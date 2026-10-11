슬롯사이트 난수와 환수율 통계 가이드 추천 2026

4. 많이 잃은 뒤에는 평균을 맞추려고 지급이 늘어나나요

과거 손실이 개인에게 지급될 몫으로 쌓인다고 생각해서는 안 됩니다. 어떤 게임 구조와 규정을 말하는지에 따라 기술적 설명은 달라질 수 있지만, 평균이라는 개념 자체가 다음 결과의 보상 순서를 만드는 것은 아닙니다. 특히 독립 시행을 가정한 설명에서 과거의 연속 결과는 다음 결과가 반대로 나와야 한다는 의무를 만들지 않습니다. 이 가정이 실제 대상에 맞는지도 별도로 확인해야 합니다. 손실이 컸다는 이유로 다시 참여하는 것이 유리해졌다고 결론 내리는 것은 이 글의 통계 설명에서 도출되지 않습니다. 잃은 돈을 만회하려는 마음이 커졌다면 더 많은 계산보다 현재 지출을 멈추고 도움을 요청할 방법을 먼저 살펴볼 수 있습니다.