (C), Salil Arora (WK), Anmol Malhotra, Ramandeep Singh, Sanvir Singh, Harpreet Brar, Gurnoor Brar, Umesh Yadav, Harnoor Singh, Vihaan Malhotra, Emanjot Singh Chahal, Jashanpreet Singh, Gursimran Singh, Anshul Chaudhary, Harjas Singh Tandon

Assam: Denish Das (C), Anurag Talukdar (WK), Sibsankar Roy, Rishav Das, Swarupam Purkayastha, Mukhtar Hussain, Sumit Ghadigaonkar, Roshan Alam, Amlanjyoti Paresh Das, Sunil Lachit, Nihar Deka, Dipjyoti Saikia, Bishal Newar, Mohit Thakur, Rajveer Singh

Andhra Pradesh: Ricky Bhui (C), Revanth Reddy (WK), Lalith Mohan, Cheepurapalli Stephen, Saurabh Kumar, Abhishek Reddy, KV Sasikanth, Kirdant Karan Shinde, Uppara Girinath, Kavuri Saiteja, Tripurana Vijay, Shaik Rasheed, Maramreddy Hemanth Reddy, Satyanarayana Raju, Seeram Venkata Rahul

Karnataka: Smaran Ravichandran (C), Mayank Agarwal, KL Rahul (WK), Devdutt Padikkal, Karun Nair, Aneesh KV, Aneeshwar Gautam, Manvanth Kumar L, Shreyas Gopal, Prasidh Krishna, Abhilash Shetty, LR Kumar, Shikhar Shetty, Kruthik Krishna, Krishnan Shrijith, Ritesh Bhatkal

Hyderabad: Mohammed Siraj (C), Tanmay Agarwal, Rahul Radesh (WK), Gahlaut Rahul Singh, Kodimela Himateja, Abhirath Reddy, Tanay Thyagarajan, Ajay Dev Goud, Aniketh Reddy, Pragnay Reddy, Chinntla Rakshan Readdi, Aelgani Varun Goud, Sai Vikas Reddy, Ruthik Yadav Mende, Chama V Milind

Tripura: Manisankar Murasingh (C), Sentu Sarkar (WK), Hanuma Vihari, Mandeep Singh, Swapnil Singh, Abhijit K Sarkar, Bikramkumar Das, Ajay Sarkar, Rajat Dey, Bikramjit Debnath, Arkaprabha Sinha, Parvez Sultan, Amit Ali, Sridam Paul, Sandip Sarkar, Hrituraj Roy

Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Abishek Porel (WK), Sudip Chatterjee, Anustup Majumdar, Sudip Kumar Gharami, Mohammed Shami, Vishal Bhatia, Vikash Singh, Ishan Porel, Saurabh Singh, Akash Deep, Sumanta Gupta, Rahul Prasad, Kazi Saifi, Shakir Habib Gandhi, Suraj Sindhu Jaiswal, Sumit Mohanta

Delhi: Ayush Badoni (C), Yash Dhull, Anuj Rawat (WK), Sarthak Ranjan, Simarjeet Singh, Hrithik Shokeen, Dev Lakra, Divij Mehra, Money Grewal, Sumit Mathur, Navdeep Saini, Sanat Sangwan, Tejasvi Dahiya, Pranav Rajvanshi, Dhruv Kaushik, Ayush Doseja

Jharkhand: Virat Singh (C), Robin Minz (WK), Aryaman Sen, Aditya Chandresh Singh, Saurabh Shekhar, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Jatin Pandey, Amit Kumar, Md Kounain Quraishi, Shresht Sagar, Sahil Raj, Sushant Mishra, Manishi, Utkarsh Singh

Kerala: Vishnu Vinod (C & WK), Jalaj Saxena, Sachin Baby, MD Nidheesh, Salman Nizar, Aditya Sarwate, Mohammed Azharuddeen, Rohan Kunnummal, Varun Nayanar, Nedumankuzhy Basil, Eden Apple Tom, Vaisakh Chandran, Abhijith Praveen V, Abhishek Nair, Ahammed Imran, Abhishek P Nair, Anuraj J S, Pavan Raj

Services: Rajat Paliwal (C), Mohit Ahlawat (WK), Devender Lohchab, Pulkit Narang, Amit Pachhara, Ravi Chauhan, Arjun Sharma, Pal Raj Bahadur, Rahul Singh, Nitin Tanwar, Nakul Sharma, Varun Choudhary, Vineet Dhankhar, Jayant Goyat

