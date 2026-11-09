2026 프라그마틱 핵심 콘텐츠 | 슬롯 IP·라이브게임·아케이드 확장

프라그마틱 Play 2026을 한눈에 정리하면

프라그마틱 포트폴리오는 하나의 방향으로만 움직이지 않는다.슬롯에서는 한 달 최대 8개 수준의 빠른 출시 흐름을 유지하면서 독립 신작과 인기 프랜차이즈 후속작을 병행한다.라이브카지노에서는 현지화 테이블과 맞춤형 스튜디오를 확대한다.바카라에서는 Seotda Baccarat와 Amazing Baccarat처럼 서로 다른 방식의 신작을 추가하고,Gates of Olympus Roulette처럼 슬롯 브랜드를 라이브게임으로 이동시키기도 한다.결국 2026년 프라그마틱 Play의 핵심은 `슬롯 회사가 라이브카지노도 만든다`는 수준보다 한 단계 더 나아가 있다.슬롯·바카라·게임쇼·현지화 콘텐츠 사이에서 브랜드와 게임 구조를 계속 이동시키며 하나의 포트폴리오를 확장하고 있다는 점이 현재 Pragmatic Play를 이해하는 가장 중요한 흐름이다.