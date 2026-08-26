India's Asian Games Contingent: Full List Of 492 Athletes Selected For Aichi-Nagoya 2026

India’s Asian Games 2026 contingent features 492 athletes across multiple sports and disciplines
Neeraj Chopra, Manu Bhaker, Mirabai Chanu, PV Sindhu and Lakshya Sen headline the squad
India will aim to better its 107-medal haul from the 2022 Asian Games
India's preparations for the 2026 Asian Games have entered the final stretch after the Ministry of Youth Affairs and Sports approved a 492-member contingent for the event in Aichi-Nagoya, Japan. The squad will compete across 35 disciplines at the continental showpiece.
The Indian Olympic Association had proposed the contingent, which comprises 265 men and 227 women. The Games are scheduled to take place from September 19 to October 4.
The squad has also seen a change in the women's cricket team, with Pratika Rawal coming into the side in place of Jemimah Rodrigues. Rodrigues was forced to withdraw after suffering a hamstring injury while playing in The Hundred.
Cricket will be among India's key medal hopes, with both the men's and women's teams arriving as defending champions. Shreyas Iyer will captain the men's T20 side, while Harmanpreet Kaur will lead the women's team. Teenage batter Vaibhav Sooryavanshi is also part of the men's squad.
Athletics will be India's biggest sport by numbers, accounting for 73 athletes. Hockey follows with 40, while shooting and cricket have 30 representatives each.
The contingent also includes athletes from archery, badminton, boxing, wrestling, weightlifting, kabaddi, squash, table tennis, sailing, rowing, cycling and equestrian.
India will additionally compete in emerging disciplines such as esports, mixed martial arts and teqball, expanding the country's participation beyond its traditional medal-winning sports.
The contingent includes several high-profile Olympic medallists. Neeraj Chopra, PV Sindhu, Manu Bhaker, Lovlina Borgohain, Aman Sehrawat and Mirabai Chanu are among the leading names cleared for the Games.
Chopra will be aiming for another Asian Games gold in the men's javelin as he targets a third straight title. Sindhu will be one of India's biggest badminton hopes, while Bhaker will compete in shooting.
Borgohain has been selected for women's 75kg boxing, Sehrawat for men's 57kg freestyle wrestling and Chanu for women's 49kg weightlifting.
Hockey will carry an added incentive in Japan, with the men's and women's Asian Games champions set to earn direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics.
There have also been notable omissions from the final contingent. Wrestlers Mukul Dahiya and Deepanshu were removed following doping violations, while shooter Gaurav Kumar Masoori was excluded after a doping offence. Akash Bharadwaj has been selected to take Masoori's place.
India's show-jumping entries were not cleared after failing to meet the Sports Ministry's selection criteria. Tennis players Sahaja Yamalapalli, Vaishnavi Adkar and Vaidehee Chaudhari were also omitted after the government reduced the size of the proposed contingent.
