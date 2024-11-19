Bahrain Vs Saudi Arabia Toss Update, T20 World Cup Asia Qualifier B: KSA Bowl First - Check Playing 11s

Saudi Arabia won the toss and elected to bowl first against Bahrain in match 3 of the ICC Men's T20 World Cup 2026 Asia Qualifier B in Doha on Tuesday (November 19, 2024). (More Cricket News)
Playing XIs
Bahrain: Asif Ali, Imran Anwar, F Ahmed, Ahmer Bin Nasir, Sohail Ahmed, Abdul Majid, Rizwan Butt, Ali Dawood, Imran Khan, Umer Toor, Haider Butt.
Saudi Arabia: Faisal Khan, Imran Cheema, Abdul Manan Ali, Abdul Waheed Ghaffar, Waji Ul Hassan, Sajid Cheema, Abdul Wahid, Ishtiaq Ahmad, Zain Ul Abidin, Usman Khalid, Usman Najeeb.
Squads
Bahrain: Asif Ali, Shahbaz Badar, Imran Anwar, Ahmer Bin Nasir, Sohail Ahmed, Junaid Aziz, Sachin Kumar, Abdul Majid, Rizwan Butt, Ali Dawood, Muhammad Salman, Imran Khan, Umer Toor, Haider Butt.
Saudi Arabia: Faisal Khan, Abdul Manan Ali, Abdul Waheed Ghaffar, Waji Ul Hassan, Sajid Cheema, Abdul Wahid, Ishtiaq Ahmad, Zain Ul Abidin, Usman Khalid, Usman Najeeb, Shahzaib.
The match can be streamed live on the FanCode app and website in India.
Earlier in the day, hosts Qatar defeated Thailand by five wickets at the West End Park International Cricket Stadium in Doha, while the United Arab Emirates thrashed Bhutan by 63 runs at the University of Doha for Science and Technology ground.