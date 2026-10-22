라이브카지노의 핵심은 화면보다 스튜디오에 있다

에볼루션 라이브카지노는 컴퓨터가 딜러 영상을 만들어내는 방식이 아니다.실제 스튜디오에서 딜러와 게임 진행자가 바카라 카드를 나누고, 룰렛 휠을 돌리거나 블랙잭을 진행하며 이를 실시간 영상으로 전송한다.Evolution은 현재 전 세계 스튜디오에서 2,000개가 넘는 라이브 테이블과 게임쇼 환경을 운영하며 15개 언어로 콘텐츠를 제공한다고 설명한다.여러 운영사가 함께 이용하는 공용 테이블이 있는 반면, 특정 카지노 브랜드만을 위한 전용 테이블과 스튜디오도 만들 수 있다.전용 환경에서는 로고와 배경뿐 아니라 운영 시간, 언어, 딜러 구성, 스튜디오 디자인까지 시장에 맞춰 설정할 수 있다.그래서 같은 에볼루션 게임이라도 어느 카지노사이트에서 접속했는지에 따라 로비나 테이블 분위기가 다르게 보일 수 있다.