India Contingent For Asian Games 2026
Archery
Men:
Yashdeep Sanjay Bhoge (Recurve Individual, Recurve Team)
Dhiraj Bommadevara (Recurve Individual, Recurve Team)
Neeraj Chauhan (Recurve Individual, Recurve Team)
Kushal Dalal (Compound Individual, Compound Team)
Sahil Rajesh Jadhav (Compound Individual, Compound Team)
Ganesh Mani Ratnam Thirumuru (Compound Individual, Compound Team)
Women:
7. Kumkum Anil Mohod (Recurve Individual, Recurve Team)
8. Prithika Pradeep (Compound Individual, Compound Team)
9. Chikitha Taniparthi (Compound Individual, Compound Team)
10. Jyothi Surekha Vennam (Compound Individual, Compound Team)
11. Kirti Sharma (Recurve Individual, Recurve Team)
12. Ankita Bhakat (Recurve Individual, Recurve Team)
Athletics
Men:
13. Karanveer Singh (Shot Put)
14. Damneet Singh (Hammer Throw)
15. Gurindervir Singh (100m)
16. Sreeshankar (Long Jump)
17. Mohammed Ashfaq (4x400m Relay)
18. Sawan Barwal (Marathon)
19. Praveen Chithravel (Triple Jump)
20. Neeraj Chopra (Javelin Throw)
21. Dharmveer Choudhary (4x400m Relay)
22. Aadarsh Ram Jothi Shankar (High Jump)
23. Kartik Jayraj Karkera (Marathon)
24. Shahnavaz Khan (Long Jump)
25. Animesh Kujur (100m, 200m, Mixed 4x100m Relay)
26. Kuldeep Kumar (Pole Vault)
27. Krishan Kumar (800m)
28. Jay Kumar (4x400m Relay, Mixed 4x400m Relay)
29. Sarvesh Anil Kushare (High Jump)
30. Dev Kumar Meena (Pole Vault)
31. Thowfeeq Noushad (Decathlon)
32. Abhishek Pal (5000m, 10,000m)
33. Yashas Palaksha (400m Hurdles)
34. Mohammed Afsal Pulikkalakath (800m)
35. Rajesh Ramesh (400m, 4x400m Relay)
36. Avinash Mukund Sable (3000m Steeplechase)
37. Yoonus Shah (1500m)
38. Tejaswin Shankar (Decathlon)
39. Tejas Ashok Shirse (110m Hurdles)
40. Gulveer Singh (1500m, 5000m, 10,000m)
41. Santhosh Kumar Tamilarasan (400m Hurdles)
42. Manu Thekkinalil Saji (4x400m Relay, Mixed 4x400m Relay)
43. Vishal Thennarasu Kayalvizhi (400m, 4x400m Relay)
44. Tajinderpal Singh Toor (Shot Put)
45. Karthik Unnikrishnan (Triple Jump)
46. Rohit Yadav (Javelin Throw)
47. Pranav Pramod Gurav (Mixed 4x100m Relay)
Women:
48. Prachi (400m)
49. Tamanna (4x100m Relay, Mixed 4x100m Relay)
50. Seema (5000m, 10,000m)
51. Rashdeep Kaur (4x400m Relay, Mixed 4x400m Relay)
52. Priyanka (Marathon Race Walk)
53. Ankita (3000m Steeplechase)
54. Annu Rani (Javelin Throw)
55. Seema (Discus Throw)
56. Pooja (Heptathlon)
57. Pooja (High Jump)
58. Manpreet Kaur (Shot Put)
59. Pooja (800m, 1500m)
60. Ansa Babu (4x400m Relay, Mixed 4x400m Relay)
61. Supriya Sindigere Basavaraju (High Jump)
62. Unnathi Aiyappa Bolland (200m)
63. Tanya Chaudhary (Hammer Throw)
64. Parul Chaudhary (1500m, 5000m, 3000m Steeplechase)
65. Baranica Elangovan (Pole Vault)
66. Nithya Gandhe (4x100m Relay)
67. Gowthami Jayaraman (800m)
68. Krishna Jayasankar Menon (Shot Put)