Maharashtra: Prithvi Shaw (C), Saurabh Nawale (WK), Ankit Bawne, Pradeep Dadhe, Mukesh Choudhary, Rajvardhan Hangargekar, Hitesh Walunj, Siddhesh Veer, Vicky Ostwal, Digvijay Patil, Sachin Dhas, Harshal Kate, Atharva Dharmadhikari, Rushikesh Sonawane, Vaibhav Darkunde, Tanay Sanghvi

Gujarat: Urvil Patel (C & WK), Harshal Patel, Chintan Gaja, Siddharth Desai, Kshitij Patel, Arzan Nagwaswalla, Priyesh Patel, Manan Hingrajia, Vishal Jayswal, Aarya Desai, Priyajitsing Jadeja, Jaymeet Patel, Abhishek Desai, Vedant Trivedi, Amit Desai, Saral Prajapati

Odisha: Subhranshu Senapati (C), Dinesh Majhi (WK), Sandeep Pattnaik, Lalit M Yadav, Ninad Ashvinkumar Rathva, Rajesh Mohanty, Swastik Samal, Shantanu Mishra, Prasanta Rana, Aasirwad Swain, Gourav Choudhary, Om T Munde, Badal Biswal, Soumya Ranjan Lenka, Sayed Tufayl Ahmad, Shreyansh Bhardwaj, Sambit Beja

Mumbai: Siddhesh Lad (C), Yashasvi Jaiswal, Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Musheer Khan, Hardik Tamore (WK), Akash Anand, Tanush Kotian, Shams Mulani, Tushar Deshpande, Mohit Avasthi, Suved Parkar, Divyansh joshi, Sylvester DSouza, Onkar Tarmale, Atharva Ankolekar

Chandigarh: Manan Vohra (C), Arjit Pannu (WK), Shivam Bhambri, Arjun Azad, Anirudh Kanwar, Arslan Khan, Nehal Pajni, Jagjit Singh, Raj Bawa, Akshit Rana, Rohit Dhanda, Nishunk Birla, Karthik Sandil, Dipender Kush

Rajasthan: Manav Suthar (C), Mahipal Lomror, Mukul Choudhary (WK), Kukna Ajay Singh, Akash Maharaj Singh, Karan Lamba, Sumit Godara, Sachin Yadav, Kartik Sharma, Chetan Sharma, D Bhambhu, Darshan Jain, Hemanth Choudhary

Tamil Nadu: Ravisrinivasan Sai Kishore (C), Andre Siddarth C, Narayan Jagadeesan (WK), Athish SR, Vimal Khumar, Pradosh Ranjan Paul, Ajitesh Guruswamy, S Ajith Ram, Nidhish Rajagopal, Sonu Yadav, P Saravana Kumar, Pranav Raghavendra, Deepesh Devendran, Jeganathan Hemchudeshan, Govinth Ganesh, Washington Sundar

Railways: Bhargav Merai (C), Suraj Ahuja (WK), Vivek Singh, Mohammad Saif, Himanshu Sangwan, Kush Marathe, Kunal Yadav, Adarsh Singh, Zubair Ali khan, Raj Choudhary, Sahab Yuvraj, Ravi Singh, Eshaan Goyal, Pradhyumn Parikh, Toufik Uddin Mondal

Uttarakhand: Kunal Chandela (C), Saurabh Rawat (WK), Dega Nischal, Jagadeesha Suchith, Agnivesh Ayachi, Deepak Dhapola, Mayank Mishra, Avneesh Sudha, Vaibhav Kandpal, Yuvraj Chaudhary, Aanjaneya Suryavanshi, Jagmohan Nagarkoti, Devendra Singh Bora, Aditya Rawat, Sanskar Rawat, Harsh Patwal, Aarav Mahajan, Janmejay Joshi, Lakshya Rajesh Raichandani

