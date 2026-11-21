ILT20 Season 5 runs from November 21 to December 20 across three UAE venues, starting with Desert Vipers facing MI Emirates
Six teams play a double round-robin before the top four enter playoffs, featuring big auction and wildcard signings like Babar Azam and Fazalhaq Farooqi
Star-studded rosters, new skippers like Heinrich Klaasen and Sam Billings, and tight turnarounds set up a competitive title race
The fifth edition of the DP World International League T20 (ILT20) kicks off on November 21, 2026, ushering in a month of high-octane franchise cricket across the United Arab Emirates. Retained in its late-year November–December window to avoid clashes with rival T20 leagues, the 34-match tournament runs through to the final on December 20.
Six franchises—defending champions Desert Vipers, MI Emirates, Abu Dhabi Knight Riders, Dubai Capitals, Gulf Giants, and Sharjah Warriorz—will battle in a double round-robin format across Dubai, Abu Dhabi, and Sharjah before the top four advance to the playoffs.
Action begins with a mouthwatering rematch of last season’s final at the Dubai International Cricket Stadium, where Shadab Khan’s Desert Vipers face Nicholas Pooran’s MI Emirates.
Following an eventful October player auction and late wild-card additions, every squad boasts formidable T20 firepower. MI Emirates made headlines by snapping up Fazalhaq Farooqi for a record $380,000, while Desert Vipers bolstered their title defense with Babar Azam.
Elsewhere, Heinrich Klaasen takes the helm for Gulf Giants, Sam Billings leads a Dubai Capitals side featuring Faf du Plessis, Phil Salt, and Marcus Stoinis, and Jason Holder captains an Abu Dhabi Knight Riders roster stacked with Kane Williamson, Finn Allen, and Sunil Narine.
With marquee international stars, seasoned coaches like Dwayne Bravo and Mark Boucher, and tight turnarounds across three distinct UAE venues, Season 5 promises another fiercely contested race for silverware.
Teams
Abu Dhabi Knight Riders
Desert Vipers
Dubai Capitals
Gulf Giants
MI Emirates
Sharjah Warriorz
Venues
Dubai International Cricket Stadium, Dubai
Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
Format
The tournament will feature 30 league-stage fixtures played in a double round-robin format, with the top four sides advancing to the playoffs.
Action in the knockout stage begins with Qualifier 1 on December 16, pitting the top two teams against each other, followed by the Eliminator between the third- and fourth-placed sides on December 17. The loser of Qualifier 1 will then get a second shot at glory, facing the Eliminator winner in Qualifier 2 on December 18. The tournament will culminate in the final on December 20, 2026, where the winners of Qualifier 1 and Qualifier 2 will battle for the title.
Schedule
|Match
|Stage
|Date (2026)
|Fixture
|Venue
|Time (IST)
|1
|League
|Sat, Nov 21
|Desert Vipers vs MI Emirates
|Dubai
|8:00 PM
|2
|League
|Sun, Nov 22
|Sharjah Warriorz vs Gulf Giants
|Sharjah
|3:30 PM
|3
|League
|Sun, Nov 22
|Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders
|Dubai
|8:00 PM
|4
|League
|Mon, Nov 23
|Sharjah Warriorz vs Desert Vipers
|Sharjah
|8:00 PM
|5
|League
|Tue, Nov 24
|Gulf Giants vs MI Emirates
|Dubai
|8:00 PM
|6
|League
|Wed, Nov 25
|Dubai Capitals vs Desert Vipers
|Dubai
|8:00 PM
|7
|League
|Thu, Nov 26
|Abu Dhabi Knight Riders vs MI Emirates
|Abu Dhabi
|8:00 PM
|8
|League
|Fri, Nov 27
|Sharjah Warriorz vs Dubai Capitals
|Sharjah
|8:00 PM
|9
|League
|Sat, Nov 28
|MI Emirates vs Desert Vipers
|Abu Dhabi
|3:30 PM
|10
|League
|Sat, Nov 28
|Gulf Giants vs Dubai Capitals
|Dubai
|8:00 PM
|11
|League
|Sun, Nov 29
|Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriorz
|Abu Dhabi
|3:30 PM
|12
|League
|Sun, Nov 29
|Desert Vipers vs Gulf Giants
|Dubai
|8:00 PM
|13
|League
|Mon, Nov 30
|MI Emirates vs Abu Dhabi Knight Riders
|Abu Dhabi
|8:00 PM
|14
|League
|Tue, Dec 1
|Gulf Giants vs Sharjah Warriorz
|Sharjah
|8:00 PM
|15
