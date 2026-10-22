슈어맨 SUREMAN Check | 보증업체·먹튀 DB·커뮤니티 검증 기준

슈어맨의 ‘먹튀 DB’는 하나의 목록보다 축적된 기록에 가깝다

슈어맨이 모든 메뉴를 공식적으로 `먹튀 DB`라고 부르는 것은 아니다. 다만 실제 구조를 보면 먹튀방에 사이트 주소와 사건 게시물이 쌓이고, 검증방에서는 사이트명이나 도메인을 검색해 과거 먹튀방 기록이 존재하는지 확인하는 방식이 사용된다. 현재 검증방에는 사이트 이름을 입력해 검증을 요청하는 게시물이 계속 올라오며, 검색봇이 해당 도메인이 슈어맨 먹튀방에서 조회되는지를 답하는 사례도 확인할 수 있다. 즉 실사용 관점에서는 사이트명 → 도메인 → 과거 먹튀방 기록 → 이용자 댓글 이 연결이 하나의 검색 가능한 기록 저장소처럼 기능한다. 다만 여기서 가장 중요한 점이 있다. `검색 결과가 없다`와 `안전이 확인됐다`는 같은 의미가 아니다. 검증방의 실제 답변도 해당 도메인에서 슈어맨 먹튀방 사건이 조회되지 않는다는 사실만 전달하는 형태다. 이는 과거 등록 기록이 없다는 뜻에 가깝지, 미래의 문제까지 없다는 보증은 아니다.