Schedule

RoundDate(s)GroupMatchStart Time (IST)Venue
Round 1October 11–14, 2026Plate GroupSikkim vs Meghalaya8:15 AMSikkim Cricket Ground, Mining
Round 1October 11–14, 2026Plate GroupMizoram vs Manipur9:30 AMGS Patel Stadium
Round 1October 11–14, 2026Plate GroupArunachal Pradesh vs Nagaland9:30 AMNarendra Modi Stadium, Ahmedabad
Round 1October 11–14, 2026Elite Group ABihar vs Uttar Pradesh9:00 AMRajgir International Cricket Stadium, Rajgir
Round 1October 11–14, 2026Elite Group AGoa vs Baroda9:30 AMBhausaheb Bandodkar Ground, Goa
Round 1October 11–14, 2026Elite Group AVidarbha vs Puducherry9:30 AMVidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur
Round 1October 11–14, 2026Elite Group AJammu & Kashmir vs Madhya Pradesh9:30 AMSher-i-Kashmir Stadium, Srinagar
Round 1October 11–14, 2026Elite Group BSaurashtra vs Chhattisgarh9:30 AMNiranjan Shah Stadium, Rajkot
Round 1October 11–14, 2026Elite Group BPunjab vs Assam9:30 AMPCA International Cricket Stadium, New Chandigarh
Round 1October 11–14, 2026Elite Group BAndhra vs Karnataka9:30 AMDr. Gokaraju Liala Gangaaraju ACA Cricket Ground, Vijayawada
Round 1October 11–14, 2026Elite Group BHyderabad vs Tripura9:30 AMGymkhana Ground, Hyderabad
Round 1October 11–14, 2026Elite Group CBengal vs Delhi9:00 AMBengal Cricket Academy Ground, Kalyani
Round 1October 11–14, 2026Elite Group CJharkhand vs Kerala9:00 AMKeenan Stadium, Jamshedpur
Round 1October 11–14, 2026Elite Group CServices vs Maharashtra9:30 AMPalam A Stadium, Delhi
Round 1October 11–14, 2026Elite Group CGujarat vs Odisha9:30 AMNarendra Modi Stadium B Ground, Ahmedabad
Round 1October 11–14, 2026Elite Group DMumbai vs Chandigarh9:30 AMWankhede Stadium, Mumbai
Round 1October 11–14, 2026Elite Group DRajasthan vs Tamil Nadu9:30 AMSawai Mansingh Stadium, Jaipur
Round 1October 11–14, 2026Elite Group DRailways vs Uttarakhand9:30 AMBrabourne Stadium, Mumbai
Round 1October 11–14, 2026Elite Group DHaryana vs Himachal Pradesh9:30 AMCh Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak
Round 2October 18–21, 2026Elite Group ABaroda vs Bihar9:30 AMReliance Stadium, Vadodara
Round 2October 18–21, 2026Elite Group APuducherry vs Madhya Pradesh9:30 AMCricket Association Puducherry Siechem Ground, Puducherry
Round 2October 18–21, 2026Elite Group AJammu & Kashmir vs Vidarbha9:30 AMSher-i-Kashmir Stadium, Srinagar
Round 2October 18–21, 2026Elite Group AUttar Pradesh vs Goa9:30 AMGreen Park, Kanpur
Round 2October 18–21, 2026Elite Group BAssam vs Tripura9:30 AMBarsapara Cricket Stadium, Guwahati
Round 2October 18–21, 2026Elite Group BAndhra vs Hyderabad9:30 AMDr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram
Round 2October 18–21, 2026Elite Group BKarnataka vs Saurashtra9:30 AMKSCA Cricket Ground, Alur
Round 2October 18–21, 2026Elite Group BPunjab vs Chhattisgarh9:30 AMPCA International Cricket Stadium, New Chandigarh
Round 2October 18–21, 2026Elite Group CDelhi vs Gujarat9:30 AMPalam B Stadium, Delhi
Round 2October 18–21, 2026Elite Group CServices vs Bengal9:30 AMPalam A Stadium, Delhi
Round 2October 18–21, 2026Elite Group CKerala vs Odisha9:30 AMGreenfield International Stadium, Thiruvananthapuram
Round 2October 18–21, 2026Elite Group CMaharashtra vs Jharkhand9:30 AMMaharashtra Cricket Association Stadium, Pune
Round 2October 18–21, 2026Elite Group DHaryana vs Chandigarh9:30 AMCh Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak
Round 2October 18–21, 2026Elite Group DHimachal Pradesh vs Mumbai9:30 AMHimachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala
Round 2October 18–21, 2026Elite Group DTamil Nadu vs Uttarakhand9:30 AMMA Chidambaram Stadium, Chennai
Round 2October 18–21, 2026Elite Group DRajasthan vs Railways9:30 AMSawai Mansingh Stadium, Jaipur
