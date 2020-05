Serie A Is Back: The Complete Schedule For The Remaining Fixtures

Serie A has been given the green light to resume on June 20 following a three-month hiatus.

Italy's top flight was suspended in March due to the coronavirus pandemic, but the country's sports minister announced on Thursday the league - and the Coppa Italia - will restart next month.

Juventus are one point clear of Lazio as they chase down a ninth successive Scudetto, while Inter are nine points adrift of top spot with a game in hand to play.

The reigning champions' first league game back is scheduled to be away to Bologna, a week after they take on Milan in the second leg of their Coppa Italia semi-final.

Below is the full list of Serie A games still to be played, including four fixtures carried over from earlier in the season.

Matchday 25

Inter vs Sampdoria

Hellas Verona vs Cagliari

Torino vs Parma

Atalanta vs Sassuolo

Matchday 27

Atalanta vs Lazio

Bologna vs Juventus

Fiorentina vs Brescia

Genoa vs Parma

Hellas Verona vs Napoli

Inter vs Sassuolo

Lecce vs Milan

Roma vs Sampdoria

SPAL vs Cagliari

Torino vs Udinese

Matchday 28

Brescia vs Genoa

Cagliari vs Torino

Juventus vs Lecce

Lazio vs Fiorentina

Milan vs Roma

Napoli vs SPAL

Parma vs Inter

Sampdoria vs Bologna

Sassuolo vs Hellas Verona

Udinese vs Atalanta

Matchday 29

Atalanta vs Napoli

Bologna vs Cagliari

Fiorentina vs Sassuolo

Genoa vs Juventus

Hellas Verona vs Parma

Inter vs Brescia

Lecce vs Sampdoria

Roma vs Udinese

SPAL vs Milan

Torino vs Lazio

Matchday 30

Brescia vs Hellas Verona

Cagliari vs Atalanta

Inter vs Bologna

Juventus vs Torino

Lazio vs Milan

Napoli vs Roma

Parma vs Fiorentina

Sampdoria vs SPAL

Sassuolo vs Lecce

Udinese vs Genoa

Matchday 31

Atalanta vs Sampdoria

Bologna vs Sassuolo

Fiorentina vs Cagliari

Genoa vs Napoli

Hellas Verona vs Inter

Lecce vs Lazio

Milan vs Juventus

Roma vs Parma

SPAL vs Udinese

Torino vs Brescia

Matchday 32

Brescia vs Roma

Cagliari vs Lecce

Fiorentina vs Hellas Verona

Genoa vs SPAL

Inter vs Torino

Juventus vs Atalanta

Lazio vs Sassuolo

Napoli vs Milan

Parma vs Bologna

Udinese vs Sampdoria

Matchday 33

Atalanta vs Brescia

Bologna vs Napoli

Lecce vs Fiorentina

Milan vs Parma

Roma vs Hellas Verona

Sampdoria vs Cagliari

Sassuolo vs Juventus

SPAL vs Inter

Torino vs Genoa

Udinese vs Lazio

Matchday 34

Brescia vs SPAL

Cagliari vs Sassuolo

Fiorentina vs Torino

Genoa vs Lecce

Hellas Verona vs Atalanta

Juventus v Lazio

Milan vs Bologna

Napoli vs Udinese

Parma vs Sampdoria

Roma vs Inter

Matchday 35

Atalanta vs Bologna

Inter vs Fiorentina

Lazio vs Cagliari

Lecce vs Brescia

Parma vs Napoli

Sampdoria vs Genoa

Sassuolo vs Milan

SPAL vs Roma

Torino vs Hellas Verona

Udinese vs Juventus

Matchday 36

Bologna vs Lecce

Brescia vs Parma

Cagliari vs Udinese

Genoa vs Inter

Hellas Verona vs Lazio

Juventus vs Sampdoria

Milan vs Atalanta

Napoli vs Sassuolo

Roma vs Fiorentina

SPAL vs Torino

Matchday 37

Cagliari vs Juventus

Fiorentina vs Bologna

Hellas Verona vs SPAL

Inter vs Napoli

Lazio vs Brescia

Parma vs Atalanta

Sampdoria vs Milan

Sassuolo vs Genoa

Torino vs Roma

Udinese vs Lecce

Matchday 38

Atalanta vs Inter

Bologna vs Torino

Brescia vs Sampdoria

Genoa vs Hellas Verona

Juventus vs Roma

Lecce vs Parma

Milan vs Cagliari

Napoli vs Lazio

Sassuolo vs Udinese

SPAL vs Fiorentina