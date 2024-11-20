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ACC U19 Asia Cup 2024 Live Streaming: Schedule, Teams, Format, Timings, Squads, Where To Watch - All You Need To Know

Check below all the important details of the upcoming U-19 Asia Cup 2024

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ACC U19 Asia Cup 2024 Live Streaming
Bangladesh U-19 cricket team Photo: X/ACCMedia
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The 11th edition of the Asian Cricket Council Under-19 Asia Cup is set to begin from November 29 in the United Arab Emirates. (More Cricket News)

The best of young Asian talent will be on display in the tournament with an India vs Pakistan clash also in store.

A total of eight teams are participating in the tournament with Bangladesh entering the competition as the defending champions. Bangladesh won the 2023 edition of the U-19 Asia Cup after defeating the United Arab Emirates in a one-sided final. This was the first win of Bangladesh in tournament history.

Check below all the important details of the upcoming U-19 Asia Cup 2024.

ACC U19 Asia Cup 2024 Teams

  • Afghanistan

  • Bangladesh

  • India

  • Pakistan

  • Sri Lanka

  • Japan

  • Nepal

  • United Arab Emirates

Representative image showing cricket helmets. - AP Photo | Aijaz Rahi
U-19 Asia Cup: 13-yr-old Vaibhav Sooryavanshi Named In India Squad, Mohammad Amaan To Lead

BY PTI

ACC U19 Asia Cup 2024 Format

The eight teams have been divided into two pools of four teams each. All teams will play once against the other three teams in their pool and the top two teams after the pool stage will advance to the semi-final. The winners of the two semi-finals will go on to play the final and the winner of that match would be crowned champion.

ACC U19 Asia Cup 2024 Groups

Group A: India, Pakistan, United Arab Emirates, Japan

Group B: Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka

ACC U19 Asia Cup 2024 Full Schedule

DateMatchVenueTimings IST
November 29Afghanistan vs BangladeshDubai10:30 AM
November 29Sri Lanka vs NepalSharjah10:30 AM
November 30India vs PakistanDubai10:30 AM
November 30Japan vs UAESharjah10:30 AM
December 1Sri Lanka vs AfghanistanDubai10:30 AM
December 1Bangladesh vs NepalSharjah10:30 AM
December 2Pakistan vs UAEDubai10:30 AM
December 2India vs JapanSharjah10:30 AM
December 3Bangladesh vs Sri LankaDubai10:30 AM
December 3Nepal vs AfghanistanSharjah10:30 AM
December 4Japan vs PakistanDubai10:30 AM
December 4UAE vs IndiaSharjah10:30 AM
December 6Semi-final 1Dubai10:30 AM
December 6Semi-final 2Sharjah10:30 AM
December 8FinalDubai10:30 AM

ACC U19 Asia Cup 2024 Squads

Afghanistan: Mehboob Taskin (c, wk), Hamza Alikhil (wk), Uzair Khan, Faisal Khan, Barakatullah Ibrahimzai, Ezatullah Barikzai, Aziz Miakhil, Nazeef Amiri, Abdul Aziz, Nasratullah Nooristani, Khatir Stanikzai, Fahim Khewawal, Hafeez Zadran, Allah Mohammad Ghazanfar, Naseer Khan Maroofkhil

India: Ayush Mhatre, Vaibhav Sooryavanshi, C Andre Siddarth, Mohd. Amaan (C), Kiran Chormale (VC), Pranav Pant, Harvansh Singh Pangalia (WK), Anurag Kawde (WK), Hardik Raj, Md. Enaan, KP Karthikeya, Samarth Nagaraj, Yudhajit Guha, Chetan Sharma, Nikhil Kumar

Non-travelling Reserves: Sahil Parakh, Naman Pushpak, Anmoljeet Singh, Pranav Raghavendra, D Dipesh

Japan: Koji Hardgrave-Abe (c), Charles Hinze, Kazuma Kato-Stafford, Hugo Kelly, Timothy Moore, Skyler Nakayama-Cook, Daniel Panckhurst, Nihar Parmar, Aditya Phadke, Aarav Tiwari, Kai Wall, Yuto Yageta, Kiefer Yamamoto-Lake, Max Yonekawa-Lynn

Nepal: Hemant Dhami (c), Arjun Kumal (vc), Dilshad Ali, Naren Bhatta, Roshan Biswakarma, Yubaraj Khatri, Ranjit Kumar, Uttam Magar (wk), Bipin Mahato, Dayanand Mandal, Aprajit Poudel, Naren Saud, Unish Thakuri, Abhiskeh Tiwari, Aakash Tripathi, Mayan Yadav, Rajesh Yadav, Santosh Yadav

Pakistan: Saad Baig (c, wk), Mohammad Ahmed, Haroon Arshad, Tayyab Arif, Mohammad Huzefa, Naveed Ahmed Khan, Hassan Khan, Shahzaib Khan, Usman Khan, Faham-ul-Haq, Ali Raza, Mohammad Riazullah, Abdul Subhan, Farhan Yousuf, Umar Zaib

ACC U19 Asia Cup 2024 Live Streaming Details

The streaming and telecast details of the U-19 Asia Cup 2024 are yet not available. Watch this place for further updates.

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