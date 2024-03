Online casino’s kunnen sinds 2021 een licentie aanvragen om in Nederland legaal kansspelen te mogen aanbieden. En ondertussen zijn er een twintigtal sites met de Nederlandse Ksa-licentie. Maar er zijn natuurlijk ook tal van sites in het buitenland die vaak een geweldig spel- en bonusaanbod hebben.

In dit artikel gaan we na in hoeverre je kunt spelen bij een casino zonder licentie (in Nederland). We bespreken ook de beste casino’s zonder vergunning waar ook Nederlandse spelers welkom zijn.

De 10 beste casino’s zonder vergunning

Wij zijn voor jou op zoek gegaan naar de beste casino’s zonder vergunning. We hebben alle goksites doorzocht waar Nederlandse spelers kunnen spelen en een selectie gemaakt van de besten. Hierbij hebben we op een aantal belangrijke zaken gelet.

Hoewel een casino geen Nederlandse vergunning heeft, is het natuurlijk wel belangrijk dat een casino een geldige buitenlandse vergunning heeft. Deze moet van een van een gerenommeerde instantie komen, zoals de Malta Gaming Authority, de UK Gambling Commission of de Curaçao Gaming Authority. Ook deze buitenlandse casino's hebben dus strenge regels te volgen. Dit zorgt voor een veilige en betrouwbare spelomgeving.

De beste casino’s zonder licentie in Nederland bieden een uitgebreid assortiment spellen aan, waaronder gokkasten, tafelspellen, live casinospellen, en meer. Dit zorgt ervoor dat spelers altijd iets vinden dat bij hun voorkeur past.

We letten natuurlijk ook op bonussen en promoties. Aantrekkelijke bonussen en regelmatige promoties kunnen het spelen bij een casino extra aantrekkelijk maken. En wanneer je speelt in een casino in het buitenland, ontvang je vaak welkomstbonussen en gratis spins. En je ontdekt er ook cashback-aanbiedingen, iets wat je op de Nederlandse markt meestal niet vindt.

We kijken ook naar betalingsmethoden en uitbetalingssnelheid. We gaan voor jou op zoek naar casino’s zonder licentie die een verscheidenheid aan veilige en handige betalingsmethoden accepteren waar ook Nederlandse spelers van gebruik kunnen maken. Dit gaat bijvoorbeeld om creditcards, e-wallets, en cryptocurrency, maar ook om alternatieven voor iDEAL, zoal VOLT of Trustly. We weten ook dat een snelle uitbetaling van winsten een belangrijke factor is voor veel spelers. Daarom letten we daar extra hard op!

Tot slot kijken we ook naar de siteontwerp en mobiele functionaliteit. Met de opkomst van mobiel gokken is het namelijk belangrijk dat een casino een goed functionerende mobiele app of een responsieve website heeft die compatibel is met mobiele toestellen.

Hieronder vind je een verzameling van de beste casino’s zonder licentie: