Cómo Apostar En La Super Bowl De México - Apuestas Deportivas En México

Descubre cómo realizar apuestas en la Super Bowl en México al unirte a las destacadas casas de apuestas deportivas extranjeras que se detallan a continuación. Estas plataformas brindan a los aficionados la oportunidad de apostar en el enfrentamiento entre los 49ers y los Chiefs, con la posibilidad de obtener $6,500 en apuestas gratuitas de la NFL.

Registrarse en las casas de apuestas deportivas que se mencionan a continuación conlleva numerosos beneficios. Una de las ventajas destacadas es la posibilidad de realizar apuestas en CUALQUIER LUGAR, incluso en México, donde los eventos de la NFL gozan de gran popularidad.

Adicionalmente, no se aplican controles KYC, lo que permite apostar de forma anónima y sin la necesidad de revelar datos personales clave.

Sumado a esto, considerando el requisito de edad para unirse (generalmente, mayor de 18 años), los pagos rápidos y las apuestas populares de la Super Bowl, como el "Lanzamiento de moneda" y el "Himno Nacional", no es sorprendente que estas opciones sean una elección apreciada entre los apostadores mexicanos.

Lista de los mejores sitios de apuestas deportivas de México para la Super Bowl LVIII

Antes de la Super Bowl LVIII, hemos evaluado y clasificado los seis mejores sitios de apuestas deportivas en México. Además, los nuevos afiliados tienen la oportunidad de obtener hasta $6,500 en apuestas gratuitas de la NFL.

BetOnline – $1,000 de apuesta gratis (50% de depósito) Bovada – Apuesta gratis de $250 (bono de depósito del 50%) BetWhale – Apuesta gratis de $1250 (bono de depósito del 125%) EveryGame – Apuesta gratis de $500 (bono de depósito del 100%) BetUS – $2,500 de apuesta gratis (bono de depósito del 100%) MyBookie – $1,000 de apuesta gratis (bono de depósito del 50%)

El mejor sitio de apuestas de México para la Super Bowl de la NFL: obtén una apuesta gratis de $1,000 hoy con BetOnline (bono de depósito del 50%)

BetOnline, el principal sitio de apuestas deportivas en México, se destaca como nuestra elección número uno para apuestas de la NFL y la Super Bowl LVIII en el extranjero.

A los nuevos jugadores se les otorgará un bono de depósito del 50%, con un límite de hasta $1,000 al registrarse, y el requisito mínimo para comenzar a apostar es de solo $55.

Descubre a continuación cómo unirte a BetOnline, realizar depósitos, obtener la apuesta gratuita y cómo apostar en la Super Bowl 58 en México.

Cómo apostar en la Super Bowl de la NFL en México

BetOnline es una casa de apuestas extranjera que resulta ideal para los aficionados a la NFL que residen en diversas zonas de apuestas en todo el mundo.

¿Por qué? Al tener su sede en el extranjero, no están sujetos a ninguna regulación de juego de ningún país o estado, lo que significa que cualquier persona, incluyendo aquellos que viven en México, puede registrarse y apostar en la Super Bowl 58.

¿Es confiable confiar en estas casas de apuestas offshore?

Sí, ya que la mayoría ha estado en funcionamiento durante más de 20 años, incluida nuestra elección número uno, BetOnline, que fue fundada hace 25 años. Este respaldo se refleja en su reconocida marca y logotipo que se visualizan cada semana en algunos de los eventos deportivos más destacados del mundo.

BetOnline también ofrece más de 1000 mercados para la Super Bowl LVIII, incluyendo apuestas de apoyo, que la mayoría de las casas de apuestas tradicionales no proporcionan, así como opciones de apuestas centradas en jugadores y juegos.

Además, BetOnline presenta numerosas ofertas para sus clientes existentes, sin límite de pago, múltiples métodos de depósito, una apuesta gratuita de $1,000 y SIN verificación de identidad ni KYC al registrarse. Esto explica por qué tantos apostadores de la NFL en México y alrededor del mundo los eligen a diario.

1. Regístrate en BetOnline

Para unirte a BetOnline en México, simplemente haz clic en uno de los enlaces proporcionados en esta página. Serás redirigido a una página de inscripción donde solo necesitarás agregar algunos datos personales básicos y una dirección de correo electrónico.

Con este paso, estarás más cerca de aprender cómo apostar en la Super Bowl en México. Además, ten en cuenta que la edad mínima para unirte a BetOnline es de solo 18 años o más.

2. Depósito de fondos como nuevo cliente

La oferta de primer depósito del 50% de BetOnline, que alcanza hasta $1,000, está destinada exclusivamente a nuevos clientes. Sin embargo, el monto mínimo de apuesta para acceder a esta oferta es de solo $55, lo que te permite comenzar con menos dinero si así lo prefieres.

Con un primer depósito mínimo (50%), obtendrías una apuesta gratuita de $27,50.

No obstante, si deseas aprovechar al máximo la apuesta gratuita máxima de $1,000 para la Super Bowl, deberías realizar un depósito de $2,000.

3. Haz una apuesta en la Super Bowl 58

Con una nueva cuenta y fondos disponibles, ahora puedes realizar apuestas en la Super Bowl en México.

Para acceder a los mercados de la Super Bowl, simplemente haz clic en la pestaña "Deportes" en el menú de navegación superior de BetOnline, luego selecciona "Fútbol" y "Super Bowl" en la barra de menú de la izquierda.

A partir de ahí, encontrarás una amplia variedad de mercados de la Super Bowl para elegir antes del enfrentamiento entre Chiefs y 49ers.

