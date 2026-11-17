Sunrisers Hyderabad have released Travis Head
Pat Cummins have been retained by the franchise
Check the full list of retained and released players
Sunrisers Hyderabad have announced their list of retained and released players ahead of the IPL 2027 mini-auction, officially revealing their updated squad on November 17.In what comes as a major setback for 'Travishek' fans, star opener Travis Head has been released by the franchise.
Sunrisers Hyderabad (SRH), ₹40.15 Crore, 7 Slots Remaining, 3 Overseas Slots
Released Players: Travis Head (14 crore), Kamindu Mendis, Jaydev Unadkat, D Madushanka, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Shivam Mavi, Gerald Coetzee, David Payne
Retained Players: Heinrich Klaasen, Pat Cummins, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Nitish Kumar Reddy, T Natarajan, Khaleel Ahmed, Nathan Ellis, Salil Arora, Eshan Malinga, Brydon Carse, Ravichandran Smaran, Aniket Verma, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Krains Fuletra, Praful Hinge, Sakib Hussain