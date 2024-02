Pro:

Strabiliante welcome bonus fino a 9.500€;

Bonus di ricarica fino a 2.500€;

Oltre 3.000 giochi non AAMS;

Assistenza tramite live chat in Italiano;

Registrazione velocissima;

Criptovalute accettate.

Contro:

Manca Texas Hold’em;

Dovrai registrarti per visualizzare il palinsesto.

Primo nella lista dei migliori casinò non AAMS per giocatori italiani, abbiamo Winstler.

È una scelta ottima per chi desidera ottenere straordinarie ricompense di bonus da utilizzare sui loro giochi non AAMS preferite.

Oltre a offrire una selezione incredibile di bonus sul deposito, Winstler non manca delle migliori slot non AAMS delle più rinomate marche nel settore del gioco d'azzardo online.

Palinsesto casinò non AAMS: 4.9/5

Winstler spicca per la sua selezione di slot classici come Book of Dead, Wolf Gold, Gonzo’s Quest, Great Rhino Megaways e molti altri titoli di Microgaming, Pragmatic Play, Novomatic e Play’n GO.

Come altri casinò non AAMS altamente classificati, Winstler ti permette anche di giocare a slot machine collegate a jackpot fissi e progressivi straordinari, inclusi Divine Megaways e Age of Conquest.

Puoi anche partecipare a sessioni di gioco da casinò online su Classic Blackjack, Classic Baccarat, così come Joker Card Poker e American Poker nei giochi di video poker.

Infine, potrai partecipare a sessioni di gioco emozionanti su giochi da casinò dal vivo, inclusi Casino Hold’em, Mega Ball, Lightning Roulette, VIP Blackjack e molti altri.

C'è anche un sito per le scommesse sportive.

Bonus casino non AAMS: 5/5

Come abbiamo già detto, su questo top casinò non AAMS potrai beneficiare di uno dei bonus di benvenuto più grandi del mondo.

Sui tuoi primi 5 depositi potrai avere le seguenti maggiorazioni:

Sul 1° versamento il 300%, fino a 500€;

Sul 2° deposito, il 100%, fino a 1.000€;

Sulla 3° ricarica, il 100%, fino a 2.000€;

Sul 4° deposito, il 50%, fino a 2.500€;

Sul 5° versamento, il 50%, fino a 3.500€.

Questo porta il pacchetto iniziale ad arrivare potenzialmente alla strabiliante cifra di 9.000€!

Ogni porzione di questo bonus ha un requisito di puntata, che ammonta a 40x, in seguito al completamento del quale, potrai prelevare le eventuali vincite.

Altri bonus: 4.6/5

Peccato che non ci siano tante promozioni aggiuntive, però se continui a giocare puoi richiedere bonus di ricarica del 100% fino a €2.500 ogni singolo venerdì.

Alla fine, questo bonus si tratta di uno dei bonus di ricarica più grandi di tutti i casino non AAMS - niente male!

Voto finale: 4.9/5

