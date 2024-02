Vorteile:

Das Palm.Casino weist neben einer hohen Auszahlungsquote einen enorm hohen Willkommensbonus i. H. v. bis 10.000 € auf. Somit können sich Spieler über hohe Gewinne freuen, da diese mit einem dermaßen hohen Bonus sicherlich schneller erzielt werden können.

Die Casino Spiele: 4,3/5 Punkte

Das Palm.Casino mit hohen Auszahlungsquoten verfügt über mehr als 2.000 verschiedene Spiele. Die überwiegende Mehrheit von den Spieltiteln bilden virtuelle Spielautomaten. Hiervon sind mehr als 1.500 zu finden. Im Casino sind 24 verschiedene Provider zu finden, was auch die große Auswahl an Slots erklärt.

Darüber hinaus gibt es noch ein Live Casino. Dieses bietet den Spielern über 200 verschiedene Live-Spieltische, die eine echte Casino Atmosphäre mit sich bringen. Hier sind solche Spiele wie Live Blackjack, Live Baccarat, Live Roulette und Live Poker zu finden.

Der Willkommensbonus: 4,3/5 Punkte

Sobald Neukunden die virtuellen Türen des Online Casinos Palm öffnen, werden sie von einem Willkommenspaket begrüßt, das ihnen bis 10.000 € Bonusgeld und 10 % Cashback-Bonus verspricht. Auf die erste Einzahlung gibt es 200 % bis 300 €.

Um den Bonus in seiner vollen Höhe erhalten zu können, müssen fünf Einzahlungen nacheinander getätigt werden. Die Umsatzbedingungen sind fair gehalten worden, sodass der Bonus vor der Auszahlung in Echtgeld 30-fach freigespielt werden muss.

Die Sicherheit: 5/5 Punkte

Das Palm.Casino gehört ebenfalls zu den Online Spielbanken mit europäischer Glücksspiellizenz. Das heißt, das Online Casino verfügt über eine EU-Lizenz aus Curacao, die im Vergleich mindestens genauso wertvoll ist wie die deutsche Glücksspiellizenz.

Des Weiteren gibt es eine moderne SSL-Verschlüsselung. Diese verhindert effektiv, dass Kundendaten an unbefugte Dritte gelangen. Somit können sich Glücksspieler im Palm.Casino immer sicher und gut aufgehoben fühlen.

Gesamtbewertung: 4,5/5 Punkte

Das Palm.Casino ist nicht nur seriös und sicher, sondern bietet seinen Kunden eine tolle Auswahl an Spielen und vor allem den höchsten Willkommensbonus in einem Online Casino mit einer hohen Auszahlungsquote.

Die beste Auszahlung im Online Casino (2024) – Testkriterien

Die Online Casino Spiele mit hoher Gewinnchance

Der RTP Return to Player ist eine Bezeichnung für einen Wert, der die durchschnittliche Gewinnausschüttung der Online Casinos beschreibt. Allerdings kann der RTP nicht allein ohne gute Casinospiele funktionieren.

Aus diesem Grund haben wir in unserem Testbericht der Online Casinos geschaut, dass nicht nur Spiele mit guter Auszahlungsquote gegeben sind, sondern auch von guter Qualität und renommierten Entwicklern stammen.

Es ist wichtig, dass eine ausgewogene Auswahl an Spielen mit hohen Gewinnchancen geboten wird, die aus Slots, Jackpot-Spielen, Tisch- und Kartenspielen sowie einem Live Casino bestehen.

Der Willkommensbonus im RTP Casino

Der Bonus auf die erste Einzahlung, Willkommensbonus oder Willkommenspaket sind im Grunde ein und dasselbe. Das sind drei verschiedene Bezeichnung für ein Casino Bonus Angebot , das nur Neukunden gewährt wird und sie für ihre Registrierung und erste Einzahlung im Casino belohnt.