69. Nandhini Kongan (100m Hurdles)
70. Anamika Kozhinjaparambil Aneesh (Heptathlon)
71. Poovamma Raju Machettira (4x400m Relay)
72. Kumari Saloni Nagar (4x400m Relay)
73. Srabani Nanda (4x100m Relay)
74. Neeru Pathak (4x400m Relay)
75. Anu Raghavan (400m Hurdles)
76. Abinaya Rajarajan (4x100m Relay)
77. Vithya Ramraj (400m Hurdles)
78. Manju Rani (Marathon Race Walk)
79. Sneha Sathyanarayana (4x100m Relay, Mixed 4x100m Relay)
80. Sudeshna Hanmant Shanuvalli (4x100m Relay)
81. Shaili Singh (Long Jump)
82. Ancy Sojan Edappilly (Long Jump)
83. Niharika Vashisht (Triple Jump)
84. Anushka Yadav (Hammer Throw)
85. Jyothi Yarraji (100m Hurdles)
Badminton
Men:
86. Hariharan Amsakarunan (Men's Doubles, Men's Team)
87. Prannoy Haseena Sunil Kumar (Men's Team)
88. Dhruv Kapila (Men's Team, Mixed Doubles)
89. Srikanth Nammalwar Kidambi (Men's Team)
90. Arjun Madathil Ramachandran (Men's Doubles, Men's Team)
91. Tharun Mannepalli (Men's Team)
92. Satwik Sairaj Rankireddy (Men's Doubles, Men's Team)
93. Lakshya Sen (Men's Singles, Men's Team)
94. Chirag Chandrashekhar Shetty (Men's Doubles, Men's Team)
95. Ayush Shetty (Men's Team, Men's Singles)
Women:
96. Isharani Baruah (Women's Team)
97. Tanisha Crasto (Mixed Doubles, Women's Team)
98. Unnati Hooda (Women's Team, Women's Singles)
99. Treesa Jolly (Women's Team, Women's Doubles)
100. Gayatri Gopichand Pullela (Women's Doubles, Women's Team)
101. Venkata Sindhu Pusarla (Women's Team, Women's Singles)
102. Kavipriya Selvam (Women's Team, Women's Doubles)
103. Tanvi Sharma (Women's Team)
104. Devika Sihag (Women's Team)
105. Simran Aman Singhi (Women's Doubles, Women's Team)
Boxing
Men:
106. Sachin (60kg)
107. Sumit (70kg)
108. Ankush (80kg)
109. Narender (90+kg)
110. Jadumani Singh Mandengbam (55kg)
111. Kapil Pokhariya (90kg)
Women:
112. Sakshi (51kg)
113. Lovlina Borgohain (75kg)
114. Preeti Pawar (54kg)
115. Parveen (65kg)
116. Priya (60kg)
Cricket T20
Men:
117. Ravi Bishnoi (Men's T20 Team)
118. Jasprit Jasbirsingh Bumrah (Men's T20 Team)
119. Varun Chakaravarthy Vinod (Men's T20 Team)
120. Shivam Rajesh Dube (Men's T20 Team)
121. Shreyas Santosh Iyer (Men's T20 Team)
122. Nitish Kumar Reddy Kaki (Men's T20 Team)
123. Ishan Kishan (Men's T20 Team)
124. Washington Sundar Mani Sundar (Men's T20 Team)
125. Thakur Tilak Varma Namboori (Men's T20 Team)
126. Axar Rajeshbhai Patel (Men's T20 Team)
127. Harshit Rana (Men's T20 Team)
128. Abhishek Sharma (Men's T20 Team)
129. Arshdeep Singh (Men's T20 Team)
130. Vaibhav Sooryavanshi (Men's T20 Team)
131. Sanju Vishwanadh Samson (Men's T20 Team)
Women:
132. Renuka Thakur (Women's T20 Team)
133. Arundhati Reddy (Women's T20 Team)
134. Shafali Verma (Women's T20 Team)
135. Harmanpreet Kaur Bhullar (Women's T20 Team)
136. Bharti Shrikrushna Fulmali (Women's T20 Team)
