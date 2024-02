Cómo Apostar En La Super Bowl En EE. UU. - Apuestas Deportivas En EE. UU.

Al unirse a las casas de apuestas deportivas extranjeras confiables, se pueden disfrutar de diversos beneficios. Estas ofrecen bonos de apuestas de hasta $6,500 para la NFL, los cuales son válidos para el importante enfrentamiento entre los 49ers y los Chiefs, además de posibilitar las apuestas desde todos los estados de EE. UU.

Estas plataformas no exigen la verificación de identidad al momento de registrarse, lo que permite realizar apuestas de manera anónima sin necesidad de compartir información personal delicada en línea.

Asimismo, al contar con un requisito de edad mínima de 18 años para registrarse, sin límites en los pagos y la inclusión de las apuestas más populares de la Super Bowl, como el lanzamiento de moneda y el Himno Nacional, se destaca el atractivo del mercado de apuestas deportivas offshore en los Estados Unidos.

Lista de los mejores sitios de apuestas deportivas de EE. UU. para la Super Bowl LVIII

Con el objetivo de hacer más accesible el comienzo, hemos clasificado los seis principales sitios de apuestas deportivas en los Estados Unidos antes de la Super Bowl LVIII. En estas plataformas, los nuevos usuarios pueden registrarse de manera sencilla y recibir hasta $6,500 en apuestas gratuitas para la NFL.

1. Betonline – (50% de depósito) $1,000 de apuesta gratis

2. Bovada – (bono de depósito del 50%) $250 de apuesta gratis

3. BetWhale – (bono de depósito del 125%) $1,250 de apuesta gratis

4. Everygame – (bono de depósito del 100%) $500 de apuesta gratis

5. BetUS – (bono de depósito del 100%) $2,500 de apuesta gratis

6. MyBookie – (bono de depósito del 50%) $1,000 de apuesta gratis

El mejor sitio de apuestas de EE. UU. para la Super Bowl de la NFL: obtén una apuesta gratuita de $1000 hoy con BetOnline (bono de depósito del 50 %)

Las seis casas de apuestas deportivas extranjeras mencionadas para los Estados Unidos son altamente confiables y ofrecen una amplia variedad de servicios.

Sin embargo, si estás en busca de una excelente plataforma de apuestas deportivas, te recomendamos BetOnline como nuestra opción principal.

En BetOnline, los nuevos usuarios pueden aprovechar un bono de bienvenida del 50% en su primer depósito (hasta $1,000), con un requisito mínimo de apuesta de solo $55.

A continuación, te guiaremos a través del proceso de registro en BetOnline, que incluye cómo realizar depósitos, reclamar la apuesta gratuita y, finalmente, explorar los más de 1000 mercados disponibles para apostar en la Super Bowl 58.

Cómo apostar en la Super Bowl de la NFL en EE. UU.

Debido a que BetOnline es una casa de apuestas extranjera, resulta óptima para los aficionados a la NFL que viven en estados donde las apuestas están restringidas en los Estados Unidos.

¿Por qué? Su ubicación fuera del país significa que no están sujetos a las prohibiciones estatales de juego que podrían existir, como en Texas o California.

¿Se puede confiar en estas casas de apuestas offshore?

Por supuesto. La mayoría de ellas cuentan con más de dos décadas de experiencia en la industria, incluyendo nuestra primera opción, BetOnline, que lleva más de 25 años en funcionamiento.

Verás el logo de BetOnline asociado con los principales eventos deportivos de Estados Unidos cada semana, lo que refuerza aún más la confianza en la plataforma.

Apostar en la Super Bowl en BetOnline es sumamente conveniente, con más de 1000 mercados disponibles para el enfrentamiento entre Chiefs y 49ers. Esto incluye populares apuestas adicionales que la mayoría de las casas de apuestas tradicionales no ofrecen, junto con cuotas para juegos y jugadores.

