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Day In Pics: May 31, 2025

Find today's news in pics from India and around the world for May 31, 2025

Cycle rally at Attari Border in Amritsar
Cycle rally at Attari Border in Amritsar | Photo: PTI/Shiva Sharma

Border Security Force (BSF) personnel and locals ride bicycles during a cycle rally organised at the Attari-Wagah Border, in Amritsar district, Punjab.

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Protest against animal sacrifice at Delhis Jantar Mantar
Protest against animal sacrifice at Delhi's Jantar Mantar | Photo: PTI/Kamal Singh

Animal rights activists hold placards during a protest demanding a ban on all forms of animal sacrifice, at Jantar Mantar, in New Delhi.

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PM Modi in Madhya Pradesh
PM Modi in Madhya Pradesh | Photo: PM India via PTI

Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Ahilyabai Holkar on her 300th birth anniversary, at Devi Ahilyabai Mahila Sashaktikaran Mahasammelan, in Bhopal, Madhya Pradesh.

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World No-Tobacco Day in Kolkata
World No-Tobacco Day in Kolkata | Photo: PTI

Students wear masks as they ride bicycles during a rally organised on ‘World No-Tobacco Day’, in Kolkata.

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People visit Hemkund Sahib Gurdwara
People visit Hemkund Sahib Gurdwara | Photo: PTI

People at the Hemkund Sahib Gurdwara, in Chamoli district, Uttarakhand.

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Road washes away after heavy rains in Guwahati
Road washes away after heavy rains in Guwahati | Photo: PTI

A man walks past a road partially washed away after heavy rainfall, in Guwahati, Assam.

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Jay Shah meets Aleksander Ceferin
Jay Shah meets Aleksander Ceferin | Photo: @JayShah on X via PTI

ICC chairman Jay Shah during a meeting with UEFA President Aleksander Ceferin, ahead of Saturday's Champions League final between Inter Milan and Paris Saint-Germain, in Munich.

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Weather: Rain in Pahalgam
Weather: Rain in Pahalgam | Photo: PTI

Security personnel stand guard amid rainfall, at Pahalgam, in Anantnag district, Jammu and Kashmir.

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AB de Villiers with Wheelchair cricket team in Mumbai
AB de Villiers with Wheelchair cricket team in Mumbai | Photo: PTI/Shashank Parade

Former South African cricketer AB de Villiers during an interaction with the wheelchair cricket team, in Mumbai.

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22nd Shangri La Dialogue in Singapore
22nd Shangri La Dialogue in Singapore | Photo: @HQ_IDS_India on X via PTI

Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan during a meeting with Commander of the US Indo-Pacific Command Admiral Samuel J Paparo, on the sidelines of the 22nd Shangri La Dialogue, in Singapore.

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All-party delegation in Ethiopia
All-party delegation in Ethiopia | Photo: @IndiaInEthiopia on X via PTI

An all-party delegation including NCP (SP) leader Supriya Sule, BJP leaders Rajiv Pratap Rudy, Anurag Thakur and V Muraleedharan, Congress leaders Manish Tewari and Anand Sharma, TDP leader Lavu Sri Krishna Devarayalu, AAP leader Vikramjit Singh Sahney and former diplomat Syed Akbaruddin during a meeting with former prime minister of Ethiopia Hailemariam Desalegn, in Ethiopia.

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All-party delegation in Colombia
All-party delegation in Colombia | Photo: @IndiaEmbBogota on X via PTI

An all-party delegation member and Congress leader Shashi Tharoor and others during a meeting with members of the Colombian Council on International Relations (CORI), in Bogota, Colombia.

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