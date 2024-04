Pro:

Palinsesto completissimo con scommesse sportive, slot, e live;

Bitcoin casino bonus di benvenuto da 100% fino a 1 BTC;

Circa 4000 slot machine;

Metodi di pagamento sicuri e tracciabili;

Palinsesto sportivo lunghissimo.

Contro:

Pochi tavoli da blackjack;

Live chat in inglese.

Vave Casino è un altro gioiello della corona di TechOptions, network già presente in questa nostra classifica dei migliori casino online Bitcoin.

Questo casino criptovalute è attivo dal 2022, ed è subito salito alla ribalta come uno dei migliori casino Bitcoin. La qualità e la quantità dei suoi giochi gli ha permesso di avere un boom di iscrizioni già nel primo anno di attività.

Gli scommettitori adorano la numerosità delle slot machine, ma anche il bonus di benvenuto classico, seppur generoso.

Giochi Bitcoin: 4.9/5

Il palinsesto che ci mostra Vave Casino è il più completo tra i casinò Bitcoin che abbiamo selezionato. Consta, infatti, di oltre 5000 giochi, di cui 4000 sono solo slot machine (e più di 500 slot machine nuove!).

Tra i tavoli di casinò Bitcoin potrai divertirti con le varianti di roulette, blackjack e baccarat, sia in live che in modalità normale.

Grande attenzione la ricevo anche le scommesse sportive, pre-match e live. Sono ben 40, difatti, le discipline di cui vengono quotate le gare.

Potrai trovare sport popolarissimi come calcio, tennis e basket, ma anche discipline meno seguite, come l'IndyCar e lo Speedway.

Bonus benvenuto crypto: 4.5/5

L’offerta di benvenuto che puoi sfruttare su Vave Casino è molto classica, e per questo piacerà a molti utenti.

Potrai ottenere una maggiorazione del primo deposito del 100% fino ad 1 BTC, se depositi almeno 20 USDT, o equivalente in criptovaluta.

In più, potrai ottenere anche 100 free spin per la slot Lady Wolf Moon Megaways di BGaming.

Tutte le parti del bonus hanno un requisito di puntata di 40x.

Altri bonus Bitcoin: 4.6/5

Questo operatore offre un bonus crypto anche sul secondo deposito.

Depositando almeno 20 USDT o equivalente in criptovaluta, puoi ottenere il 50% in più, fino a 0,5 BTC. In aggiunta, ci sono anche 50 free spin per Penny Pelican di BGaming che ti attendono.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Il giovedì hai la possibilità di ottenere una ulteriore maggiorazione su un deposito effettuato in quel giorno. In particolare, puoi ottenere il 50% in più fino a 150 USDT. L’operatore ti regala anche 100 giri gratis per Wild Cash di BGaming.

Criptovalute accettate: 4.5/5

Se volessi effettuare un deposito o un prelievo su questo casino crypto, puoi avvalerti dei seguenti strumenti finanziari:

Potrai sfruttare le seguenti modalità, se vuoi effettuare un deposito o un prelievo:

Onramper

Bitcoin

Bitcoin Cash

Ethereum

Tether

Dogecoin

Litecoin

Ripple

Tron

Il minimo depositabile è di 20 USDT o equivalente in criptovalute. I limiti minimi di prelievo dipendono invece dallo strumento finanziario e criptovaluta utilizzato.

Valutazione finale: 4.5/5

>> Prendi subito il bonus da 1 BTC (Vave Casino)

Come abbiamo selezionato i migliori casinò Bitcoin in Italia

Giochi casino crypto

Abbiamo valutato il palinsesto, i giochi, le scommesse sportive, e tutte le ulteriori sezioni dell’offerta proposta dai casinò Bitcoin proposti. Il motivo è che i giocatori assegnano un particolare peso a questa caratteristica degli operatori.

Il palinsesto si riflette, infatti, direttamente sul divertimento degli utenti, perciò per noi è una delle principali peculiarità da tenere in considerazione.

Crypto casino bonus

Il bonus di benvenuto crypto è ciò che un giocatore apprezza di più, e potrebbe fare la differenza tra un ottimo ed un grande casinò Bitcoin. Abbiamo perciò valutato gli importi dei vari bonus offerti, l’equità dei termini e condizioni e l’utilizzabilità degli stessi.

Varietà di criptovalute

Accettare un gran numero di metodi di pagamento è sempre un buon punto a favore di un casino online non AAMS.

Abbiamo quindi dato la priorità ad operatori con un numero elevato di strumenti finanziari accettati. Più ce ne sono, meglio è, ma devono essere metodologie sicure e tracciabili.

Fattori secondari

Infine, abbiamo valutato i crypto casinò non solo per le categorie mostrate nelle piccole recensioni, ma anche per elementi non fondamentali. Si tratta di caratteristiche, per così dire, “secondarie”, che migliorano l'esperienza del giocatore.

Ad esempio, abbiamo visto di buon occhio un layout grafico moderno e accattivante, oppure una connessione sicura al portale.

Cosa sono i Bitcoin casino?

I Bitcoin casino sono piattaforme di gioco online che accettano Bitcoin, o altre criptovalute digitali, come metodo di pagamento.

Questi migliori crypto casino in Italia offrono vari giochi d'azzardo come slot, blackjack, roulette, baccarat, e poker, permettendo ai giocatori di depositare e prelevare fondi in Bitcoin.

Ecco alcune delle caratteristiche principali:

Uso di Bitcoin : Accettano Bitcoin come metodo di pagamento principale.

Transazioni Veloci : Offrono depositi e prelievi rapidi grazie alla tecnologia blockchain.

Anonimato : Garantiscono maggiore privacy nelle transazioni rispetto ai metodi tradizionali.

Sicurezza Elevata : Utilizzano la crittografia blockchain per proteggere le transazioni.

Accessibilità Globale : Disponibili a livello internazionale, superando le restrizioni geografiche.

Commissioni Basse : Generalmente i BTC casino hanno costi di transazione inferiori rispetto ai casinò tradizionali.

Varietà di Giochi : Offrono una vasta gamma di giochi d'azzardo, come slot, poker, roulette.

Regolamentazione : Molti sono regolamentati e licenziati, ma è importante verificarne la legalità e affidabilità.

Bitcoin bonus: In genere i bonus crypto presenti sui Bitcoin casino italiani sono piu grandi rispetto ai bonus dei casino fiat.

Tuttavia, è importante scegliere Bitcoin casino affidabili e regolamentati per assicurarsi un'esperienza di gioco sicura e corretta.

Motivi per cui Rolling Slots è il migliore casino online Bitcoin

Abbiamo posto in cima alla classifica Rolling Slots, per motivi molto importanti:

Questo casino Bitcoin ha un palinsesto invidiabile , con più di 6.000 slot machine e circa 200 tavoli live;

Rolling Slots ha un bonus benvenuto triplo che offre fino a 2.600€ e 260 free spin per i giocatori italiani;

I tornei tra giocatori hanno dei montepremi altissimi , e puoi sempre sapere qual è la quotazione attuale dei Bitcoin;

Offre diverse bonus ricarica come il Bonus Weekend e il Bonus Settimanale;

È perfetto per i giocatori che cercano un crypto casinò in Italia, perché i metodi di pagamento offrono le principali criptovalute.

Perché iscriversi a questi migliori crypto casinò affidabili?

Se ti stai chiedendo perché dovresti iscriverti ad uno dei migliori crypto casino che stiamo raccomandando, ci sono dei buonissimi motivi.

Vediamo i principali:

Si tratta della crème de la crème dei casinò Bitcoin , e si riferiscono espressamente a coloro che vogliono giocare con i Bitcoin;

Fanno parte di network ben conosciuti , e solidi, e con una reputazione abbastanza alta;

I palinsesti di questi operatori sono molto ben forniti , hanno una vasta quantità di slot machine e tavoli live, forniti dai migliori software provider;

Tutti hanno dei bonus molto corposi , facili da utilizzare e con dei termini e condizioni abbastanza chiari;

Sono best bitcoin casinò a cui puoi connetterti in tutta sicurezza. Tutti, infatti, permettono una connessione sicura al sito web, frutto di un protocollo di crittografia TLS o SSL.

Come giocare ai crypto casino online in Italia

I casinò crypto sono diventati popolari grazie all'ascesa delle criptovalute.

Questi crypto casinò permettono ai giocatori di scommettere utilizzando valute digitali.

Ecco una guida passo-passo su come giocare nei casinò crypto:

Ricerca e Scegli un Casinò Crypto Affidabile : Non tutti i casinò online accettano criptovalute. Assicurati di selezionare un crypto casinò affidabile che accetta valuta digitale e ha buone recensioni.

Configura un Portafoglio di Criptovaluta : Prima di poter giocare, avrai bisogno di un portafoglio digitale per conservare la tua criptovaluta. Ci sono molte opzioni di portafoglio disponibili, tra cui portafogli hardware, portafogli mobili e portafogli desktop.

Deposita Criptovaluta : Vai alla sezione di deposito del casinò Bitcoin, seleziona la criptovaluta che desideri utilizzare e segui le istruzioni. In genere, invierai la tua criptovaluta dal tuo portafoglio all'indirizzo del portafoglio del casinò con criptovalute.

Preleva le Vincite : Se vinci e desideri incassare, vai alla sezione di prelievo, inserisci l'indirizzo del tuo portafoglio e specifica l'importo che desideri prelevare. Assicurati che l'indirizzo sia corretto per evitare di perdere fondi.

Rimani al Sicuro: Usa sempre password forti e uniche per il tuo account dei migliori crypto casino e il portafoglio. Abilita l'autenticazione a due fattori se disponibile.

FAQ sui migliori casino Bitcoin online in Italia

Qual è il miglior crypto casino?

I migliori crypto casino sono Rolling Slots, Hellspin, Cloudbet, mBit, e Vave Casino.

I casino crypto sono sicuri?

I casinò crypto sono generalmente considerati affidabili. Questo perché le criptovalute si basano sulla tecnologia blockchain, che offre un elevato livello di sicurezza. Anche se il valore delle criptovalute può variare, la sicurezza delle transazioni è una priorità.

I migliori casinò che accettano Bitcoin impiegano connessioni protette e crittografate con sistemi di sicurezza all'avanguardia, garantendo così un'esperienza di gioco sicura e protetta.

Quali sono i vantaggi dell’uso dei Bitcoin nei casino online?

I vantaggi dell'uso dei Bitcoin nei casino online includono: la velocità delle transazioni che si possono effettuare. Essendo tutto digitale, basta un clic per completare un’operazione.

Si tratta anche di sicurezza: essendo basata su blockchain, il Bitcoin è una criptovaluta assolutamente sicura, anche se il suo valore è molto volatile.

L’ultimo vantaggio è il più totale anonimato che assicura.

I crypto casino sono legali in Italia?

Si, i crypto casino che presentiamo sono legalmente licenziati in giurisdizioni come Curacao, note per accettare scommesse italiane da decenni, garantendo così conformità e sicurezza.

Quali criptovalute puoi usare per giocare al casinò?

Nei casinò online puoi utilizzare diverse criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE) e altre altcoin meno note, a seconda delle opzioni offerte dal casinò con Bitcoin.

Comparazione tra i 5 migliori casino con Bitcoin sicuri in Italia

Rolling Slots: offre un pacchetto bonus di benvenuto crypto grande fino a 2.600€ e 260 giri gratis. Il palinsesto appare vario e ben strutturato con 6.000+ slot machine online, 100 giochi da tavolo, ed un palinsesto casinò live con 200+ titoli.

Hellspin: questo crypto casinò offre il 100% del primo deposito fino a 100€ + 100 free spin. Potrai divertirti con gli oltre 3000 titoli tra i migliori del settore. Il palinsesto del casino online comprende anche tanti tavoli di casinò live ed i tornei mettono in palio tanti premi da capogiro.

Cloudbet: questo casinò Bitcoin mette in campo un welcome bonus davvero unico, e principalmente in Bitcoin. Potrai avere il 100% del tuo primo deposito fino a 5 BTC. Il palinsesto è composto da oltre 3.000 giochi in totale, tra slot, blackjack, roulette e tavoli di poker.

mBit: il bonus di benvenuto ti permette di avere fino ad 1 BTC, + 75 giri gratis. Potrai avere altri benefici sui 2 depositi successivi, per un totale di 3 BTC e 300 free spin. Il catalogo di gioco propone oltre 2000 giochi, tra slot machine, tavoli e tavoli live.

Vave Casino: il bonus benvenuto Bitcoin è piuttosto classico. Offre il 100% sul primo deposito, fino ad un massimo di 1 BTC. Divertiti con più di 5000 giochi, di cui 4000 slot online. Tra i casinò Bitcoin che ti abbiamo proposto è l’unico che mette a disposizione un palinsesto di scommesse.

Iscriversi ad uno dei migliori casinò con Bitcoin italiani

A questo punto, potresti volerti registrare ad un miglior crypto casino in Italia che ti abbiamo proposto.

Se desideri effettuare l’iscrizione, ti lasciamo qui sotto una breve guida coi passaggi principali del processo d’iscrizione.

Abbiamo preso ad esempio la procedura richiesta per l’iscrizione a Rolling Slots, la nostra prima scelta tra i migliori crypto casino.

Step 1: Accedere al portale del casino Bitcoin online scelto

Accedi al sito di Rolling Slots;

Clicca sul tasto giallo “Registrati Ora”;

Inserisci una mail e crea una password.

Step 2: Verifica dell'e-mail

Vai sul sito del tuo provider di posta elettronica;

Verifica il tuo indirizzo e-mail;

Torna sul sito dell’operatore per sbloccare il bonus di benvenuto.

Step 3: Inizio del gioco al casinò con crypto

Effettua il primo deposito con la tua metodologia di pagamento preferita;

Immetti l’importo e conferma l’operazione;

Comincia a divertirti su questo casino online Bitcoin!

Ci sono casino crypto con bonus senza deposito?

Sì, agli inizi della Bitcoin casino mania, esistevano casinò Bitcoin con bonus senza deposito.

Questi bonus crypto sono particolarmente attraenti per i giocatori che desiderano provare i giochi del casinò senza rischiare i propri fondi.

Tuttavia, al momento non abbiamo potuto trovarne nella nostra lista di best Bitcoin casinos - per questo suggeriamo di approfittare del bonus benvenuto di 2600€ su Rolling Slots.

I migliori giochi da casino Bitcoin

I migliori giochi da casinò Bitcoins sono quelli che combinano l'eccitazione tipica del gioco d'azzardo con la sicurezza e l'innovazione delle transazioni in criptovaluta.

Ecco alcuni esempi popolari:

Slot Machine Bitcoin : Queste sono tra le più popolari nei casinò Bitcoin italiani. Offrono una vasta gamma di temi e spesso includono funzionalità bonus innovative.

Roulette Bitcoin : Un classico dei casinò, la roulette è disponibile in molte varianti nei casinò Bitcoin, inclusa la roulette europea, americana e francese.

Blackjack Bitcoin : Questo gioco di carte è un favorito per molti giocatori di casinò. I casinò Bitcoin online offrono diverse varianti di blackjack, con regole e scommesse aggiuntive per aumentare l'eccitazione.