137. Kranti Devi Gaud (Women's T20 Team)
138. Richa Ghosh (Women's T20 Team)
139. Kamalini Gunalan (Women's T20 Team)
140. Smriti Shriniwas Mandhana (Women's T20 Team)
141. Sree Charani Nallapureddy (Women's T20 Team)
142. Shreyanka Rajesh Patil (Women's T20 Team)
143. Pratika Rawal (Women's T20 Team)
144. Deepti Sharma (Women's T20 Team)
145. Nandani Sharma (Women's T20 Team)
146. Radha Omprakash Yadav (Women's T20 Team)
Sport Climbing
Deepu Mallesh (Men's Speed)
Joga Purty (Women's Speed)
Canoe Slalom
Shikha Chouhan (Women's Kayak Cross)
Pallavi Jagtap (Women's Canoe Single)
Rina Sen (Women's Canoe Single)
Hitesh Kewat (Men's Kayak Single, Kayak Cross)
Pradhyumna Singh Rathod (Men's Kayak Single, Kayak Cross)
Canoe Sprint
Prohit Baroi (Men's Kayak Double 500m)
Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash (Men's Kayak Double 500m, Mixed Kayak Double 500m)
Naocha Singh Laitonjam (Men's Kayak Four 500m)
Gyaneshwor Singh Philem (Men's Canoe Double 500m)
Raju Rawat (Men's Canoe Double 500m)
Harshwardhan Singh Shaktawat (Men's Kayak Single 500m, Kayak Four 500m)
Varinder Singh (Men's Kayak Four 500m)
Oinam Arun Singh (Men's Kayak Four 500m)
Neha Devi Leichonbam (Women's Canoe Double 500m)
Soniya Devi Phairembam (Women's Kayak Double 500m, Kayak Four 500m, Canoe Single 200m)
Megha Pradeep (Mixed Canoe Double 500m, Women's Canoe Double 500m)
Pooja (Women's Kayak Four 500m)
Parvathy Geetha (Mixed Kayak Double 500m, Women's Kayak Four 500m)
Dhanamanjuri Devi Khwairakpam (Women's Kayak Double 500m, Kayak Four 500m)
Cycling Track
Vishavjeet Singh (Men's Madison)
David Beckham Elkatohchoongo (Men's Team Sprint, Sprint)
Jemsh Singh Keithellakpam (Men's Team Sprint)
Ronaldo Singh Laitonjam (Men's Sprint, Team Sprint)
Harshveer Singh Sekhon (Men's Keirin, Omnium, Madison)
Rojit Singh Yanglem (Men's Team Sprint)
Celestina (Women's Keirin, Team Sprint)
Meenakshi (Women's Team Pursuit)
Keerthi Rangaswamy Chikka (Women's Team Sprint, Keirin)
Pooja Baban Danole (Women's Team Pursuit)
Harshita Jakhar (Women's Omnium, Team Pursuit, Madison)
Sarita Kumari (Women's Team Sprint, Sprint)
Triyasha Paul (Women's Team Sprint, Sprint)
Swasti Singh (Women's Madison, Team Pursuit)
Esports
Chinmay Sahoo (eFootball)
Paritosh (Puyo Puyo Champions)
Ahmed Shahid Israr (League of Legends)
Adnan Mohammed Badshah (Pokémon UNITE)
Rahul Bisht (League of Legends)
Reuben Godfrey Fernandes (Pokémon UNITE)
Sanindhya Malik (League of Legends)
Sai Krishna Nalluri (Pokémon UNITE)
Dipjyoti Laxman Nath (Pokémon UNITE)
Rudra Narayan Nayak (Pokémon UNITE)
Danial Shakeel Patel (eFootball)
Deepkumar Vipulbhai Patel (Pokémon UNITE)
Mihir Ranjan (League of Legends)
Aakash Shandilya (League of Legends)
Akshaj Shenoy (League of Legends)
Equestrian
Hriday Vipul Chheda (Dressage Individual, Dressage Team)