Además de los mercados principales, como las opciones de línea de dinero y diferenciales, las destacadas casas de apuestas deportivas en el extranjero en México también ofrecerán mercados populares de la Super Bowl, como las apuestas al Himno Nacional y al lanzamiento de moneda, opciones que la mayoría de las casas de apuestas tradicionales no suelen incluir.

Los beneficios de los sitios de apuestas deportivas Offshore

Ofertas generosas de apuestas gratuitas como bienvenida

Plataformas de apuestas confiables

Experiencia de más de 20 años

Ausencia de verificación KYC o de identidad para registrarse

Capacidad para apostar DESDE CUALQUIER PARTE del mundo

Aceptación de diversas monedas (incluyendo criptomonedas)

No existen límites en los pagos

Mayores de 18 años pueden unirse (a diferencia de los 21 requeridos

en casas de apuestas tradicionales)

Los ganadores no son restringidos

Procesamiento ágil de pagos

Cómo apostar en Parlays del mismo juego de la Super Bowl en México

Las apuestas combinadas dentro de un mismo evento de la NFL, particularmente las parlays, gozan de gran popularidad, sobre todo de cara al enfrentamiento Super Bowl entre los Keeves y los 49ers el 11 de febrero.

La agrupación de apuestas en un único partido permite a los apostadores mezclar pronósticos de distintos mercados, mejorando así las posibilidades de obtener ganancias más altas si sus predicciones son acertadas.

Así, a mayor número de selecciones dentro de la misma apuesta combinada, mayores son las potenciales ganancias. Sin embargo, esto también implica un incremento en el riesgo, ya que es necesario acertar todos los pronósticos para recibir el pago.

Durante el Super Bowl LVIII, se espera que los apostadores realicen múltiples selecciones, tales como determinar qué equipo anotará más en un cuarto específico o la cantidad total de yardas avanzadas, entre otros.

Además, se pueden incluir apuestas sobre el rendimiento de jugadores específicos, como las yardas totales recorridas por Patrick Mahomes o Brook Purdy, o quién logrará la primera intercepción o recepción.

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de cómo se pueden combinar estas apuestas en el mismo evento del Super Bowl LVIII.

Menos de 47,5 puntos

Patrick Mahomes hará su primer gol de campo.

Kast ganará el tercer cuarto.

La ventaja de Keeves en la segunda mitad

Cómo apostar a las cuotas de los jugadores de la Super Bowl en México

Las apuestas basadas en el desempeño estadístico de un jugador ofrecen a los aficionados de la NFL la posibilidad de usar datos confirmados para sus pronósticos.

Estas pueden presentar opciones de apuestas de tipo más/menos, donde el apostador decide si el rendimiento real superará o quedará por debajo del umbral establecido por la casa de apuestas.

Ejemplos de estadísticas clave de jugadores

Muchas casas y niños receptores

Anotando un gol

distancia de lanzamiento

Recoger a un niño

Rendimiento del jugador

lavar

Entrada y asistencia

Cómo apostar por el himno nacional de la Super Bowl en México

Entre los beneficios adicionales de inscribirse en las principales casas de apuestas internacionales en México se encuentra el soporte para apuestas, algo que no es común en muchas casas de apuestas convencionales.

La duración del himno nacional y los atuendos de los músicos que participarán este año constituyen una de las apuestas más llamativas del Super Bowl.

La encargada de interpretar el himno nacional en el Super Bowl 2024 será la cantante de country Reba McEntire, quien presentará el 'Star Sponge Banner' ante los espectadores del Allegiant Stadium.

Probabilidades del himno nacional de la Super Bowl

Más de 86,5 segundos: -135

Menos de 86,5 segundos: -105

Cómo apostar en el lanzamiento de moneda de la Super Bowl en México

Antes de que inicie el Super Bowl, los entusiastas de las apuestas de la NFL en México pueden lograr un triunfo si aciertan en su predicción sobre el lanzamiento de moneda del Super Bowl.

Realizar apuestas sobre el lanzamiento de moneda es una práctica común en el juego final de la NFL, y está disponible para apostar.

En el primer Super Bowl, se registró el lanzamiento de la moneda en 30 ocasiones, y en 27 adicionales.

El año pasado, los Keeves ganaron el sorteo con una moneda y también se llevaron el título del Super Bowl.

Cuotas de lanzamiento de moneda de la Super Bowl 2024

Cola -101

Cabeza -101

El ganador del sorteo también gana el Super Bowl: Sí -105, No -105.

Cómo apostar al color Gatorade de la Super Bowl en México

Al concluir el Super Bowl y una vez conocido el campeón, hay una última apuesta que merece atención.

Los colores del Gatorade derramado sobre el entrenador victorioso se han convertido en una de las apuestas favoritas del Super Bowl de la NFL.

Iniciada en 1984, esta curiosa tradición del Super Bowl ha mantenido su popularidad, permitiendo ahora apostar por el color del Gatorade.

Para 2023, el morado fue el color destacado, posicionándose nuevamente como favorito en las apuestas, aunque el azul ha resultado ser el color elegido en tres de las últimas cinco ocasiones.

Probabilidades de color de Gatorade para la Super Bowl 2024

Púrpura +200

Azul +275

Amarillo/Limón +400

Rojo +450

Naranja +450

Claro/Azul claro +1000



Disclaimer: The above is a sponsored post, the views expressed are those of the sponsor/author and do not represent the stand and views of Outlook Editorial.