Además, BetOnline ofrece numerosas promociones para clientes existentes, no tiene límites máximos de pago ni impuestos sobre las ganancias, acepta una amplia variedad de métodos de depósito y proporciona una apuesta gratuita de $1,000. No se requiere verificación de identidad para unirse. Por todas estas razones, BetOnline se convierte en la opción preferida de apuestas para muchos en los Estados Unidos.

1. Únete a BetOnline

Para crear una cuenta en BetOnline, simplemente haz clic en cualquiera de los enlaces proporcionados en esta página. Serás redirigido a un formulario de registro donde solo tendrás que ingresar algunos datos personales básicos y tu dirección de correo electrónico.

Luego, elige un nombre de usuario y una contraseña. Este proceso rápido te llevará un paso más cerca de la posibilidad de apostar en la Super Bowl en los Estados Unidos. Además, otra ventaja es que la edad mínima para unirse a BetOnline es de solo 18 años.

2. Depósito de fondos como nuevo cliente

La oferta de BetOnline que otorga un 50% en el primer depósito está destinada únicamente a nuevos clientes y tiene un tope máximo de $1,000.

No obstante, el depósito mínimo necesario para aprovechar esta promoción es de tan solo $55, lo que te permite empezar con una cantidad significativamente menor si así lo prefieres.

Con este depósito inicial mínimo del 50%, recibirás una apuesta gratuita de $27,50.

Para alcanzar la apuesta gratuita máxima de $1,000 para la Super Bowl, tendrías que realizar un depósito de $2,000.

3. Haz una apuesta en la Super Bowl LVIII

Una vez que hayas creado tu cuenta nueva y efectuado tu depósito, estarás preparado para apostar en la Super Bowl desde Estados Unidos.

Para acceder a los mercados de la Super Bowl, solo tienes que seleccionar la opción "Deportes" en el menú superior de navegación de BetOnline, elegir "Fútbol" y después "Super Bowl" en el menú lateral izquierdo.

En esta sección, descubrirás una amplia gama de opciones de apuestas para la Super Bowl antes del esperado enfrentamiento entre los Chiefs y los 49ers, incluidas apuestas directas y por diferencias de puntos.

Adicionalmente, las casas de apuestas físicas más importantes de EE. UU. presentarán otros mercados populares relacionados con la Super Bowl, como apuestas sobre el Himno Nacional y el lanzamiento de moneda, los cuales no se encuentran comúnmente en los sitios de apuestas tradicionales.

¿Por qué unirse a sitios de apuestas deportivas terrestres de EE. UU.?

Ofertas lucrativas de bienvenida de apuestas gratis

Sitios bien establecidos

Con la confianza de millones de personas con más de 20 años de experiencia

No hay controles de identificación, así que apueste de forma anónima

Apuesta en CUALQUIER estado de EE. UU.

Se admiten muchas monedas (incluidas las criptomonedas)

Apuestas exóticas de la Super Bowl (lanzamiento de moneda e Himno Nacional)

Sin pagos máximos

18+ (las casas de apuestas tradicionales son 21)

Sin prohibiciones para los ganadores

Pagos rápidos

Cómo apostar en apuestas combinadas en el mismo juego de la Super Bowl en EE. UU.

Las apuestas combinadas en el mismo juego de la NFL, conocidas como parlays, han ganado popularidad, esperándose que sean especialmente atractivas para el Super Bowl que enfrentará a los Chiefs contra los 49ers el 11 de febrero.

Estas permiten a los apostadores agrupar varias apuestas de diferentes mercados dentro de un mismo partido, aumentando así las posibilidades de obtener cuotas más altas y, potencialmente, premios más grandes si sus pronósticos son correctos.

Sin embargo, este tipo de apuesta conlleva un riesgo elevado ya que requiere acertar en todas las selecciones para ganar.

Para la Super Bowl LVIII, habrá disponibles diversas apuestas especiales, permitiendo a los apostadores decidir, por ejemplo, qué equipo marcará más puntos en un cuarto específico, quién anotará el primer touchdown o el método de victoria durante el segundo cuarto.