Ahaan Kumar (Eventing Individual, Eventing Team)
Ashish Vivek Limaye (Eventing Individual, Eventing Team)
Fouaad Mirza (Eventing Team)
Arjan Singh Nagra (Eventing Team)
Gaurav Pundir (Dressage Individual, Dressage Team)
Jai Sud (Dressage Team)
Shruti Vora (Dressage Individual, Dressage Team)
Fencing
Sachin (Men's Foil Individual, Foil Team)
Aditya Badser (Men's Foil Team)
Lakshay (Men's Sabre Team)
Gisho Nidhi Kumaresan Padma (Men's Sabre Individual, Sabre Team)
Tejas Manoj Patil (Men's Foil Team)
Hemash Singh Sanasam (Men's Foil Individual, Foil Team)
Karan Singh (Men's Sabre Individual, Sabre Team)
Vishal Thapar (Men's Sabre Team)
Bhavani Devi Chadalavada Anandha S (Women's Sabre Individual, Sabre Team)
Mitva Jesangbhai Chaudhari (Women's Épée Team)
Kanupriya Chawla (Women's Foil Team)
Shreya Gupta (Women's Sabre Individual, Sabre Team)
Yashkeerat Kaur Hayer (Women's Épée Team)
Jefarlin Jani Rexlin Simla (Women's Sabre Team)
Shruti Joshi (Women's Sabre Team)
Taniksha Khatri (Women's Épée Individual, Épée Team)
Prachi Lohan (Women's Épée Individual, Épée Team)
Mina Devi Naorem (Women's Foil Individual, Foil Team)
Joys Ashitha Stalinraj (Women's Foil Individual, Foil Team)
Sonia Devi Waikhom (Women's Foil Team)
Artistic Gymnastics
Pranati Nayak (Women's Vault, All-Around)
Golf
Aditi Ashok (Women's Individual Stroke Play, Team)
Diksha Dagar (Women's Individual Stroke Play, Team)
Pranavi Sharath Urs (Women's Individual Stroke Play, Team)
Veer Ahlawat (Men's Individual Stroke Play, Team)
Yuvraj Sandhu (Men's Individual Stroke Play, Team)
Saptak Talwar (Men's Individual Stroke Play, Team)
Hockey
Men's Team:
232. Jarmanpreet Singh
233. Rajinder Singh
234. Sumit
235. Sanjay
236. Manpreet Singh
237. Sukhjeet Singh
238. Dilpreet Singh
239. Jugraj Singh
240. Hardik Singh
241. Harmanpreet Singh
242. Abhishek
243. Mandeep Singh
244. Suraj Karkera
245. Shilanand Lakra
246. Raj Kumar Pal
247. Vivek Sagar Prasad
248. Amit Rohidas
249. Nilakanta Sharma
250. Mohith Honnenahalli Shashikumar
251. Yashdeep Siwach
Women's Team:
252. Navneet Kaur
253. Ishika
254. Neha
255. Lalthantluangi
256. Jyoti
257. Deepika Soreng
258. Baljeet Kaur
259. Deepika
260. Savita
261. Lalremsiami
262. Ishika Chaudhary
263. Shilpi Dabas
264. Beauty Dungdung
265. Bichu Devi Kharibam
266. Rutuja Dadaso Pisal
267. Nikki Pradhan
268. Sushila Chanu Pukhrambam
269. Sakshi Rana
270. Salima Tete
271. Sunelita Toppo
Judo
Asmita Dey (Women's 48kg)
Yamini Mourya (Women's 57kg)
Inunganbi Takhellambam (Women's 70kg)
Kabaddi
Men's Team:
275. Ankit
276. Devank Dalal
277. Rahul
278. Sumit Satpal
279. Jaideep
280. Ayan
281. Arjun Deshwal
282. Aslam Mustafa Inamdar
283. Gaurav Khatri
284. Sunil Kumar
285. Pawan Kumar
286. Ashu Malik
Women's Team:
287. Jyoti Thakur
288. Nikita Hathwala
289. Pooja
290. Raj Rani
291. Pushpa Rana