Wir haben in unserem Testbericht natürlich auf die Höhe der vergebenen Boni geschaut und uns auf die Suche nach weiteren Boni wie ein Reload-Bonus gemacht. Allerdings haben wir auch auf die Umsatzbedingungen geachtet, die nicht höher als 50-fach sein sollten. Des Weiteren sind Umsatzfristen von nicht weniger als 3 Tagen zu berücksichtigen.

Die Sicherheit im Casino mit hoher Gewinnchance

Eine hohe Auszahlungsquote, ein niedriger Hausvorteil, ein hoher Willkommensbonus des Online Casinos sowie eine gute Auswahl an Spielen wären völlig irrelevant, wenn das ausgewählte Casino nicht seriös und sicher ist.

Deswegen haben wir auf das Vorhandensein von einer Glücksspiellizenz geschaut und nur seriöse Online Casino Anbieter in diesen Online Casino Test aufgenommen.

Es war uns in unserem Testbericht wichtig, dass die Lizenz aus EU stammt und das Online Casino zusätzlich über eine Verschlüsselungsmethode verfügt. Sollte beides gegeben sein, haben wir dem Online Casino eine positive 5-Punkte-Bewertung gegeben.

Warum ist Seven das beste Casino mit hoher Gewinnchance?

Wir haben uns nicht grundlos für Seven als unseren klaren Testsieger entschieden. In diesem Abschnitt verraten wir Ihnen die wichtigsten Faktoren, die das Seven Casino auf den ersten Platz gebracht haben und es sich um das beste Online Casino in Deutschland handelt. Das beste der Casinos bietet mit die höchsten Auszahlungsquoten.

Größtes Online Casino

Wenn wir über die Größe eines Online Casinos berichten, meinen wir nicht seine tatsächliche Größe, sondern die vielfältige Auswahl an Spielen und das Gesamtangebot, welches Seven zur Verfügung stellt. Es werden über 2.900 Casinospiele geboten, von denen über 400 Live Casino Spiele sind.

Zudem bietet Seven 10 verschiedene Zahlungsmethoden für Ein- und Auszahlungen an. Dabei werden alle Ein- und Auszahlungen gebührenfrei verarbeitet. Im Seven Casino gibt es auch über 30 renommierte Softwareentwickler, die qualitativ hochwertige Spiele anbieten.

Die höchste Online Casino Auszahlungsquote

Ja, es stimmt, Gxmble verfügt über Auszahlungsquoten von bis zu 98 % und Seven Casino weist Auszahlungsquoten von über 97 % auf. Allerdings sind es nur wenige Spiele bei Gxmble, die eine Auszahlungsquote von bis 98 % erreichen und bei unserem Testsieger Seven sind die meisten Spiele mit einer Auszahlungsquote von über 97 % versehen.

Somit gewinnt Seven als ein Casino mit höchster Auszahlungsquote deutlich im Durchschnitt gegenüber dem zweitplatzierten Casino Gxmble. Die Auszahlungsquote von über 97 % ist sehr solide und spricht für sich. Der Hausvorteil des Online Casinos liegt gerade mal unter 3 % und das ist ein bemerkenswerter Wert.

Die lukrativen Bonusangebote

Wir berichten jetzt nicht über den Willkommensbonus, der bei stolzen 7.500 € + 10 % Cashback-Bonus angesetzt ist. Vielmehr geht es hier um die Gesamtauswahl an Bonusangeboten. Zum Beispiel gibt es bei Seven großartige wöchentliche Boni, die jeweils montags, mittwochs und freitags vergeben werden.

Bei allen drei Boni handelt es sich um Boni für Bestandskunden. Diese sind Einzahlungsboni, die sich freischalten lassen, wenn der Spieler eine Einzahlung tätigt.

Weshalb beste Online Casinos mit Auszahlung nutzen?

Es haben bereits viele Glücksspieler erkannt, dass Online Casinos mit den besten Auszahlungsquoten sehr lukrativ sind. Warum das so ist, verraten wir in diesem Abschnitt.

