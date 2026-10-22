안전놀이터라는 단어보다 먼저 ‘누가 판단했는가’를 확인한다

안전놀이터 관련 페이지마다 판단 기준은 서로 다르다.어떤 커뮤니티는 장기 운영 기간을 강조하고, 다른 곳은 먹튀 신고 이력이나 이용자 후기를 중심으로 평가한다. 자체 보증금을 기준으로 업체를 분류하는 곳도 있고, 별도의 점수나 등급을 만들어 제공하는 경우도 있다.문제는 이러한 기준이 동일하지 않다는 것이다. A 커뮤니티에서 안전놀이터로 소개된 곳이 B 커뮤니티에서는 아무런 검증 기록이 없을 수도 있다. 반대로 오래전 긍정적인 평가가 남아 있어도 최근에는 운영자나 도메인이 달라졌을 가능성이 있다. `누가`, `언제`, `무슨 근거로` 안전하다고 판단했는지를 알 수 없다면 정보의 가치는 크게 떨어진다.