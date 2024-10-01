Nepal Vs Canada Toss Update, T20I Tri-Series: CAN Field First - Check Playing XIs

Canada have won the toss and have opted to field first against Nepal in King City, Ontario on Tuesday (October 1, 2024) in the fourth game of the tri-nation series also involving Oman. (More Cricket News)
Playing XIs
Canada: Navneet Dhaliwal, Ravinderpal Singh, Dilpreet Bajwa, Nicholas Kirton(c), Shreyas Movva(w), Harsh Thaker, Dillon Heyliger, Parveen Kumar, Saad Bin Zafar, Akhil Kumar, Kaleem Sana
Nepal: Anil Sah, Aasif Sheikh(w), Kushal Malla, Rohit Paudel(c), Kushal Bhurtel, Gulsan Jha, Dipendra Singh Airee, Karan KC, Sandeep Lamichhane, Lalit Rajbanshi, Sompal Kami
Nepal Vs Canada Squads
Nepal Squad: Anil Sah, Aasif Sheikh(w), Dev Khanal, Kushal Malla, Rohit Paudel(c), Kushal Bhurtel, Gulsan Jha, Dipendra Singh Airee, Rijan Dhakal, Karan KC, Sandeep Lamichhane, Sompal Kami, Aarif Sheikh, Bhim Sharki, Lalit Rajbanshi, Arjun Saud
Canada Squad: Navneet Dhaliwal, Aaron Johnson, Dilpreet Bajwa, Nicholas Kirton(c), Shreyas Movva(w), Harsh Thaker, Saad Bin Zafar, Dillon Heyliger, Parveen Kumar, Kaleem Sana, Akhil Kumar, Ansh Patel, Kanwarpal Tathgur, Gurbaz Bajwa, Ravinderpal Singh, Pargat Singh