292. Ritu Sheoran
293. Bhavna Devi
294. Sanju Devi
295. Manisha Kumari
296. Ritu Negi
297. Pinki Roy
298. Sonali Vishnu Shingate
Karate
Alisha Choudhary (Women's Kumite 55kg)
Chetan Bhatt (Men's Kumite 84kg)
Kurash
Bharti (Women's 57kg)
Vishal (Men's +90kg)
Sangita Balhara (Women's 57kg)
Pincky Chauhan (Women's 78kg)
Yash Kumar (Men's +90kg)
Vipin Kumar (Men's 66kg)
Mixed Martial Arts
Suchika Tariyal (Women's Traditional 60kg)
Rowing
Satnam Singh Ghurde (Men's Quadruple Sculls)
Vipul Satish (Men's Pair)
Jakar Khan (Men's Quadruple Sculls)
Salman Khan (Men's Quadruple Sculls)
Saurav Kumar (Men's Pair)
Nitin Kumar (Men's Four)
Yogesh Kumar (Men's Four)
Ujjwal Kumar Singh (Lightweight Men's Double Sculls)
Balraj Panwar (Men's Quadruple Sculls)
Jaswinder Singh (Men's Four)
Navdeep Singh (Men's Double Sculls)
Kulwinder Singh (Men's Double Sculls)
Arvind Singh (Men's Single Sculls)
Babu Lal Yadav (Men's Four)
Rohit (Reserve Scull Events)
Ajay Tyagi (Reserve Lightweight Scull Events)
Jasmail Singh (Reserve Sweep Events)
Poonam (Women's Four)
Aleena Anto (Women's Four)
Tendenthoi Devi Haobijam (Women's Four)
Gurbani Kaur (Women's Four)
Anshika Bharti (Reserve Sweep)
Rugby Sevens
Amandeep Kaur (Women's Team)
Guriya Kumari (Women's Team)
Ujjwala Ramdas Ghuge (Women's Team)
Parbati Hansdah (Women's Team)
Arti Kumari (Women's Team)
Dumuni Marndi (Women's Team)
Vaishnavi Dattatray Patil (Women's Team)
Kalyani Krishnat Patil (Women's Team)
Sandhya Rai (Women's Team)
Nirmalya Rout (Women's Team)
Bhumika Shukla (Women's Team)
Sandhyarani Tudu (Women's Team)
Shikha Yadav (Women's Team)
Sailing
Katya Ida Coelho (Women's Windsurfing)
Nethra Kumanan (Women's Dinghy)
Harshita Tomar (Women's Skiff)
Shital Verma (Women's Skiff)
Mahi Verma (Girls' Dinghy)
Shraddha Verma (Mixed Dinghy)
Manu Francis (Men's Skiff)
Prince Kurisinkal Noble (Men's Skiff)
Vishnu Saravanan (Men's Dinghy)
Ravindra Kumar Sharma (Mixed Dinghy)
Shooting
Anish (25m Rapid Fire Pistol)
Kamaljeet (10m Air Pistol Individual, 10m Air Pistol Team)
Shapath Bharadwaj (Trap Individual, Trap Team)
Aakash Bharadwaj (10m Air Pistol Individual, 10m Air Pistol Team)
Kynan Darius Chenai (Trap Individual, Trap Team, Trap Mixed Team)
Himanshu Dhillon (10m Air Rifle Individual, 10m Air Rifle Team)
Bhavtegh Singh Gill (Skeet Individual, Skeet Team)
Mairaj Ahmad Khan (Skeet Individual, Skeet Team)
Niraj Kumar (50m Rifle 3 Positions Individual, 50m Rifle 3 Positions Team, 10m Air Rifle Mixed Team)
Parth Rakesh Mane (10m Air Rifle Individual, 10m Air Rifle Team)
Anant Jeet Singh Naruka (Skeet Individual, Skeet Team, Skeet Mixed Team)
Rudrankksh Balasaheb Patil (10m Air Rifle Individual, 10m Air Rifle Team, 50m Rifle 3 Positions Individual, 50m Rifle 3 Positions Team)
Ahvar Rizvi (Trap Individual, Trap Team)
