Prime Minister Narendra Modi receives his Nepalese counterpart Balendra Shah ahead of their bilateral talks at Hyderabad House, in New Delhi. | Photo: PTI/Atul Yadav
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Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath listens to public grievances during a 'Janata Darshan' at his official residence, in Lucknow. | Photo: Handout via PTI
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Union Home Minister Amit Shah addresses party leaders, office-bearers and workers at the state BJP office in Itanagar, Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, second from left, and Union Minister Kiren Rijiju, right, are also seen. | Photo: @AmitShah/X via PTI
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External Affairs Minister S Jaishankar holds delegation-level talks with Minister of Foreign Affairs of the Netherlands Tom Berendsen, in New Delhi. | Photo: @DrSJaishankar/X via PTI
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Prime Minister Narendra Modi receives his Nepalese counterpart Balendra Shah ahead of their bilateral talks at Hyderabad House, in New Delhi. | Photo: PTI/Atul Yadav