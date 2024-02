Scommettere su siti non AAMS comporta alcuni rischi che devi tenere in considerazione. Il primo è il gioco compulsivo, ovvero la tendenza a giocare oltre i propri limiti economici o temporali. Un altro è la mancanza di tutele legali da parte dell’ADM, ovvero l’ente che regola il gioco d’azzardo in Italia. Per evitare queste minacce, devi scegliere solo siti non AAMS sicuri e controllati da autorità internazionali.