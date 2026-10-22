메이저사이트 정보와 먹튀 DB는 같은 성격의 자료가 아니다

먹튀폴리스에는 먹튀 피해 기록뿐 아니라 카지노사이트나 안전놀이터, 메이저사이트 관련 추천·비교 콘텐츠도 함께 존재한다. 일부 페이지에서는 업체를 순위 형태로 소개하기도 한다. 여기에서 반드시 구분해야 할 것이 있다. 피해 DB는 사건 기록이고, 추천 페이지는 편집·평가 콘텐츠다. 두 자료의 생성 방식은 다르다. DB는 특정 제보와 제출 자료를 중심으로 만들어진다. 반면 메이저사이트나 추천 콘텐츠는 운영 이력, 이용 후기, 자체 기준 등을 조합해 작성될 수 있다. 따라서 먹튀폴리스에서 특정 업체가 추천 영역에 등장한다는 사실과, 해당 업체에 피해 신고 기록이 없다는 사실도 서로 같은 문장은 아니다. 추천 페이지를 볼 때는 무슨 기준으로 선정했는지, 먹튀 DB를 볼 때는 어떤 사건과 자료가 기록됐는지를 각각 읽어야 한다.