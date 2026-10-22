바카라양방`은 공식 바카라 규칙에 존재하는 별도의 게임 이름이 아니다. 일반적으로 국내 검색에서는 하나의 바카라 라운드에서 Player와 Banker 양쪽에 금액을 배분하거나, 서로 반대되는 두 포지션을 함께 잡는 방식을 가리키는 표현으로 사용된다. 겉으로 보면 단순하다. Player가 이기면 Player 쪽이 적중하고, Banker가 이기면 Banker 쪽이 적중하므로 양쪽에 동시에 금액을 두면 결과를 모두 덮을 수 있을 것처럼 보인다. 하지만 바카라는 두 선택의 지급 구조가 완전히 대칭이 아니다. 일반적인 커미션 방식의 바카라에서 Player 승리는 1:1로 지급되는 반면 Banker 승리는 5% 커미션을 제외한다. Tie가 나오면 Player와 Banker의 메인 베팅은 반환되는 것이 일반적인 규칙이다. 미국 네바다에서 승인된 Baccarat 규칙에서도 Player 1:1, Banker 1:1에서 5% 커미션, Tie 발생 시 Player와 Banker 베팅 반환 구조를 확인할 수 있다. 바로 이 비대칭 때문에 바카라양방은 단순한 `양쪽 적중 구조`만으로 이해하면 계산이 맞지 않는다.