먹튀폴리스를 단순히 `먹튀사이트 목록을 보여주는 곳`이라고 이해하면 실제 구조의 절반만 보는 셈이다. 2026년 현재 먹튀폴리스는 피해 제보 접수, 사이트 조회 도구, 공개 먹튀사이트 DB, 사례 분석 글과 별도의 검증 기준 문서를 함께 운영하고 있다. 운영 페이지에서는 2026년 9월 기준 공개 DB 127건과 일반 게시글 334편을 별도로 집계하고 있으며, 동일 사이트에 대한 별도 제보가 각각 기록될 수 있다고 설명한다. 이 숫자에서 중요한 것은 `몇 건이나 많으냐`가 아니다. 하나의 제보가 어떤 자료를 가지고 들어왔고, 기존 기록과 어떻게 연결됐으며, 최종적으로 공개·보류·정정 가운데 어떤 상태가 되었는지를 읽는 것이 먹튀폴리스를 이해하는 핵심이다.
먹튀폴리스의 핵심은 리스트보다 ‘기록의 생애주기’에 있다
먹튀사이트 목록만 보면 모든 게시물이 이미 결론이 내려진 사건처럼 보일 수 있다. 하지만 먹튀폴리스가 공개한 검토 절차는 조금 다르다. 먼저 사이트명과 접속 주소, 과거 사용 주소, 고객센터 연락 수단 등 기본 정보를 모은다. 이후 입금 시점, 출금 신청, 고객센터 답변, 계정 차단이나 추가 요구가 발생한 순서를 시간대로 재구성한다. 기존 DB에서 같은 이름이나 유사 주소, 반복되는 고객센터 정보가 있었는지도 비교한다. 마지막으로 자료가 충분하면 공개하고, 부족하면 보류하거나 추가 자료를 요청한다고 설명한다. 즉 먹튀폴리스의 한 게시물은 단순한 `위험 사이트 이름`이 아니라 제보 → 자료 확인 → 기존 기록 대조 → 유형 분류 → 공개 또는 보류 → 이후 정정 이라는 과정을 거친 결과물로 보는 편이 정확하다.
공개 DB 127건과 ‘검증 16,000+’는 같은 숫자가 아니다
먹튀폴리스 페이지를 보면 서로 다른 규모의 숫자가 등장한다. 공개 데이터 안내에는 2026년 9월 17일 기준 공개 DB 기록이 127건이라고 적혀 있다. 반면 별도 소개 페이지에서는 `누적 검토 16,000+`라고 안내한다. 이 둘을 같은 의미로 읽으면 안 된다. 먹튀폴리스 자체 설명에서도 127건은 현재 공개 상태인 DB 게시물 수이고, 작성 중·검토 대기·비공개·삭제 자료는 제외한다고 밝힌다. 또한 동일 업체의 별도 신고가 여러 게시물로 존재할 수도 있어 고유 업체 수와도 일치하지 않는다.
따라서 `127건 = 전체 검증 건수`도 아니고, `16,000+ = 공개 먹튀사이트 수`도 아니다. 검증 커뮤니티의 숫자는 무엇을 집계한 숫자인지 먼저 확인해야 의미가 생긴다.
먹튀사이트 사례는 이름보다 ‘사건 흐름’이 더 중요하다
먹튀폴리스의 최근 DB에는 사이트명과 관련 주소, 접수일이 함께 표시된다. 2026년 9~10월에도 새로운 사례가 계속 공개되고 있다. 하지만 사이트 이름만 읽는 것은 정보 활용도가 낮다.
실제 사례에서 더 중요한 것은 가입 경로 → 입금 → 정상 이용 → 출금 신청 → 추가 조건 발생 → 계정 제한 또는 연락 단절 처럼 사건이 어떤 순서로 진행됐는지다. 먹튀폴리스는 2026년 8월 여러 피해 제보를 하나의 리포트로 묶으면서 가입 경로는 달랐지만 출금 과정에서 접속 제한, 지급 거부, 소통 중단 또는 규정 관련 잔액 몰수 주장이 공통적으로 나타났다고 정리했다. 다만 해당 내용은 제보와 제출 자료를 토대로 한 분석이며 사법적 판단을 의미하지 않는다고 함께 명시했다. 이런 방식이 중요한 이유는 사이트 이름은 바뀌어도 수법은 반복될 수 있기 때문이다.
