Day In Pics: May 31, 2025

Border Security Force (BSF) personnel and locals ride bicycles during a cycle rally organised at the Attari-Wagah Border, in Amritsar district, Punjab.
Animal rights activists hold placards during a protest demanding a ban on all forms of animal sacrifice, at Jantar Mantar, in New Delhi.
Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Ahilyabai Holkar on her 300th birth anniversary, at Devi Ahilyabai Mahila Sashaktikaran Mahasammelan, in Bhopal, Madhya Pradesh.
Students wear masks as they ride bicycles during a rally organised on ‘World No-Tobacco Day’, in Kolkata.
People at the Hemkund Sahib Gurdwara, in Chamoli district, Uttarakhand.
A man walks past a road partially washed away after heavy rainfall, in Guwahati, Assam.
Security personnel stand guard amid rainfall, at Pahalgam, in Anantnag district, Jammu and Kashmir.
Former South African cricketer AB de Villiers during an interaction with the wheelchair cricket team, in Mumbai.
Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan during a meeting with Commander of the US Indo-Pacific Command Admiral Samuel J Paparo, on the sidelines of the 22nd Shangri La Dialogue, in Singapore.
An all-party delegation including NCP (SP) leader Supriya Sule, BJP leaders Rajiv Pratap Rudy, Anurag Thakur and V Muraleedharan, Congress leaders Manish Tewari and Anand Sharma, TDP leader Lavu Sri Krishna Devarayalu, AAP leader Vikramjit Singh Sahney and former diplomat Syed Akbaruddin during a meeting with former prime minister of Ethiopia Hailemariam Desalegn, in Ethiopia.
An all-party delegation member and Congress leader Shashi Tharoor and others during a meeting with members of the Colombian Council on International Relations (CORI), in Bogota, Colombia.