Scoreboard: India Vs New Zealand, 4th ODI

P
PTI
Published at:

Matt Henry claims 6/27 and Will Young hits a career-best 125 as New Zealand bowl India out for 89 to seal a crushing 244-run victory at Mount Maunganui

image Prefer on Google
India Vs New Zealand Live Score, 4th ODI
Axar Patel celebrating after dismissing Nick Kelly during India vs New Zealand 4th ODI in Mount Maunganui Photo: X/BCCI
Summary of this article

  • New Zealand posted 333 all out in 50 overs after Will Young hit a career-best 125 and Tim Seifert added 58.

  • Matt Henry took career-best figures of 6/27, dismissing Rohit Sharma, Virat Kohli, and Shreyas Iyer for ducks in the opening over to bowl India out for 89 in 26.4 overs.

  • New Zealand won by 244 runs at Bay Oval to narrow India's lead in the five-match ODI series to 2-1.

Scoreboard of the fourth One-day International between India and New Zealand here on Friday.

New Zealand:

Will Young c sub b Naman Dhir 125

Tim Seifert c Ishan Kishan b Gurnoor Brar 58

Nick Kelly st Ishan Kishan b Patel 4

Dean Foxcroft c Gurnoor Brar b Auqib Nabi 8

Finn Allen c Sharma b Patel 41

Michael Bracewell c Naman Dhir b Gurnoor Brar 15

Mitchell Santner c Ishan Kishan b Arshdeep Singh 24

Kristian Clarke lbw b Auqib Nabi 22

Kyle Jamieson not out 19

Matt Henry run out 2

Matthew Fisher run out 1

Extras: (B-4, LB-5, NB-2, W-3) 14

Total: (All out, 50 overs) 333

Fall of wkts: 1-85, 2-96, 3-125, 4-215, 5-256, 6-258, 7-293, 8-318, 9-332.

Related Content
India's assitant coach Sitanshu Kotak - | Photo: X/BCCI
Gurnoor Brar took career-best ODI figures of 4/30 in Wellington and won the Player of the Match award. - BCCI/X
Gurnoor Brar took 4/30 in the second ODI against New Zealand in Wellington. - BCCI/X
India take 2-0 lead in the five-match series after winning the second ODI by 4 runs via DLS method - | Photo: X/BCCI

Bowling: Arshdeep Singh 10-0-55-1, Auqib Nabi 8-0-59-2, Gurnoor Brar 10-0-69-2, Axar Patel 10-0-39-2, Kuldeep Yadav 8-0-73-0, Naman Dhir 4-0-29-1. (More)

Tags

  • WhatsApp
  • Google News
  • Subscribe to our magazines

RELATED STORIES

×

Latest Sports News

Trending Stories

Latest Stories