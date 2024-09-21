Lesotho have won the toss and elected to field first at the Gymkhana Club Ground, Dar-es-Salaam in Tanzania against Malawi in their first match of the ICC Men's T20 World Cup Africa Sub-Regional Qualifier A on Saturday, September 21. (More Cricket News)
Malawi Vs Lesotho Playing XIs
Malawi XI: Donnex Kansonkho, Gift Kansonkho, Sami Sohail, Aaftab Limdawala, Moazzam Baig, Gershom Ntambalika, Mike Choamba, Phillip Zuze (wk), Daniel Jakiel, Suhail Vayani, Blessings Pondani
Lesotho XI: Mohleki Leoela, Lerotholi Gabriel, Maaz Khan (c), Chachole Tlali (wk), Lefulere Monanthane, Waseem Yaqoob, Vijayakumar Jayant, Sajid Patel, Ts'episo Chaoana, Omar Hussain
Malawi Vs Lesotho Squads:
Lesotho:
Maaz Khan (c), Ts'episo Chaoana, Lerotholi Gabriel, Omar Hussain, Vijayakumar Jayant, Mohleki Leoela, Lebona Leokaoke, Molai Matsau, Bahlakoana Mejaro, Liahelo Mokoaqo, Lefulere Monanthane, Sajid Patel, Chachole Tlali (wk), Waseem Yaqoob
Malawi:
Moazzam Baig (c), Bright Balala, Chisomo Chete (wk), Mike Choamba, Daniel Jakiel, Donnex Kansonkho, Gift Kansonkho, Aaftab Limdawala, Gershom Ntambalika, Blessings Pondani, Sami Sohail, Kelvin Thuchila, Suhail Vayani, Phillip Zuze (wk)