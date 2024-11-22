Saudi Arabia Vs Bhutan Toss Update, T20 World Cup Asia Qualifier B: BHU Bowl First - Check Playing 11s

Bhutan won the toss and elected to bowl first against Saudi Arabia in match 9 of the ICC Men's T20 World Cup 2026 Asia Qualifier B at the University of Doha for Science and Technology in Doha on Friday (November 22, 2024). (More Cricket News)
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Bhutan: Suprit Pradhan, Tenjin Rabgey, Jigme Singye, Ranjung Mikyo Dorji, Thinley Jamtsho, Gakul Ghalley (c), Tenzin Wangchuk, Namgay Thinley, Tshering Tashi(w), Karma Dorji, Sonam Yeshey.
Saudi Arabia: Abdul Waheed Ghaffar, Faisal Khan, Usman Khalid, Waji Ul Hassan(c), Abdul Manan Ali, Abdul Wahid, Zain Ul Abidin, Usman Najeeb, Sidharth Sankar(w), Ishtiaq Ahmad, Shahzaib.
Squads
Bhutan: Suprit Pradhan, Tenjin Rabgey, Jigme Singye, Ranjung Mikyo Dorji, Thinley Jamtsho(c), Gakul Ghalley, Tenzin Wangchuk, Namgay Thinley, Tshering Tashi(w), Sonam Chophel, Karma Dorji, Sonam Yeshey, Dawa Dawa, Sherab Loday.
Saudi Arabia: Abdul Waheed Ghaffar, Faisal Khan, Usman Khalid, Waji Ul Hassan(c), Abdul Manan Ali, Abdul Wahid, Zain Ul Abidin, Usman Najeeb, Sidharth Sankar(w), Ishtiaq Ahmad, Shahzaib, Sajid Cheema.
The match can be streamed live on the FanCode app and website in India.
Earlier in the day, United Arab Emirates beat Cambodia by five wickets at the West End Park International Cricket Stadium in Doha, and Thailand edged out Bahrain by two wickets in the T20 World Cup qualifying tournament.