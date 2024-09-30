UAE Vs USA, Namibia T20I Tri-Series Toss Update: United States Elect To Bat First - Check Playing XIs

United States captain Jasdeep Singh has won the toss and elected to bat first against United Arab Emirates in the second match of the 2024 Namibia Tri-Series on September 30, Monday at the Wanderers Cricket Ground, Windhoek. (More Cricket News)
UAE Vs USA, Playing XIs:
United Arab Emirates (Playing XI): Alishan Sharafu, Muhammad Waseem(c), Asif Khan, Basil Hameed, Vishnu Sukumaran, Syed Haider Shah(w), Ali Naseer, Aayan Afzal Khan, Junaid Siddique, Muhammad Jawadullah, Muhammad Farooq
United States (Playing XI): Smit Patel, Andries Gous(w), Saiteja Mukkamalla, Nitish Kumar, Shayan Jahangir, Harmeet Singh, Jasdeep Singh(c), Nosthush Kenjige, Abhishek Paradkar, Ayan Desai, Juanoy Drysdale
The United Arab Emirates and the United States of America have faced each other twice before in T20Is, all the way back in 2019. UAE won the previous encounter by 24 runs and the one before was abandoned due to rain.
Squads
United States: Smit Patel, Andries Gous, Monank Patel (wk/c), Saiteja Mukkamalla, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Jasdeep Singh, Nosthush Kenjige, Yasir Mohammad, Nitish Kumar, Harmeet Singh, Abhishek Paradkar, Utkarsh Srivastava, Ayan Desai, Juanoy Drysdale.
United Arab Emirates: Alishan Sharafu, Muhammad Waseem (c), Asif Khan, Basil Hameed, Vishnu Sukumaran, Rahul Chopra, Syed Haider Shah (wk), Ali Naseer, Aayan Afzal Khan, Junaid Siddique, Muhammad Jawadullah, Omid Rahman, Aryansh Sharma, Muhammad Farooq, Rahul Bhatia.
UAE Vs USA, Namibia T20I Tri-Series Live Streaming:
The live streaming of the United Arab Emirates vs United States, Namibia T20I Tri-Series 2024 match 2 will be available on the FanCode app and website in India.