Poker Bitcoin : Il poker nei casinò crypto può variare dal classico Texas Hold'em a varianti più uniche. Molti casinò offrono anche tornei di poker con grandi montepremi.

Baccarat Bitcoin : Un gioco semplice ma elegante, il baccarat nei casinò Bitcoin attira giocatori che cercano una partita veloce con regole semplici.

Dadi (Dice) Bitcoin : Questo è un gioco semplice dove i giocatori scommettono sull'esito del lancio di un dado. È noto per la sua rapidità e per le sue regole semplici.

Giochi Live Bitcoin: Molti miglior crypto casino offrono giochi con croupier dal vivo, come roulette, blackjack, e baccarat, per un'esperienza di gioco più immersiva.

Come depositare con Bitcoin a un casinò online

Crea un Portafoglio Bitcoin : Se non ne possiedi già uno, crea un portafoglio Bitcoin per conservare le tue criptovalute.

Acquista Bitcoin : Puoi acquistare Bitcoin tramite scambi di criptovalute, bancomat Bitcoin o altre piattaforme di trading.

Registra un Account al Casinò : Scegli un casinò Bitcoin affidabile e crea un account.

Vai alla Sezione dei Pagamenti : Una volta loggato, vai alla sezione "Cassa" o "Depositi".

Scegli Bitcoin come Metodo di Deposito : Seleziona Bitcoin tra le opzioni di pagamento disponibili.

Ottieni l'Indirizzo del Casinò : Il casinò crypto fornirà un indirizzo unico sotto forma di codice QR o stringa di testo.

Trasferisci Bitcoin dal Tuo Portafoglio : Accedi al tuo portafoglio Bitcoin, inserisci l'indirizzo del casinò e l'importo che desideri depositare.

Conferma la Transazione: Verifica e conferma la transazione. I fondi dovrebbero essere trasferiti al tuo account casinò in breve tempo.

Le migliori app crypto casino

Per giocare d'azzardo utilizzando criptovalute tramite app mobili, puoi seguire questi passaggi:

Scegli un casinò crypto : Cerca un casinò online che accetta criptovalute e che offre un'app mobile o un sito web ottimizzato per dispositivi mobili.

Scarica l'app : Se il casinò offre un'app dedicata, scaricala dallo store del tuo dispositivo mobile, come Google Play Store o Apple App Store.

Crea un account : Registrati al casinò fornendo i dati richiesti. Assicurati che il casinò sia sicuro e affidabile.

Configura un portafoglio di criptovalute : Se non possiedi già un portafoglio di criptovalute, ne dovrai creare uno per depositare e prelevare fondi.

Deposita fondi : Trasferisci criptovalute dal tuo portafoglio all'account del casinò. Il casinò dovrebbe fornire un indirizzo di deposito specifico per la criptovaluta che desideri usare.

Inizia a giocare: Una volta che i fondi sono visibili nel tuo account del casinò, puoi iniziare a giocare ai giochi disponibili nell'app.

Ricorda sempre di giocare responsabilmente e di verificare la legalità del gioco d'azzardo online nella tua giurisdizione prima di iniziare.

Conclusioni sui best Bitcoin casinos online in Italia

Ci avviamo al termine della nostra recensione sui migliori casino online Bitcoin.

Dopo aver studiato molti siti casinò che accettano Bitcoin abbiamo stilato una classifica dei 10 migliori crypto casino in Italia.

Abbiamo esaminato attentamente gli aspetti chiave di questi casinò online crypto, valutando la varietà di giochi, i bonus di benvenuto Bitcoin, le criptovalute accettate e altri elementi cruciali.

In base a questi criteri, il miglior casinò crypto si rivela essere Rolling Slots, che si distingue per il suo triplo bonus di benvenuto.

Iscriviti ai casino che crypto e comincia a giocare, ma fallo con moderazione.