Round 3October 26–29, 2026Elite Group ABaroda vs Jammu & Kashmir9:30 AMReliance Stadium, Vadodara
Round 3October 26–29, 2026Elite Group AMadhya Pradesh vs Bihar9:30 AMHolkar Stadium, Indore
Round 3October 26–29, 2026Elite Group AVidarbha vs Goa9:30 AMVidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur
Round 3October 26–29, 2026Elite Group APuducherry vs Uttar Pradesh9:30 AMCricket Association Puducherry Siechem Ground, Puducherry
Round 3October 26–29, 2026Elite Group BChhattisgarh vs Andhra9:30 AMShaheed Veer Narayan Singh Stadium, Raipur
Round 3October 26–29, 2026Elite Group BHyderabad vs Punjab9:30 AMGymkhana Ground, Hyderabad
Round 3October 26–29, 2026Elite Group BKarnataka vs Tripura9:30 AMSrikantadatta Narasimha Raja Wadeyar Ground, Mysore
Round 3October 26–29, 2026Elite Group BSaurashtra vs Assam9:30 AMNiranjan Shah Stadium, Rajkot
Round 3October 26–29, 2026Elite Group CMaharashtra vs Gujarat9:30 AMMaharashtra Cricket Association Stadium, Pune
Round 3October 26–29, 2026Elite Group CKerala vs Bengal9:30 AMKCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram
Round 3October 26–29, 2026Elite Group COdisha vs Services9:30 AMKIIT Stadium, Bhubaneswar
Round 3October 26–29, 2026Elite Group CJharkhand vs Delhi9:30 AMJSCA International Stadium Complex, Ranchi
Round 3October 26–29, 2026Elite Group DMumbai vs Haryana9:30 AMSharad Pawar Cricket Academy, BKC, Mumbai
Round 3October 26–29, 2026Elite Group DUttarakhand vs Rajasthan9:30 AMAbhimanyu Cricket Academy, Dehradun
Round 3October 26–29, 2026Elite Group DTamil Nadu vs Railways9:30 AMMA Chidambaram Stadium, Chennai
Round 3October 26–29, 2026Elite Group DChandigarh vs Himachal Pradesh9:30 AMSector 16 Stadium, Chandigarh
Round 4November 2–5, 2026Elite Group AUttar Pradesh vs Baroda9:30 AMGreen Park, Kanpur
Round 4November 2–5, 2026Elite Group AGoa vs Bihar9:30 AMBhausaheb Bandodkar Ground, Goa
Round 4November 2–5, 2026Elite Group AVidarbha vs Madhya Pradesh9:30 AMVidarbha Cricket Association Ground, Nagpur
Round 4November 2–5, 2026Elite Group AJammu & Kashmir vs Puducherry9:30 AMSher-i-Kashmir Stadium, Srinagar
Round 4November 2–5, 2026Elite Group BTripura vs Saurashtra9:30 AMMaharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala
Round 4November 2–5, 2026Elite Group BChhattisgarh vs Hyderabad9:30 AMShaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur
Round 4November 2–5, 2026Elite Group BAssam vs Karnataka9:30 AMBarsapara Cricket Stadium, Guwahati
Round 4November 2–5, 2026Elite Group BPunjab vs Andhra9:30 AMPCA International Cricket Stadium, New Chandigarh
Round 4November 2–5, 2026Elite Group CGujarat vs Kerala9:30 AMNarendra Modi Stadium, Ahmedabad
Round 4November 2–5, 2026Elite Group CDelhi vs Services9:30 AMPalam A Stadium, Delhi
Round 4November 2–5, 2026Elite Group CBengal vs Maharashtra9:30 AMEden Gardens, Kolkata
Round 4November 2–5, 2026Elite Group COdisha vs Jharkhand9:30 AMKIIT Stadium, Bhubaneswar
Round 4November 2–5, 2026Elite Group DUttarakhand vs Haryana9:30 AMAbhimanyu Cricket Academy, Dehradun
Round 4November 2–5, 2026Elite Group DHimachal Pradesh vs Rajasthan9:30 AMHimachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala
Round 4November 2–5, 2026Elite Group DRailways vs Mumbai9:30 AMBrabourne Stadium, Mumbai
Round 4November 2–5, 2026Elite Group DChandigarh vs Tamil Nadu9:30 AMSector 16 Stadium, Chandigarh

Live Streaming Details

Live streaming and television broadcast coverage for the Ranji Trophy 2026–27 season is available across the JioStar Network. Fans can stream matches live online through the JioHotstar mobile application and website, while select marquee and high-profile matches are broadcast live on television via the Star Sports network, including Star Sports Khel.

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