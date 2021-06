Copa America 2021, Quarter-finals, Live Streaming: All You Need To Know - Fixtures, Updated Squads, Kick-off Times

Surprisingly, it took South American Football Confederation (CONMEBOL) 20 matches to eliminate two teams from Copa America 2021 before the knock-outs. Australia and Qatar, who were invited to compete, pulled out due to the coronavirus pandemic, leaving ten continental teams. Then Bolivia and Venezuela failed to make the cut, leaving eight teams in the competition. (More Football News)

Lionel Messi's Argentina won Group A (South Zone) with 10 points (three wins and a draw), while the tournament's most successful side, Uruguay finished second with seven points (two wins, one draw and one defeat). Paraguay (two wins and two defeats) and Chile (one win, two draws and one defeat) were third and fourth with six and five points each.

Hosts and defending champions Brazil also have 10 points with three wins and a draw to top Group B (North Zone). Peru were second with seven points (two wins, one draw and one defeat). Colombia (one win, one draw and two defeats) are third, ahead of winless Ecuador (three draws and one defeat).

Check quarter-final line-ups and telecast details

Quarter-final 1: Peru vs Paraguay, in Goiania on July 3 (Saturday). Kick-off time - 2:30 AM IST

Quarter-final 2: Brazil vs Chile, in Rio de Janeiro on July 3 (Saturday). Kick-off time - 5:30 AM IST

Quarter-final 3: Uruguay vs Colombia, in Brasilia on July 4 (Sunday). Kick-off time - 3:30 AM IST

Quarter-final 4: Argentina vs Ecuador, in Goiania on July 4 (Sunday). Kick-off time: 6:30 AM IST

All matches will be telecast live on Sony Sports Network. Live streaming will be available on SonyLIV.

Squads

Argentina: GK - Franco Armani, Agustín Marchesín, Emiliano Martínez, Juan Musso; DF - Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nahuel Molina; MF - Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez, Nicolás Domínguez, Giovani Lo Celso; FW - Sergio Agüero, Lionel Messi, Nicolás González, Joaquín Correa, Ángel Correa , Lautaro Martínez, Alejandro Gómez, Julián Álvarez.

Head coach: Lionel Scaloni.

Brazil: GK - Alisson Becker, Weverton, Ederson; DF - Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Emerson, Éder Militão, Renan Lodi, Felipe; MF - Casemiro, Fred, Éverton Ribeiro, Fabinho, Lucas Paquetá, Douglas Luiz; FW - Richarlison, Gabriel Jesus, Neymar, Vinícius Júnior, Everton, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa.

Head coach: Tite

Chile: GK - Claudio Bravo, Gabriel Arias, Gabriel Castellón; DF - Eugenio Mena, Guillermo Maripán (until 26 June), Mauricio Isla, Enzo Roco, Francisco Sierralta, Daniel González, Gary Medel, Sebastián Vegas; MF - César Pinares, Arturo Vidal, Erick Pulgar, Pablo Galdames, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz, Marcelino Núñez, Pablo Aránguiz, Claudio Baeza; FW - Diego Valencia (from 27 June), Jean Meneses, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Felipe Mora, Carlos Palacios, Ben Brereton, Luciano Arriagada, Clemente Montes.

Head coach: Martín Lasarte

Colombia: GK - David Ospina, Camilo Vargas, Aldair Quintana; DF - Stefan Medina, Óscar Murillo, Carlos Cuesta, William Tesillo, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Frank Fabra; MF - Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Edwin Cardona, Juan Cuadrado, Mateus Uribe, Yairo Moreno (until 13 June), Sebastián Pérez, Baldomero Perlaza, Leandro Campaz; FW - Duván Zapata, Luis Muriel, Luis Díaz, Rafael Santos Borré, Miguel Borja, Alfredo Morelos, Yimmi Chará.

Head coach: Reinaldo Rueda

Ecuador: GK - Hernán Galíndez, Pedro Ortíz, Alexander Domínguez; DF - Félix Torre, Piero Hincapié, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Xavier Arreaga, Mario Pineida, Ángelo Preciado, Luis León , Diego Palacios, José Andrés Hurtado; MF - Dixon Arroyo, Christian Noboa, Fidel Martínez, Damián Díaz (until 28 June), Damián Díaz (until 28 June), Ayrton Preciado, Gonzalo Plata, Sebas Méndez, Alan Franco, Moisés Caicedo, José Carabalí; FW - Leonardo Campana, Michael Estrada, Enner Valencia, Ángel Mena, Jordy Caicedo.

Head coach: Gustavo Alfaro

Paraguay: GK - Antony Silva, Alfredo Aguilar, Gerardo Ortíz; DF - Robert Rojas, Omar Alderete, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Santiago Arzamendia, David Martínez; MF - Gastón Giménez, Richard Sánchez, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Ángel Cardozo, Alejandro Romero Gamarra, Óscar Romero, Mathías Villasanti, Braian Ojeda, Robert Piris Da Motta, Jorge Morel; FW - Carlos González, Gabriel Ávalos, Ángel Romero, Braian Samudio, Antonio Bareiro, Julio Enciso.

Head coach: Eduardo Berizzo



Peru: GK - Pedro Gallese, Carlos Cáceda, José Carvallo; DF - Luis Abram, Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Miguel Trauco, Christian Ramos, Marcos López, Alexander Callens, Renzo Garcés, Jhilmar Lora; MF - Martín Távara, Sergio Peña, Sergio Peña, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Alexis Arias, Raziel García; FW - Gianluca Lapadula, Alex Valera, Luis Iberico, André Carrillo, Santiago Ormeño

Head coach: Ricardo Gareca

Uruguay: GK - Fernando Muslera, Martín Campaña, Sergio Rochet; José Giménez, Diego Godín, Ronald Araújo, Camilo Cándido, Giovanni González, Matías Viña, Sebastián Coates, Martín Cáceres; MF - Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Nahitan Nández, Giorgian De Arrascaeta, Lucas Torreira, Federico Valverde, Brian Rodríguez, Fernando Gorriarán; FW - Luis Suárez, Maxi Gómez, Jonathan Rodríguez, Edinson Cavani, Facundo Torres, Brian Ocampo

Head coach: Óscar Tabárez