Das sind die wichtigsten Gründe:

Hohe Gewinnchance: Online Casinos mit einem hohen RTP (Return to Player) verfügen logischerweise über einen niedrigen Hausvorteil. Der niedrige Hausvorteil sorgt dafür, dass der Gewinn häufiger an Spieler ausgeschüttet wird. Je höher die Auszahlungsquote, desto höher sind auch die Online Casino Gewinnchancen.

Große Auswahl an Slots: Die hohen Auszahlungsquoten tragen unmittelbar dazu bei, dass in einem Online Casino mit hoher RTP-Rate viele Spielautomaten verfügbar sind. Schließlich lässt sich die hohe Auszahlungsquote nur dank großer Auswahl an Slots erreichen.

Umfangreiches Bonusprogramm: Die hohen Online Casino Gewinnchancen an verschiedenen Spielen sind nicht alles, was in Online Casinos mit hohem RTP zu finden sind. Das vielfältige Bonusprogramm soll Kunden binden und dazu beitragen, dass sich mehr neue Kunden registrieren.

Beste Auszahlungsquote im Online Casino (2024): FAQ

Welches Casino Spiel zahlt am besten?

Welches Casino Spiel am besten auszahlt, ist einfach zu beantworten. Beim Blackjack ist ein RTP von bis zu 99 % zu erwarten.

Wofür steht die Abkürzung RTP in einem Online Casino?

Die Abkürzung RTP steht in einem Online Casino für RTP Return to Player. Die Return to Player Werte beschreiben einen theoretischen und durchschnittlichen Wert, der die Gewinnausschüttung an den Spieler beschreibt.

Sollte man grundsätzlich nur Spiele mit hohem RTP spielen?

Nein, man sollte grundsätzlich nicht nur Spiele mit hohem RTP spielen. Die Spiele sollten an das eigene Budget angepasst werden und zugleich eine gute Balance zwischen Unterhaltung und Gewinnmöglichkeit bieten.

Die Top-5 beste Online Casino mit Auszahlung im Vergleich

Seven : RTP über 97 % und 2.900+ Casinospiele. Willkommensbonus bis 7.500 € + 10 % Cashback-Bonus. Gesamtbewertung: 4,9/5 Punkte.

Gxmble: RTP bis 98 % und 2.000+ Casinospiele. Willkommensbonus bis 2.500 €. Gesamtbewertung: 4,8/5 Punkte.

Spinch: RTP bis 97 % und 6.000+ Casinospiele. Willkommensbonus bis 6.000 €. Gesamtbewertung: 4,6/5 Punkte.

MyStake: RTP über 96 % und 6.099 Casinospiele. Willkommensbonus bis 1.000 €. Gesamtbewertung: 4,6/5 Punkte.

Palm.Casino: RTP 94 % bis 96 % und 2.000+ Casinospiele. Willkommensbonus bis 10.000 €. Gesamtbewertung: 4,5/5 Punkte.

Die Registrierung im Online Casino mit hoher Gewinnchance

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung bringt Sie sicher durch die Registrierung beim Seven Casino.

Schritt 1: Casino mit hoher Gewinnchance wählen.

Wählen Sie eines der Casinos aus diesem Test.

Wir empfehlen den Testsieger Seven [7.500 € Bonus].

Besuche die Webseite von Seven .

Schritt 2: Das Registrierungsformular im RTP Casino

Klicken Sie links in der oberen Ecke auf den Button: „Registrieren“.

Füllen Sie das Registrierungsformular aus.

Schritt 3: Die Verifizierung

Öffnen Sie Ihr E-Mail-Postfach.

Öffnen Sie die Mail von Seven Casino.

Klicken Sie auf den Bestätigungslink.

Schritt 4: Einzahlung für einen hohen RTP-Slot

Loggen Sie sich bei Seven ein.

Klicken Sie auf „Einzahlung“.

