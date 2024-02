ปิดท้ายกันด้วยประกันสุขภาพสำหรับเด็กภายใต้คอนเซปต์แผนประกันท็อปอัปสุดคุ้ม ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดเมื่อเป็นผู้ป่วยใน 6 แสนบาท ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาท ใช้ได้ 365 วัน คุ้มครองทั่วโลกยกเว้นสหรัฐฯ ยินดีรับประกันตั้งแต่อายุ 15 วัน ไม่ต้องซื้อร่วมกับประกันชีวิตใด ๆ ทั้งสิ้น ตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่าในแบบที่พ่อแม่ทุกคนตามหา

>> ติดต่อตัวแทนประกันสุขภาพ

สรุป

การมีประกันสุขภาพสำหรับเด็ก โดยเฉพาะประกันเด็กแรกเกิดคืออีกแนวทางสำคัญที่พ่อแม่ทุกคนจำเป็นต้องพิจารณาเลือกซื้อแผนอย่างเหมาะสม เพราะโอกาสที่พวกเขาจะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีมากกว่าผู้ใหญ่ทั่วไป อีกทั้งค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันราคาก็สูงมาก ซึ่งถ้ากำลังมองหาประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ที่ไหนดี “อลิอันซ์ อยุธยา” คือคำตอบที่การันตีความคุ้มค่า มีแผนประกันให้เลือกมากถึง 7 แผน เริ่มต้นรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่ายที่พ่อแม่สามารถสบายใจเรื่องวงเงินแน่นอน

Disclaimer: The above is a sponsored post, the views expressed are those of the sponsor/author and do not represent the stand and views of Outlook Editorial.