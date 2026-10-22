MLB 스포츠중계는 정규시즌과 포스트시즌을 구분해야 한다

야구는 축구보다 경기 수가 많고 중계 구조도 복잡하다.MLB는 정규시즌 동안 거의 매일 경기가 열리지만 10월이 되면 포스트시즌 시리즈 중심으로 일정이 재편된다.2026 MLB 포스트시즌은 9월 29일 와일드카드 시리즈로 시작됐고, 디비전시리즈는 10월 3일부터 진행됐다. 월드시리즈 1차전은 10월 23일로 예정돼 있다. 현재처럼 포스트시즌이 진행되는 시기에는 `오늘 MLB 경기`만 검색하는 것보다 어떤 시리즈의 몇 차전인지를 함께 보는 것이 중요하다.예를 들어 디비전시리즈에서는 Game 5가 필요한 경우에만 열릴 수 있기 때문에 처음 공개된 일정표에도 조건부 일정이 포함된다. 그래서 MLB 스포츠중계 일정은 시리즈 → 현재 전적 → 다음 경기 필요 여부 → 선발투수 → 경기 시간 순으로 보는 편이 이해하기 쉽다.