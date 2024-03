Passaggio 1: registrazione

Prima di iniziare a fare trading dal vivo, dovresti registrarti su questa piattaforma. Per questo, puoi visitare la pagina ufficiale di Immediate Evista e fare clic su registrazione. Devi compilare il modulo di registrazione con informazioni di base come nome, ID e-mail e numero di telefono e configurare il tuo account con una password complessa. Dopo aver fatto clic sulla registrazione, il team di verifica immediata di Evista verificherà tutte le tue informazioni e, dopo che le tue informazioni saranno state verificate, invieranno un collegamento di conferma alla tua email. Puoi cliccare sul link e completare la registrazione.

Passaggio 2: finanzia il tuo account

Non è necessario pagare alcuna tassa di registrazione per aprire un conto sulla piattaforma di trading Immediate Evista. Tuttavia, per iniziare a fare trading, devi depositare un importo minimo di $ 250. Questo è un requisito di capitale iniziale per iniziare. Puoi anche aumentare l'importo in base ai tuoi obiettivi e alle tue capacità di trading. La piattaforma supporta anche diversi tipi di metodi di pagamento.

Passaggio 3: inizia a fare trading

Una volta completati tutti i passaggi precedenti, puoi iniziare a fare trading. Puoi impostare il tuo portafoglio, i parametri di trading e i fattori di rischio di conseguenza. Una volta impostato il sistema, il resto del processo verrà eseguito automaticamente dalla piattaforma. La piattaforma Immediate Evista può persino eseguire operazioni di trading identificando i potenziali successi e i movimenti di mercato e confrontando automaticamente i prezzi.

Immediate Evista: Caratteristiche

Come accennato in precedenza, il sistema di trading Immediate Evista è stato sviluppato utilizzando diverse tecnologie più recenti e sono state incorporate anche diverse funzionalità per migliorare il trading. Quindi, diamo un’occhiata ad alcune delle funzionalità di questa piattaforma.

Utilizzo di tecnologie avanzate

Il sistema di trading Immediate Evista è stato sviluppato utilizzando le tecnologie più recenti come intelligenza artificiale, algoritmi e strumenti di analisi avanzati. Inculcare tutti i principali strumenti in questa piattaforma può consentire il trading automatizzato e una rapida panoramica delle prestazioni del mercato.

Strumento di analisi del mercato

Uno strumento di analisi di mercato è un must quando si tratta di una piattaforma di trading. Ciò può aiutare i trader a prendere decisioni in tempo reale supportate anche dagli ultimi dati di mercato. Li aiuta anche a identificare i punti cruciali emassimizzare la loro redditività crittografica.

Design intuitivo dell'interfaccia utente

La piattaforma di trading Immediate Evista ha un'interfaccia user-friendly che rende facile per i trader navigare attraverso la piattaforma. Consente inoltre ai principianti di condurre facilmente il trading e ci sono pochissime complessità presenti in questa piattaforma. La piattaforma dispone anche di una dashboard di facile utilizzo che funge da punto di accesso rapido.

Creazione del portafoglio

I trader possono impostare i propri portafogli in base ai propri obiettivi di trading nella piattaforma Immediate Evista. Ciò può consentire loro di concentrarsi su obiettivi di investimento particolari o diversi contemporaneamente. Possono anche fissare obiettivi finanziari a lungo termine e tolleranza al rischio e impostare di conseguenza i parametri di trading.

Commercio sicuro

Il creatore di Immediate Evista ha sviluppato utilizzando la tecnologia di crittografia e utilizza anche passaggi di autenticazione a due fattori. Sono incorporati in questa piattaforma per garantire che i trader ottengano un'esperienza di trading sicura e protetta. La piattaforma protegge inoltre tutti i dati e protegge le informazioni sensibili.

Commercio dimostrativo

La piattaforma Immediate Evista offre una modalità di trading demo gratuita. La modalità pratica può aiutare i nuovi trader o i principianti ad abituarsi alla piattaforma, a farsi strada nel trading e a conoscere tutti i processi relativi al trading. I trader possono utilizzare questa modalità senza investire denaro reale.