Harsh Dubey Scripts History With Sensational 9-Wicket Haul Against Madhya Pradesh In Ranji Trophy

Vidarbha's Harsh Dubey took nine wickets against Madhya Pradesh in a Ranji Trophy 2026-27 Round 4 contest
He recorded the best figure for a Vidarbha bowler in Ranji Trophy history
Madhya Pradesh innings wrapped up on 209, before Viadarbha lost four wickets on 56 runs
Vidarbha's Left-arm spinner Harsh Dubey had a historical outing on Monday, November 2, in the Ranji Trophy Round 4 match against Madhya Pradesh.
He recorded the best bowling figures for a Vidarbha bowler in Ranji Trophy history to wrap up Madhya Pradesh's first innings at 209 on the first day.
He returned figures of 9/53 and became the first Vidarbha bowler to take nine wickets in an innings. Dubey's figures are also 9th best for a bowler in Ranji Trophy's history.
Nachiket Bhute was the only other bowler to claim a wicket in the innings.
Best Bowling Figures For A Vidarbha Bowler (Ranji Trophy)
|Player
|Runs
|Wkts
|Econ
|Opposition
|Ground
|Match Date
|Harsh Dubey
|53
|9
|2.28
|v M. Pradesh
|Nagpur
|02-Nov-26
|Arun Muralidhar Ogiral
|39
|8
|2.43
|v M. Pradesh
|Nagpur
|25-Nov-67
|Sandeep Singh
|82
|8
|3.23
|v Saurashtra
|Rajkot
|17-Dec-05
|Pritam Gandhe
|88
|8
|2.45
|v Railways
|Nagpur
|31-Oct-99
|Mohammad Hashim
|26
|7
|1.52
|v Services
|Nagpur
|09-Dec-07
|Mukund Joshi
|36
|7
|1.18
|v UP
|Nagpur
|05-Jan-69
|Umesh Yadav
|48
|7
|4
|v Kerala
|Wayanad
|24-Jan-19
|Aditya Thakare
|55
|7
|3.2
|v Delhi
|Delhi
|19-Jan-20
|Lalit Yadav
|56
|7
|2.54
|v Chhattisgarh
|Raipur
|28-Nov-18
|Ravi Jangid
|59
|7
|1.43
|v Haryana
|Nagpur
|01-Dec-15
Jumps To Second Position
Harsh Dubey's nine wickets in the innings propelled him to second position in the most wickets list of the 2026-27 Ranji Trophy.
Now he has 23 wickets in seven innings and sits in second position, while Uttar Pradesh's Kartik Yadav and Hyderabad's Tanay Thyagarajan lead the chart with 24 wickets each.
Harsh has taken 23 wickets with an amazing average of 12.56, which is the best among the top 10 bowlers in the most wickets list.
Most wickets For Ranji Trophy, 2026/27
Kartik Yadav (UP) - 24 Wickets
Tanay Thyagarajan (HYD) - 24 Wickets
Harsh Dubey (VIDAR) - 23 Wickets
Sai Kishore (TN) - 21 Wickets
Bhargav Bhatt (BRODA) - 21 Wickets
What Happened In The Match?
Electing to bat first in the Elite Group A Ranji Trophy match at the VCA Ground in Nagpur, Madhya Pradesh were out for 209 in 66.1 overs against a very disciplined bowling attack.
Atharv Mahajan fought it out alone with a gritty 85 as Harsh Dubey ran through MP's batting line up. Saransh Jain added 34 for MP.
Vidarbha got off to a shaky start in their first innings, going to 56-4 after 23 overs. Kumar Kartikeya was devastating with the ball, taking three wickets in the space of a couple of overs and leaving Dhruv Shorey (21*) and captain Akshay Wadkar (9*) to put on a meagre stand.