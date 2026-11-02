Harsh Dubey Scripts History With Sensational 9-Wicket Haul Against Madhya Pradesh In Ranji Trophy

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Outlook Sports Desk
Curated by: Abhishek Kumar Upadhyay
Published at:

The left-arm spinner delivered a sensational spell of 9/53, single-handedly restricting Madhya Pradesh to 209 on Day 1 of the Ranji Trophy Elite Group A fixture in Nagpur.

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Harsh Dubey Vidarbha vs Kerala Ranji Trophy final
Harsh Dubey celebrates a wicket for Vidarbha against Kerala on Day 3 of the Ranji Trophy final. Photo: X/BCCI Domestic
Summary of this article

  • Vidarbha's Harsh Dubey took nine wickets against Madhya Pradesh in a Ranji Trophy 2026-27 Round 4 contest

  • He recorded the best figure for a Vidarbha bowler in Ranji Trophy history

  • Madhya Pradesh innings wrapped up on 209, before Viadarbha lost four wickets on 56 runs

Vidarbha's Left-arm spinner Harsh Dubey had a historical outing on Monday, November 2, in the Ranji Trophy Round 4 match against Madhya Pradesh.

He recorded the best bowling figures for a Vidarbha bowler in Ranji Trophy history to wrap up Madhya Pradesh's first innings at 209 on the first day.

He returned figures of 9/53 and became the first Vidarbha bowler to take nine wickets in an innings. Dubey's figures are also 9th best for a bowler in Ranji Trophy's history.

Nachiket Bhute was the only other bowler to claim a wicket in the innings.

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By Outlook Sports Desk

Best Bowling Figures For A Vidarbha Bowler (Ranji Trophy)

PlayerRunsWktsEconOppositionGroundMatch Date
Harsh Dubey5392.28v M. PradeshNagpur02-Nov-26
Arun Muralidhar Ogiral3982.43v M. PradeshNagpur25-Nov-67
Sandeep Singh8283.23v SaurashtraRajkot17-Dec-05
Pritam Gandhe8882.45v RailwaysNagpur31-Oct-99
Mohammad Hashim2671.52v ServicesNagpur09-Dec-07
Mukund Joshi3671.18v UPNagpur05-Jan-69
Umesh Yadav4874v KeralaWayanad24-Jan-19
Aditya Thakare5573.2v DelhiDelhi19-Jan-20
Lalit Yadav5672.54v ChhattisgarhRaipur28-Nov-18
Ravi Jangid5971.43v HaryanaNagpur01-Dec-15

Jumps To Second Position

Harsh Dubey's nine wickets in the innings propelled him to second position in the most wickets list of the 2026-27 Ranji Trophy.

Now he has 23 wickets in seven innings and sits in second position, while Uttar Pradesh's Kartik Yadav and Hyderabad's Tanay Thyagarajan lead the chart with 24 wickets each.

Harsh has taken 23 wickets with an amazing average of 12.56, which is the best among the top 10 bowlers in the most wickets list.

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By Abhishek Kumar Upadhyay

Most wickets For Ranji Trophy, 2026/27

  • Kartik Yadav (UP) - 24 Wickets

  • Tanay Thyagarajan (HYD) - 24 Wickets

  • Harsh Dubey (VIDAR) - 23 Wickets

  • Sai Kishore (TN) - 21 Wickets

  • Bhargav Bhatt (BRODA) - 21 Wickets

What Happened In The Match?

Electing to bat first in the Elite Group A Ranji Trophy match at the VCA Ground in Nagpur, Madhya Pradesh were out for 209 in 66.1 overs against a very disciplined bowling attack.

Atharv Mahajan fought it out alone with a gritty 85 as Harsh Dubey ran through MP's batting line up. Saransh Jain added 34 for MP.

Vidarbha got off to a shaky start in their first innings, going to 56-4 after 23 overs. Kumar Kartikeya was devastating with the ball, taking three wickets in the space of a couple of overs and leaving Dhruv Shorey (21*) and captain Akshay Wadkar (9*) to put on a meagre stand.

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