Aishwary Pratap Singh Tomar (50m Rifle 3 Positions Individual, Team)
Kedarling Balakrishna Uchaganve (10m Air Pistol Individual, Team)
Suruchi (10m Air Pistol Individual, Team, Mixed Team)
Neeru (Trap Individual, Team, Mixed Team)
Aashima Ahlawat (Trap Individual, Team)
Manu Bhaker (10m Air Pistol Individual, Team, 25m Pistol Individual, Team)
Maheshwari Chauhan (Skeet Individual, Team)
Ashi Chouksey (50m Rifle 3 Positions Individual, Team)
Parinaaz Dhaliwal (Skeet Individual, Team, Mixed Team)
Raiza Dhillon (Skeet Individual, Team)
Manisha Keer (Trap Individual, Team)
Vidarsa Kochalumkal Vinod (10m Air Rifle Individual, Team, 50m Rifle 3 Positions Individual, Team)
Sonam Uttam Maskar (10m Air Rifle Individual, Team)
Rahi Jeevan Sarnobat (25m Pistol Individual, Team)
Tilottama Sen (50m Rifle 3 Positions Individual, Team)
Esha Singh (10m Air Pistol Individual, Team, 25m Pistol Individual, Team)
Elavenil Valarivan (10m Air Rifle Individual, Team, Mixed Team)
Sepaktakraw
Arun (Men's Team Regu, Quadrant)
Jasvir (Men's Team Regu)
Ashish Chundawat (Men's Team Regu)
Shyam Singh (Men's Team Regu)
Lokhon Singh Elangbam (Men's Team Regu, Quadrant)
Bobby Kumar (Men's Team Regu, Quadrant)
Ashok Singh Mayengbam (Men's Team Regu)
Ram Kumar Sharma (Men's Team Regu)
O Amarjit Singha (Men's Team Regu, Quadrant)
Malemnganba Singh Sorokhaibam (Men's Team Regu, Quadrant)
Henary Singh Wahengbam (Men's Team Regu)
Akash Yumnam (Men's Team Regu, Quadrant)
Maipak Devi Ayekpam (Women's Quadrant)
Leirentonbi Devi Elangbam (Women's Doubles)
Priya Devi Elangbam (Women's Quadrant)
Shilpa Elangbam (Women's Quadrant)
Prity Langoljam (Women's Doubles)
Chaoba Devi Oinam (Women's Quadrant)
Seyiekhrieno Tepa (Women's Quadrant)
Menenu Tsukru (Women's Doubles)
Malemnganbi Yumnam (Women's Quadrant)
Squash
Suraj Kumar Chand (Men's Team, Mixed Doubles)
Veer Manish Chotrani (Men's Singles, Team)
Velavan Senthilkumar (Men's Team, Mixed Doubles)
Abhay Singh (Men's Singles, Team)
Anahat Singh (Women's Singles, Team)
Joshana Chinappa (Women's Team, Mixed Doubles)
Tanvi Khanna (Women's Singles, Team)
Shameena Riaz (Women's Team, Mixed Doubles)
Swimming
Benediction Rohit Beniston Manickaraj (100m Freestyle, 50m Butterfly, 100m Butterfly, 4x100m Freestyle Relay, 4x100m Medley Relay)
Rishabh Das (50m Backstroke, 100m Backstroke, 4x100m Medley Relay)
Vedaant Madhavan (200m Backstroke, 200m Freestyle, 4x200m Freestyle Relay)
Akash Mani (50m Freestyle, 100m Freestyle, 4x100m Freestyle Relay, 4x100m Medley Relay)
Srihari Nataraj (50m Backstroke)
Aryan Nehra (800m Freestyle, 1500m Freestyle)
Utkarsh Santosh Patil (100m Backstroke, 200m Backstroke)
Sajan Prakash (100m Butterfly, 200m Butterfly)
Heer Gitesh Shah (50m Freestyle, 4x100m Freestyle Relay)
Dhakshan Shashikumar (400m Freestyle, 4x200m Freestyle Relay)