Además, se ofrecen apuestas centradas en el desempeño de jugadores concretos, como las yardas totales de pases de touchdown conseguidas por Patrick Mahomes o Brook Purdy, o el primer jugador en conseguir una captura.

A continuación, se muestran ejemplos de la forma en que estas apuestas pueden ser agrupadas en un parlay para el mismo evento durante la Super Bowl LVIII.

Menos de 47,5 puntos

Brook Purdy completará su primer intento de pase

49ers ganarán el tercer cuarto

Líderes del medio tiempo de los 49ers

Cómo apostar por cuotas de los jugadores de la Super Bowl en EE. UU.

Las apuestas basadas en el rendimiento de los jugadores brindan a los apostadores de la NFL Super Bowl la oportunidad de apoyar sus selecciones con datos concretos.

Estas suelen presentarse en forma de apuestas de más/menos, ofreciendo a los apostadores la opción de prever si el rendimiento superará o no el umbral fijado por la casa de apuestas.

Ejemplos de apuestas en desempeños destacados de jugadores

Yardas apresuradas y receptoras

Duelos de rendimiento de jugadores

Sacos

Entradas y asistencias

Anotaciones

Yardas de paso

Recepciones

Cómo apostar en el lanzamiento de moneda de la Super Bowl en EE. UU.

Antes incluso de que comience la Super Bowl, los entusiastas de las apuestas en la NFL de Estados Unidos pueden lograr un triunfo anticipado con la apuesta al "lanzamiento de moneda", una de las opciones más populares entre los apostadores.

La tradición de apostar al resultado del lanzamiento de moneda data desde el primer Super Bowl en 1967, convirtiéndose en una costumbre arraigada.

De los primeros 57 Super Bowls, hemos visto 30 ocasiones en que el resultado fue cruz y 27 veces cara. En la edición anterior, los Chiefs acertaron al elegir cruz en el lanzamiento, lo que fue seguido por su victoria del Trofeo Vince Lombardi.

Cuotas de lanzamiento de moneda de la Super Bowl 2024

Colas -101

Cabezas -101

El ganador del lanzamiento de moneda también gana la Super Bowl Sí -105, No -105

Cómo apostar por el himno nacional de la Super Bowl en EE. UU.

Una de las apuestas más notables para la Super Bowl es aquella que se centra en aspectos inusuales no comúnmente cubiertos por la mayoría de las casas de apuestas, como lo es la longitud del Himno Nacional.

BetOnline propone un amplio abanico de alternativas para apostar en este evento, destacando especialmente la apuesta que se basa en prever cuánto tiempo durará el himno.

Para este año, Reba McEntire, una figura emblemática de la música country, será la encargada de interpretar el 'Star-Spangled Banner' frente al público presente en el Allegiant Stadium.

Probabilidades del himno nacional de la Super Bowl

Más de 86,5 segundos: -135

Menos de 86,5 segundos: -105

Cómo apostar por el color Gatorade de la Super Bowl en EE. UU.

El interés en las apuestas de la Super Bowl LVIII va más allá del resultado final entre los 49ers y los Chiefs.

Una apuesta peculiar y llamativa consiste en adivinar qué color de Gatorade se verterá sobre el entrenador ganador.

Esta inusual tradición de la Super Bowl comenzó en 1984, aumentando su popularidad con el paso del tiempo, razón por la cual las casas de apuestas internacionales más importantes de Estados Unidos la ofrecen entre sus mercados.

En el año 2023, el morado se convirtió en el color seleccionado, manteniéndose como uno de los preferidos para el Gatorade, mientras que el azul ha sido la elección en tres de los últimos cinco eventos.

Probabilidades de color de Gatorade para la Super Bowl 2024

Púrpura +200

Azul +275

Amarillo/Lima +400

Rojo +450

Naranja +450

Claro/Agua +1000



Disclaimer: The above is a sponsored post, the views expressed are those of the sponsor/author and do not represent the stand and views of Outlook Editorial.