Wählen Sie die Zahlungsmethode aus.

Vervollständigen Sie Ihre Zahlungsangaben.

Online Casino beste Auszahlungsquote: Tipps & Tricks

Budget setzen: Spielen Sie nur so viel, wie es Ihnen Ihr Budget erlaubt. Das heißt, spielen Sie nie bis ans Limit, um zu verhindern, dass Sie Ihr ganzes Geld verspielen.

Demoversion nutzen: Wählen Sie Online Casinos aus, die das Spielen mit einer Demoversion erlauben. So können Sie risikofrei spielen und verschiedene Strategien ausprobieren.

Unterhaltungsfaktor beachten: Das Glücksspiel, auch wenn Sie mit hohen Auszahlungsquoten spielen, dient dem reinen Unterhaltungsfaktor und das sollten Sie keinesfalls vergessen.

Das Einmaleins für die beste Auszahlung im Online Casino

Die Auszahlungsquote (auch Return to Player oder RTP genannt)ist ein prozentualer Wert, der angibt, wie viel Geld im Durchschnitt von den Einsätzen der Spieler als Gewinne zurückgezahlt wird. Es handelt sich um einen wichtigen Indikator für die Fairness und Transparenz eines Online Casinos.

Die Auszahlungsquote wird in Prozent ausgedrückt und zeigt an, welcher Anteil der gesamten Einsätze an die Spieler in Form von Gewinnen zurückfließt.

Berechnung der Auszahlungsquote (RTP Slot):

Auszahlungsquote (RTP) = ((Einsatz des Spielers − Gewinn des Casinos) / Einsatz des Spielers) ×100

Hierbei wird der Gewinn des Casinos vom Gesamteinsatz der Spieler abgezogen, das Ergebnis wird ins Verhältnis zum Gesamteinsatz der Spieler gesetzt und mit 100 multipliziert.

Was sind hohe Auszahlungsquoten?

Eine hohe Auszahlungsquote, oft über 95 %, deutet darauf hin, dass das Casino einen geringen Hausvorteil hat. Casinos mit höheren RTP-Werten gelten als transparenter und kundenfreundlicher, da sie den Spielern eine größere Chance bieten, ihre Einsätze zurückzugewinnen.

Was sind niedrige Auszahlungsquoten?

Niedrigere Auszahlungsquoten, typischerweise unter 95 %, bedeuten einen höheren Hausvorteil für das Casino. In solchen Fällen behält das Casino einen größeren Prozentsatz der Einsätze als Gewinn ein. Spieler haben daher eine geringere Chance, ihre Einsätze zurückzugewinnen.

Der Unterschied zwischen Auszahlungsquote und Hausvorteil

Auszahlungsquote (RTP): Gibt den Prozentsatz der Einsätze an, der als Gewinne an die Spieler zurückgeht. Hohe RTP-Werte sind für Spieler vorteilhaft.

Hausvorteil: Der Hausvorteil ist der prozentuale Anteil der Einsätze, den das Casino im Durchschnitt als Gewinn behält. Ein niedriger Hausvorteil ist für Spieler günstiger.

Der Unterschied besteht darin, dass die Auszahlungsquote den Betrag angibt, der an die Spieler zurückgeht, während der Hausvorteil angibt, wie viel das Casino im Durchschnitt behält.

Wo finde ich die Online Casino Auszahlungsquote?

Seröse Online Casinos stellen die Auszahlungsquoten für ihre Spiele in der Regel transparent auf ihren Websites zur Verfügung. Oft sind diese Informationen in den Spielregeln oder im Hilfebereich jedes Spiels zu finden.

Wenn die Auszahlungsquoten nicht leicht auffindbar sind, können Spieler den Kundensupport des Casinos kontaktieren, um diese Informationen anzufordern. Vertrauenswürdige Casinos sind bestrebt, transparente Informationen bereitzustellen, um das Vertrauen der Spieler zu stärken.