제보 접수 자체와 먹튀 확정은 구분해야 한다
먹튀폴리스 제보 페이지에서는 피해 금액, 당시 사이트 주소, 발생 날짜, 출금 신청과 거절 과정, 입출금 화면과 고객센터 대화 등을 제출하도록 안내하고 있다.이미지는 최대 10개까지 첨부할 수 있고, 접수된 자료는 검토 후 공개 자료로 사용될 수 있다. 하지만 먹튀폴리스는 접수 완료가 피해 사실 확정이나 게시 승인 자체를 의미하지 않는다고 명시한다.이 구분은 중요하다. 온라인 커뮤니티에서는 `신고가 들어왔다`와 `검토 결과가 나왔다`가 쉽게 같은 의미처럼 퍼질 수 있기 때문이다. 실제로는 제보 상태 / 검토 중 / 보류 / 공개 / 정정을 서로 다른 단계로 보는 편이 정확하다.
자료가 부족한 사건은 바로 결론 내리지 않는 구조도 확인할 필요가 있다
검증 커뮤니티의 품질을 볼 때 `얼마나 많이 잡아냈는가`만 보는 것은 한계가 있다.오히려 자료가 부족할 때 어떻게 처리하는지가 중요하다.먹튀폴리스는 제보자의 주장과 상대 측 설명이 엇갈리거나 증거가 충분하지 않은 사례를 별도로 보류하고, 추가 자료가 확보될 때까지 확정적인 결론을 내리지 않는다고 밝힌다. 게시 이후 새로운 자료나 반론, 해결 내역이 접수되면 기존 기록을 다시 검토하고 정정할 수 있다는 정책도 공개하고 있다. 즉 먹튀검증 기록은 한 번 작성되면 영구히 고정되는 판결문처럼 보는 것이 아니라 새로운 자료에 따라 바뀔 수 있는 기록으로 읽는 편이 맞다.
메이저사이트 정보와 먹튀 DB는 같은 성격의 자료가 아니다
먹튀폴리스에는 먹튀 피해 기록뿐 아니라 카지노사이트나 안전놀이터, 메이저사이트 관련 추천·비교 콘텐츠도 함께 존재한다. 일부 페이지에서는 업체를 순위 형태로 소개하기도 한다. 여기에서 반드시 구분해야 할 것이 있다. 피해 DB는 사건 기록이고, 추천 페이지는 편집·평가 콘텐츠다. 두 자료의 생성 방식은 다르다. DB는 특정 제보와 제출 자료를 중심으로 만들어진다. 반면 메이저사이트나 추천 콘텐츠는 운영 이력, 이용 후기, 자체 기준 등을 조합해 작성될 수 있다. 따라서 먹튀폴리스에서 특정 업체가 추천 영역에 등장한다는 사실과, 해당 업체에 피해 신고 기록이 없다는 사실도 서로 같은 문장은 아니다. 추천 페이지를 볼 때는 무슨 기준으로 선정했는지, 먹튀 DB를 볼 때는 어떤 사건과 자료가 기록됐는지를 각각 읽어야 한다.
동일 사건이 여러 기록으로 보일 가능성도 계산해야 한다
먹튀폴리스 공개 DB는 같은 사이트에 관한 별도 제보가 각각 1건으로 집계될 수 있다고 직접 설명한다.이 말은 목록의 숫자를 그대로 `서로 다른 먹튀사이트 개수`로 계산하면 안 된다는 의미다.
예를 들어 한 업체에서 시기가 다른 두 명의 제보자가 각각 피해를 신고했다면 두 게시물이 만들어질 수 있다. 반대로 사이트 이름이 달라도 같은 운영 계열로 의심되는 흔적이 존재할 수 있다.
따라서 DB를 읽을 때는 게시물 수 / 고유 업체 수 / 피해자 수 / 사건 수 를 가능한 한 분리해서 생각하는 것이 좋다. 이 차이를 무시하면 실제 위험보다 사건이 많아 보이거나, 반대로 여러 브랜드로 분산된 같은 패턴을 놓칠 수 있다.
먹튀검사기는 ‘판정기’보다 기존 기록을 연결하는 검색 도구로 보는 편이 낫다
먹튀폴리스에는 사이트명과 현재 주소, 이전 주소, 과거 사이트명 등을 입력하는 검사 기능도 있다.