Aneesh Sunil Kumar Gowda (200m Freestyle, 400m Freestyle, 4x100m Freestyle Relay, 4x200m Freestyle Relay)
Danush Suresh (50m Breaststroke, 100m Breaststroke, 4x100m Medley Relay)
Tennis
Yuki Bhambri (Men's Doubles)
Dhakshineswar Suresh Ekambaram (Men's Doubles)
Anirudh Chandrasekar (Men's Doubles)
Sumit Nagal (Men's Singles)
Sri Ram Balaji Narayanaswamy (Men's Doubles)
Ankita Ravinderkrishan Raina (Women's Doubles)
Rutuja Sampatrao Bhosale (Women's Doubles)
Teqball
Mohamed Anas Imran Beg (Men's Doubles, Mixed Doubles)
Declan Marshall Gonsalves (Men's Doubles)
Quimcy Joaquim Dsouza (Women's Singles, Mixed Doubles)
Taekwondo
Rupa Bayor (Women's Individual Poomsae)
Kashish Malik (Women's 57kg)
Jyoti Yadav (Women's +67kg)
Soft Tennis
Yogesh Choudhary (Men's Team)
Om Yadav (Men's Team)
Jay Meena (Men's Singles, Men's Team)
Aniket Chirag Patel (Men's Team, Mixed Doubles)
Aryan Thakur (Men's Singles, Men's Team)
Aadhya Tiwari (Women's Singles, Mixed Doubles)
Table Tennis
Sreeja Akula (Women's Singles, Women's Team, Women's Doubles)
Diya Parag Chitale (Women's Team, Women's Doubles, Mixed Doubles)
Syndrela Das (Women's Team, Women's Doubles)
Yashaswini Deepak Ghorpade (Women's Singles, Women's Team, Mixed Doubles)
Sutirtha Mukherjee (Women's Team)
Sathiyan Gnanasekaran (Men's Team, Men's Doubles)
Payas Jain (Men's Team, Mixed Doubles)
Manush Utpalbhai Shah (Men's Singles, Men's Doubles, Men's Team)
Manav Vikash Thakkar (Men's Singles, Men's Doubles, Men's Team)
Harmeet Rajul Desai (Men's Team, Men's Doubles, Mixed Doubles)
Volleyball
Chirag (Men's Team)
Amit (Men's Team)
Muthusamy Appavu (Men's Team)
Jerome Vinith Charles (Men's Team)
Muhammad Nihal Chatham Kulangara (Men's Team)
John Joseph Eanthungal Joseph (Men's Team)
Joel Benjamin Jebaraj (Men's Team)
Anand Kottarathil (Men's Team)
Om Vasant Lad (Men's Team)
Ashwal Rai (Men's Team)
Shikhar Singh (Men's Team)
Erin Varghese (Men's Team)
Weightlifting
Mirabai Chanu Saikhom (Women's 49kg)
Gyaneshwari Yadav (Women's 53kg)
Seram Nirupama Devi (Women's 61kg)
Harjinder Kaur (Women's 69kg)
Rishikanta Singh Chanambam (Men's 60kg)
Wrestling
Sujeet (Men's Freestyle 65kg)
Aman (Men's Greco-Roman 77kg)
Sumit (Men's Greco-Roman 60kg)
Nitesh (Men's Greco-Roman 97kg)
Deepak (Men's Greco-Roman 67kg)
Aman (Men's Freestyle 57kg)
Sunil Kumar (Men's Greco-Roman 87kg)
Sagar Jaglan (Men's Freestyle 74kg)
Deepak Punia (Men's Freestyle 97kg)
Rajat Ruhal (Men's Freestyle 125kg)
Mansi (Women's 62kg)
Dipanshi (Women's 50kg)
Manisha (Women's 57kg)
Priya (Women's 76kg)
Antim (Women's 53kg)
Nisha (Women's 68kg)
Wushu
Aryan (Men's 56kg)
Vikrant Baliyan (Men's 75kg)
Suraj Singh Mayanglambam (Men's Changquan)
Nyeman Wangsu (Women's Changquan)
Aparna (Women's 52kg)
Divyanshi (Women's 60kg)
Langlentombi Devi Hanjabam (Women's Nanquan & Nandao)