Spielautomaten mit hoher Auszahlungsquote (RTP Slots)

Hier sind fünf beliebte Online-Spielautomaten von Online Casinos mit besonders hoher Auszahlungsquote und kurzen Beschreibungen zu ihren Funktionen. Dies soll Ihnen die Auswahl eines für sich geeigneten Spiels erleichtern.

Mega Joker von NetEnt: Dieser klassische Spielautomat mit 5 Walzen und 40 Gewinnlinien bietet eine hohe Auszahlungsquote von bis zu 99 % in den Online Casinos. Er verfügt über ein traditionelles Fruchtthema mit Symbolen wie Kirschen, Zitronen und Wassermelonen. Das Spiel hat auch eine Supermeter-Funktion, die es den Spielern ermöglicht, ihre Gewinne zu erhöhen, indem sie ihre Einsätze erhöhen.

Blood Suckers von NetEnt: Mit einer Auszahlungsquote von bis zu 98 % ist Blood Suckers ein beliebter Slot mit einem Vampirthema in Online Spielhallen. Das Spiel verfügt über 5 Walzen und 25 Gewinnlinien sowie Bonusfunktionen wie Freispiele und ein Bonusspiel, bei dem Spieler Vampire jagen und Preise gewinnen können.

1429 Uncharted Seas von Thunderkick: Dieser einzigartige Slot mit einer Auszahlungsquote von bis zu 98,6 % entführt die Spieler in eine Welt der Seefahrt und Entdeckung. Das Spiel verfügt über 5 Walzen und 25 Gewinnlinien sowie ein Wild-Symbol und Freispiele mit erweiterten Wilds.

Starmania von NextGen Gaming: Starmania bietet eine hohe Auszahlungsquote von bis zu 97,87 % und entführt die Spieler in den Weltraum mit leuchtenden Sternen und Galaxien. Der Slot verfügt über 5 Walzen und 10 Gewinnlinien sowie gestapelte Wild-Symbole und Freispiele mit zusätzlichen Wilds.

Goblin’s Cave von Playtech: Mit einer Auszahlungsquote von bis zu 99,32 % ist Goblin’s Cave einer der lukrativsten Spielautomaten online. Das Spiel verfügt über 3 Walzen und 3 Gewinnlinien sowie eine einzigartige Hold-Funktion, die es den Spielern ermöglicht, bestimmte Symbole zu halten und die Walzen erneut zu drehen, um größere Gewinne zu erzielen.

Diese Spielautomaten bieten nicht nur hohe Auszahlungsquoten in Online Casinos, sondern auch unterhaltsame und spannende Spielerlebnisse mit einer Vielzahl von Funktionen und Themen.

Online Casino beste Auszahlungsquote 2024: Das Fazit

Wir empfehlen unseren Testsieger Seven Casino. Es handelt sich um einen Anbieter, der zu 100 % seriös und sicher ist, die besten Auszahlungsquoten besitzt, über eine großartige Auswahl an Spielen verfügt sowie ein leicht umsetzbares Bonusprogramm anbietet.

Zudem können wir Ihnen unsere Runner-Ups mit erstklassigen Auszahlungsquoten ans Herz legen, wenn Sie von Seven nicht überzeugt wurden. Hierbei handelt es sich um Casinos mit den besten Auszahlungsquoten, die ebenfalls mit lukrativen Bonusangeboten für Neu- und Bestandskunden glänzen, niedrigen Hausvorteil ausweisen und zugleich viele interessante und qualitativ hochwertige Online Casino Spiele anbieten.

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Unterhaltungszwecken. Glücksspiel ist mit einem angemessenen Anteil an Risiken verbunden und es ist wichtig, dies bei der Nutzung von Online-Glücksspielseiten zu erkennen. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person spielsüchtig sind, empfehlen wir Ihnen dringend, sich Hilfe zu holen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Beratung zur Glücksspielsucht.

