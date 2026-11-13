New Zealand posted 333 all out in 50 overs after Will Young hit a career-best 125 and Tim Seifert added 58.
Matt Henry took career-best figures of 6/27, dismissing Rohit Sharma, Virat Kohli, and Shreyas Iyer for ducks in the opening over to bowl India out for 89 in 26.4 overs.
New Zealand won by 244 runs at Bay Oval to narrow India's lead in the five-match ODI series to 2-1.
Scoreboard of the fourth One-day International between India and New Zealand here on Friday.
Will Young c sub b Naman Dhir 125
Nick Kelly st Ishan Kishan b Patel 4
Dean Foxcroft c Gurnoor Brar b Auqib Nabi 8
Finn Allen c Sharma b Patel 41
Mitchell Santner c Ishan Kishan b Arshdeep Singh 24
Kristian Clarke lbw b Auqib Nabi 22
Kyle Jamieson not out 19
Matt Henry run out 2
Matthew Fisher run out 1
Extras: (B-4, LB-5, NB-2, W-3) 14
Total: (All out, 50 overs) 333
Fall of wkts: 1-85, 2-96, 3-125, 4-215, 5-256, 6-258, 7-293, 8-318, 9-332.
Bowling: Arshdeep Singh 10-0-55-1, Auqib Nabi 8-0-59-2, Gurnoor Brar 10-0-69-2, Axar Patel 10-0-39-2, Kuldeep Yadav 8-0-73-0, Naman Dhir 4-0-29-1. (More)