|League
|Wed, Dec 2
|Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers
|Abu Dhabi
|3:30 PM
|16
|League
|Wed, Dec 2
|Dubai Capitals vs MI Emirates
|Dubai
|8:00 PM
|17
|League
|Thu, Dec 3
|Gulf Giants vs Abu Dhabi Knight Riders
|Dubai
|8:00 PM
|18
|League
|Fri, Dec 4
|Desert Vipers vs Sharjah Warriorz
|Sharjah
|8:00 PM
|19
|League
|Sat, Dec 5
|Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants
|Abu Dhabi
|8:00 PM
|20
|League
|Sun, Dec 6
|MI Emirates vs Sharjah Warriorz
|Abu Dhabi
|3:30 PM
|21
|League
|Sun, Dec 6
|Desert Vipers vs Dubai Capitals
|Dubai
|8:00 PM
|22
|League
|Mon, Dec 7
|MI Emirates vs Gulf Giants
|Abu Dhabi
|8:00 PM
|23
|League
|Tue, Dec 8
|Dubai Capitals vs Sharjah Warriorz
|Dubai
|8:00 PM
|24
|League
|Wed, Dec 9
|Sharjah Warriorz vs Abu Dhabi Knight Riders
|Sharjah
|8:00 PM
|25
|League
|Thu, Dec 10
|Dubai Capitals vs Gulf Giants
|Dubai
|8:00 PM
|26
|League
|Fri, Dec 11
|Sharjah Warriorz vs MI Emirates
|Sharjah
|8:00 PM
|27
|League
|Sat, Dec 12
|Desert Vipers vs Abu Dhabi Knight Riders
|Dubai
|8:00 PM
|28
|League
|Sun, Dec 13
|MI Emirates vs Dubai Capitals
|Abu Dhabi
|3:30 PM
|29
|League
|Sun, Dec 13
|Gulf Giants vs Desert Vipers
|Dubai
|8:00 PM
|30
|League
|Mon, Dec 14
|Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals
|Abu Dhabi
|8:00 PM
|31
|Qualifier 1
|Wed, Dec 16
|1st Place vs 2nd Place
|Abu Dhabi
|8:00 PM
|32
|Eliminator
|Thu, Dec 17
|3rd Place vs 4th Place
|Dubai
|8:00 PM
|33
|Qualifier 2
|Fri, Dec 18
|Loser of Qualifier 1 vs Winner of Eliminator
|Sharjah
|8:00 PM
|34
|Final
|Sun, Dec 20
|Winner of Qualifier 1 vs Winner of Qualifier 2
|Dubai
|8:00 PM
Squads
Abu Dhabi Knight Riders: Jason Holder (c), Finn Allen, Matthew Tromp, Sunil Narine, Abdul Mannan Ali, Abdullah Tarakhail, Ajay Kumar, Alishan Sharafu, Amshi de Silva, Andre Fletcher, Arab Gul, Colin Munro, Gulbadin Naib, Ibrar Ahmad, Jakeem Pollard, Lorcan Tucker, Michael Pepper, Moeen Ali, Muhammad Rohid, Qais Ahmad, Ravija Sandaruwan, Usman Tariq, Andre Russell.
Desert Vipers: Shadab Khan (c), Andries Gous, Dan Lawrence, Mujeeb Ur Rahman, Shimron Hetmyer, Abdullah Ahmadzai, Babar Azam, Bilal Tahir, David Payne, Fakhar Zaman, Harry Tector, Hassan Nawaz, Ishtiaq Ahmed, Joe Clarke, Khuzaima Bin Tanveer, Nangeyalia Kharote, Naseem Shah, Nilansh Keswani, Saleem Safi, Sanjay Pahal, Vriitya Aravind, Wali Muhammad, Tom Curran (wildcard).
Dubai Capitals: Sam Billings (c), Marcus Stoinis, Mustafizur Rahman, Noor Ahmad, Rovman Powell, Aayan Khan, Anudeep Chenthamara, Darwish Rasooli, Dasun Shanaka, Faf du Plessis, Haider Ali, Hassan Khan, Karim Janat, Luke Wood, Mark Adair, Masood ul Rahman Gurbaz, Matthew Potts, Max Holden, Muhammad Arfan, Phil Salt, Sediqullah Atal, Tom Moores, Usman Najeeb, Zuhaib Zubair.
Gulf Giants: Heinrich Klaasen (c), Azmatullah Omarzai, Blessing Muzarabani, David Miller, Matiullah Khan, Dhruv Parashar, Ibrahim Zadran, Rahmanullah Gurbaz, Liam Livingstone, Curtis Campher, Haider Razzaq, Shamar Joseph, Imran Mir, Alzarri Joseph, David Wiese, Shubham Ranjane, Meet Bhavsar, Imtiaz Khan, Alick Athanaze, Tabraiz Shamsi, Sagar Kalyan, Awais Ahmad, Wahidullah Zadran, Akeal Hosein.
MI Emirates: Nicholas Pooran (c), Rashid Khan, Romario Shepherd, Sherfane Rutherford, Allah Ghazanfar, Chris Jordan, Faridoon Dawoodzai, Fazalhaq Farooqi, Jewel Andrew, Kyle Mayers, Tajinder Singh, Jordan Thompson, Kusal Perera, Lizaad Williams, Mohammad Shafeeq, Muhammad Waseem, Raizal Nadir Nather Shah, Ross Adair, Sanjay Krishnamurthi, Wasim Akram, Zahoor Khan, Zain ul Abidin, Kieron Pollard.
Sharjah Warriorz: Sikandar Raza (c), Adam Milne, James Vince, Waqar Salamkheil, Adil Rashid, Ali Aamer Naseer, Arunraj Selvaraj, Brandon McMullen, Craig Overton, Fareed Malik, George Dockrell, George Linde, James Rew, Junaid Siddique, Logan van Beek, Mohammad Nabi, Mohammad Saqib, Nabeel Aziz, Paul Walter, Richar
Live Streaming Details
Cricket fans in India can catch all 34 matches of the ILT20 2026-27 season live on Zee’s television network, with digital streaming available on the ZEE5 app and website.