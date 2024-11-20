ACC U19 Asia Cup 2024 Live Streaming: Schedule, Teams, Format, Timings, Squads, Where To Watch - All You Need To Know

The 11th edition of the Asian Cricket Council Under-19 Asia Cup is set to begin from November 29 in the United Arab Emirates. (More Cricket News)
The best of young Asian talent will be on display in the tournament with an India vs Pakistan clash also in store.
A total of eight teams are participating in the tournament with Bangladesh entering the competition as the defending champions. Bangladesh won the 2023 edition of the U-19 Asia Cup after defeating the United Arab Emirates in a one-sided final. This was the first win of Bangladesh in tournament history.
Check below all the important details of the upcoming U-19 Asia Cup 2024.
ACC U19 Asia Cup 2024 Teams
Afghanistan
Bangladesh
India
Pakistan
Sri Lanka
Japan
Nepal
United Arab Emirates
ACC U19 Asia Cup 2024 Format
The eight teams have been divided into two pools of four teams each. All teams will play once against the other three teams in their pool and the top two teams after the pool stage will advance to the semi-final. The winners of the two semi-finals will go on to play the final and the winner of that match would be crowned champion.
ACC U19 Asia Cup 2024 Groups
Group A: India, Pakistan, United Arab Emirates, Japan
Group B: Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka
ACC U19 Asia Cup 2024 Full Schedule
|Date
|Match
|Venue
|Timings IST
|November 29
|Afghanistan vs Bangladesh
|Dubai
|10:30 AM
|November 29
|Sri Lanka vs Nepal
|Sharjah
|10:30 AM
|November 30
|India vs Pakistan
|Dubai
|10:30 AM
|November 30
|Japan vs UAE
|Sharjah
|10:30 AM
|December 1
|Sri Lanka vs Afghanistan
|Dubai
|10:30 AM
|December 1
|Bangladesh vs Nepal
|Sharjah
|10:30 AM
|December 2
|Pakistan vs UAE
|Dubai
|10:30 AM
|December 2
|India vs Japan
|Sharjah
|10:30 AM
|December 3
|Bangladesh vs Sri Lanka
|Dubai
|10:30 AM
|December 3
|Nepal vs Afghanistan
|Sharjah
|10:30 AM
|December 4
|Japan vs Pakistan
|Dubai
|10:30 AM
|December 4
|UAE vs India
|Sharjah
|10:30 AM
|December 6
|Semi-final 1
|Dubai
|10:30 AM
|December 6
|Semi-final 2
|Sharjah
|10:30 AM
|December 8
|Final
|Dubai
|10:30 AM
ACC U19 Asia Cup 2024 Squads
Afghanistan: Mehboob Taskin (c, wk), Hamza Alikhil (wk), Uzair Khan, Faisal Khan, Barakatullah Ibrahimzai, Ezatullah Barikzai, Aziz Miakhil, Nazeef Amiri, Abdul Aziz, Nasratullah Nooristani, Khatir Stanikzai, Fahim Khewawal, Hafeez Zadran, Allah Mohammad Ghazanfar, Naseer Khan Maroofkhil
India: Ayush Mhatre, Vaibhav Sooryavanshi, C Andre Siddarth, Mohd. Amaan (C), Kiran Chormale (VC), Pranav Pant, Harvansh Singh Pangalia (WK), Anurag Kawde (WK), Hardik Raj, Md. Enaan, KP Karthikeya, Samarth Nagaraj, Yudhajit Guha, Chetan Sharma, Nikhil Kumar
Non-travelling Reserves: Sahil Parakh, Naman Pushpak, Anmoljeet Singh, Pranav Raghavendra, D Dipesh
Japan: Koji Hardgrave-Abe (c), Charles Hinze, Kazuma Kato-Stafford, Hugo Kelly, Timothy Moore, Skyler Nakayama-Cook, Daniel Panckhurst, Nihar Parmar, Aditya Phadke, Aarav Tiwari, Kai Wall, Yuto Yageta, Kiefer Yamamoto-Lake, Max Yonekawa-Lynn
Nepal: Hemant Dhami (c), Arjun Kumal (vc), Dilshad Ali, Naren Bhatta, Roshan Biswakarma, Yubaraj Khatri, Ranjit Kumar, Uttam Magar (wk), Bipin Mahato, Dayanand Mandal, Aprajit Poudel, Naren Saud, Unish Thakuri, Abhiskeh Tiwari, Aakash Tripathi, Mayan Yadav, Rajesh Yadav, Santosh Yadav
Pakistan: Saad Baig (c, wk), Mohammad Ahmed, Haroon Arshad, Tayyab Arif, Mohammad Huzefa, Naveed Ahmed Khan, Hassan Khan, Shahzaib Khan, Usman Khan, Faham-ul-Haq, Ali Raza, Mohammad Riazullah, Abdul Subhan, Farhan Yousuf, Umar Zaib
ACC U19 Asia Cup 2024 Live Streaming Details
The streaming and telecast details of the U-19 Asia Cup 2024 are yet not available. Watch this place for further updates.