현재 페이지에는 AI 기반 분석 결과라는 안내가 표시돼 있으며, 결과는 참고 정보이고 최종 판단은 이용자에게 있다고 명시돼 있다. 또한 공개 DB의 개별 기록도 함께 확인하도록 안내한다. 즉 검사 결과에 숫자나 위험도가 표시되더라도 그것만으로 끝내기보다 어떤 공개 기록과 연결됐는지 직접 열어보는 과정이 필요하다. 특히 조회 결과가 없다는 사실 역시 `안전 확정`을 의미하지 않는다고 먹튀폴리스가 직접 안내하고 있다. 검사기는 결론을 대신 내려주는 장치라기보다 흩어진 기록을 찾기 위한 입구에 가깝다고 보는 편이 정확하다.
피해가 발생했다면 커뮤니티 제보와 공식 신고는 서로 다른 절차다
먹튀폴리스 제보 페이지는 자신들이 경찰이나 수사기관이 아닌 민간 커뮤니티라는 점을 명시한다.
따라서 먹튀폴리스에 자료를 제출했다고 해서 수사가 시작되거나 피해금 반환 절차가 자동으로 진행되는 것은 아니다.이 차이도 알아둘 필요가 있다.먹튀폴리스 제보의 역할은 사건을 기록하고 유사 피해 정보를 공유하는 데 가깝다.
2026년 먹튀폴리스를 볼 때 가장 중요한 것은 ‘판정’보다 연결 관계다
먹튀폴리스의 자료를 가장 단순하게 사용하면 검색창에 사이트 이름을 넣고 결과만 확인하게 된다.
하지만 정보량이 가장 많아지는 방법은 다르다. 현재 사이트명 → 당시 사용 주소 → 피해 발생 시점 → 사건 진행 순서 → 유사 수법 → 추가 제보 → 공개·보류 상태 → 이후 정정 여부까지 하나의 연결된 기록으로 보는 것이다. 이렇게 보면 목록에 등록됐는지 여부만으로는 알 수 없던 정보가 보인다. 하나의 사이트에서 피해 주장이 반복됐는지, 이름을 바꿔 비슷한 방식이 이어졌는지, 최초 신고 이후 해결 자료가 추가됐는지도 구분할 수 있다. 결국 먹튀폴리스의 활용 가치는 `안전하다`, `위험하다`라는 한 문장의 결론보다 시간에 따라 쌓인 사건 기록을 서로 연결해서 읽을 수 있다는 점에 있다.
먹튀폴리스 FAQ
먹튀폴리스는 어떤 사이트인가요?
피해 제보와 먹튀사이트 공개 DB, 사이트 조회 도구, 사례 분석 자료 등을 제공하는 민간 검증 커뮤니티 형태의 플랫폼이다.
공개 DB 127건은 먹튀사이트가 127개라는 뜻인가요?
그렇게 볼 수 없다. 동일 업체의 별도 제보가 각각 기록될 수 있고 공개 상태인 게시물만 집계하므로 고유 업체 수와 일치하지 않을 수 있다.
제보하면 바로 먹튀사이트로 등록되나요?
아니다. 먹튀폴리스는 접수 완료 자체가 피해 확정이나 게시 승인을 의미하지 않는다고 안내한다. 제출 자료를 검토한 뒤 공개·보류 등의 절차가 진행된다.
먹튀검사기에서 기록이 나오지 않으면 안전한가요?
그렇게 단정할 수 없다. 검사 페이지에서도 조회 결과가 없다는 이유만으로 안전하다고 판단해서는 안 된다고 안내한다.
먹튀폴리스의 메이저사이트 정보와 먹튀 DB는 같은 자료인가요?
아니다. 먹튀 DB는 특정 피해 제보와 기록을 중심으로 구성되고, 메이저사이트·추천 콘텐츠는 별도의 편집 기준을 통해 만들어질 수 있으므로 성격을 분리해서 보는 것이 좋다.
게시된 먹튀 기록이 나중에 수정될 수도 있나요?
가능하다. 먹튀폴리스는 새로운 자료와 반론, 피해 해결 내역이 접수되면 기존 기록을 재검토하고 필요한 경우 수정 이력을 남긴다고 설명한다.